Ismét jelölték az Emmy-díjra Rév Marcellt

Emmy-díjat kapott Rév Marcell operatőr az Eufória-sorozat egyik epizódjáért
A magyar operatőrt már tavaly is jelölték Emmy-díjra.
A kiváló operatőr 2022-ben már megnyerte a rangos elismerést.
Idén is szerepel az Emmy-jelöltek listáján Rév Marcell operatőr, aki az Eufória harmadik évadának utolsó részéért esélyes az elismerésre – írja a 24.hu. Mint ismert, a 2026-os díjátadón hét kategóriában is nyerhet a nagy sikerű HBO-sorozat, amelynek
a befejezéseként tekinthetnek a rajongók a Bízunk Istenben (In God We Trust) című epizódra, mert hivatalosan is bejelentették, hogy nem készül újabb rész.
Révet egyébként nem először jelölték a legjobb televíziós teljesítményeket felvonultató Emmy-díjra: 2021-ben és 2022-ben is esélyes volt az Eufóriáért, második alkalommal meg is nyerte.
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A magyar operatőrt már tavaly is jelölték Emmy-díjra.
Fotó: MTI/AP/Invision/Chris Pizzello