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Rév Marcell jelölés Emmy-díj

Ismét jelölték az Emmy-díjra Rév Marcellt

2026. július 10. 17:56

A kiváló operatőr 2022-ben már megnyerte a rangos elismerést.

2026. július 10. 17:56
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Idén is szerepel az Emmy-jelöltek listáján Rév Marcell operatőr, aki az Eufória harmadik évadának utolsó részéért esélyes az elismerésre – írja a 24.hu. Mint ismert, a 2026-os díjátadón hét kategóriában is nyerhet a nagy sikerű HBO-sorozat, amelynek

a befejezéseként tekinthetnek a rajongók a Bízunk Istenben (In God We Trust) című epizódra, mert hivatalosan is bejelentették, hogy nem készül újabb rész.

Révet egyébként nem először jelölték a legjobb televíziós teljesítményeket felvonultató Emmy-díjra: 2021-ben és 2022-ben is esélyes volt az Eufóriáért, második alkalommal meg is nyerte.

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Fotó: MTI/AP/Invision/Chris Pizzello

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Összesen 2 komment

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gullwing
2026. július 10. 19:19
Sem a faszit sem a munkáit nem ismerem. HBO-s szarokat nem nézek...
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VeraMayer
2026. július 10. 19:00
Sok nagyon jó magyar filmoperatőr volt és van a nagyvilágban. gratulálunk.
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