Ismét jelölték az Emmy-díjra Rév Marcellt

Idén is szerepel az Emmy-jelöltek listáján Rév Marcell operatőr, aki az Eufória harmadik évadának utolsó részéért esélyes az elismerésre – írja a 24.hu. Mint ismert, a 2026-os díjátadón hét kategóriában is nyerhet a nagy sikerű HBO-sorozat, amelynek

a befejezéseként tekinthetnek a rajongók a Bízunk Istenben (In God We Trust) című epizódra, mert hivatalosan is bejelentették, hogy nem készül újabb rész.

Révet egyébként nem először jelölték a legjobb televíziós teljesítményeket felvonultató Emmy-díjra: 2021-ben és 2022-ben is esélyes volt az Eufóriáért, második alkalommal meg is nyerte.