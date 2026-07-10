Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
07. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány kacsoh dániel áder jános mi hazánk fidesz magyarország alaptörvény

Figyelem: a mézeshetek még mindig tart, de már demonstrációk vannak az agyonhájpolt új hatalommal szemben!

2026. július 10. 08:40

Az éppen nyaraló miniszterelnök és csapata hetek óta nagy erőkkel azon dolgozik, hogy politikailag a földdel tegye egyenlővé az áprilisban legyőzött oldalt, ám ennek a műveletnek nem garantált a sikere.

2026. július 10. 08:40
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Áder János kvázi főszereplésével egész nagy tüntetést szervezett a Fidesz a Tisza-kormány – nem csak a jobboldal által kritizált – közjogi lépései ellen. A Sándor-palota melletti tér bőven megtelt, és persze megjelent az immár kormánypárti sajtó kárörvendő csapata is.

A volt államfő így foglalta össze a lényeget, egyébként nem rövid felszólalásában: Magyarország köztársasági elnökét most alkotmánysértő módon akarják eltávolítani, az Alaptörvény tervezett módosítása pedig a magyar jogállam szétverését jelenti. Ennek lényegével nehéz vitatkozni. Innentől kezdve pedig lehet lamentálni az időzítésen, a hitelességen vagy bármin, az ellenzéknek kutya kötelessége szót emelni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Márpedig most a Fidesz az ellenzék, meg a KDNP és a Mi Hazánk, nyilván, s vállalnia is kell ezt a pozíciót. Az éppen nyaraló miniszterelnök és csapata hetek óta nagy erőkkel azon dolgozik, hogy politikailag a földdel tegye egyenlővé az áprilisban legyőzött oldalt, ám ennek a műveletnek nem garantált a sikere.

Ha a Fidesz stabilizálni tudja a támogatottságát, egyre kreatívabb megoldásokat talál, továbbá a kormány is elkezdi meghozni a borítékolhatóan nem mindenkinek tetsző döntéseit, úgy elindulhat valami. Figyelem: a száznapos türelmi időszak AKA mézeshetek még mindig tart, ahhoz képest már demonstrációk vannak az agyonhájpolt új hatalommal szemben.”

Nyitókép: Földházi Árpád

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. július 10. 09:05
Kacshó az hiszi ő a Fideszben a pus Kacső! Vaktában puffogtat frázisokat a lomtalanítókra, mert az állam elhajtja a kordérrabukott cigányokat. (nem a kanál kicsi, hanem a pofátok túl nagy.) ---- hogy rák egye a kacsódat.
Válasz erre
1
3
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 10. 09:01
Ez demonstráció? 🤣
Válasz erre
1
2
salátás
•••
2026. július 10. 09:01 Szerkesztve
zsoltibácsival mi van? nem látom a posztokat a jobboldalról! a kisgeci az usában bújkál! pont úgy néz ki, mint aki igazat mondott! janem
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2026. július 10. 08:54
Történelmi párhuzamokat keresve egyre-másra a Rákosi korszak induló évei jönnek elő. A köztársasági elnök lemondatására Tildy Zoltán esete, akit a fiával zsaroltak meg, és nem kellett sokat magyarázni mi lesz vele, ha nem írja alá a lemondását. Nagy Ferenc miniszterelnök pedig a svájci-osztrák határátkelőn írta alá a lemondását az autója sárhányóján, miután közölték vele hogy nem tudják garantálni a biztonságát hazafelé Budapestig, és még a családjának is baja eshet. A választhatóság korlátozására 1947-ben hoztak törvényeket, amivel ki tudták zárni a legfőbb riválisaikat a komenisták. Szóval volt honnan meríteni a mostani hatalomnak.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!