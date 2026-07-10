„Áder János kvázi főszereplésével egész nagy tüntetést szervezett a Fidesz a Tisza-kormány – nem csak a jobboldal által kritizált – közjogi lépései ellen. A Sándor-palota melletti tér bőven megtelt, és persze megjelent az immár kormánypárti sajtó kárörvendő csapata is.

A volt államfő így foglalta össze a lényeget, egyébként nem rövid felszólalásában: Magyarország köztársasági elnökét most alkotmánysértő módon akarják eltávolítani, az Alaptörvény tervezett módosítása pedig a magyar jogállam szétverését jelenti. Ennek lényegével nehéz vitatkozni. Innentől kezdve pedig lehet lamentálni az időzítésen, a hitelességen vagy bármin, az ellenzéknek kutya kötelessége szót emelni.