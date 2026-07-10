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Az éppen nyaraló miniszterelnök és csapata hetek óta nagy erőkkel azon dolgozik, hogy politikailag a földdel tegye egyenlővé az áprilisban legyőzött oldalt, ám ennek a műveletnek nem garantált a sikere.
„Áder János kvázi főszereplésével egész nagy tüntetést szervezett a Fidesz a Tisza-kormány – nem csak a jobboldal által kritizált – közjogi lépései ellen. A Sándor-palota melletti tér bőven megtelt, és persze megjelent az immár kormánypárti sajtó kárörvendő csapata is.
A volt államfő így foglalta össze a lényeget, egyébként nem rövid felszólalásában: Magyarország köztársasági elnökét most alkotmánysértő módon akarják eltávolítani, az Alaptörvény tervezett módosítása pedig a magyar jogállam szétverését jelenti. Ennek lényegével nehéz vitatkozni. Innentől kezdve pedig lehet lamentálni az időzítésen, a hitelességen vagy bármin, az ellenzéknek kutya kötelessége szót emelni.
Márpedig most a Fidesz az ellenzék, meg a KDNP és a Mi Hazánk, nyilván, s vállalnia is kell ezt a pozíciót. Az éppen nyaraló miniszterelnök és csapata hetek óta nagy erőkkel azon dolgozik, hogy politikailag a földdel tegye egyenlővé az áprilisban legyőzött oldalt, ám ennek a műveletnek nem garantált a sikere.
Ha a Fidesz stabilizálni tudja a támogatottságát, egyre kreatívabb megoldásokat talál, továbbá a kormány is elkezdi meghozni a borítékolhatóan nem mindenkinek tetsző döntéseit, úgy elindulhat valami. Figyelem: a száznapos türelmi időszak AKA mézeshetek még mindig tart, ahhoz képest már demonstrációk vannak az agyonhájpolt új hatalommal szemben.”
Nyitókép: Földházi Árpád