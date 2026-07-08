Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
07. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyíregyházi törvényszék kasu mózes rendőrkapitányság

Elfogatóparancsot adtak ki a 26 éves Kasu Mózes ellen

2026. július 08. 21:18

Garázdaság miatt körözik a férfit.

2026. július 08. 21:18
null

A Mátészalkai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat a 26 éves, mátészalkai születésű Kasu Mózes ügyében – írja a zsaruhirek.hu. A férfi ellen a Nyíregyházi Törvényszék BV. Csoportja adott ki bv. bírói elfogatóparancsot garázdaság bűncselekményének elkövetése miatt. A körözést 2026. július 8-án rendelték el.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről vagy hollétéről érdemi információval rendelkezik, tegyen bejelentést a nap 24 órájában hívható 112-es segélyhívó számon, vagy jelentkezzen a Mátészalkai Rendőrkapitányságon. Információt a Nyíregyházi Törvényszék BV. Csoportjánál is lehet közölni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: zsaruhirek.hu

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
harmadik-kokrowatz
2026. július 08. 23:47
milyen érdekes, hogy amikor valami rendes embert keresnek, azt itt sosem közlik le.
Válasz erre
0
0
Nemmostszülettem
2026. július 08. 23:16
Halmozottan hátrányos helyzetű... Bár mostanában ezeknek áll a zászló...
Válasz erre
0
0
Nuttika
2026. július 08. 22:59
Gondolom ő is a nincs lmbtq propaganda termése.
Válasz erre
4
0
states-2
2026. július 08. 22:58
Tipikus rákosista, tiszaros, pszichopatás szavazó.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!