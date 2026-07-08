Elfogatóparancsot adtak ki a 26 éves Kasu Mózes ellen

A Mátészalkai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat a 26 éves, mátészalkai születésű Kasu Mózes ügyében – írja a zsaruhirek.hu. A férfi ellen a Nyíregyházi Törvényszék BV. Csoportja adott ki bv. bírói elfogatóparancsot garázdaság bűncselekményének elkövetése miatt. A körözést 2026. július 8-án rendelték el.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről vagy hollétéről érdemi információval rendelkezik, tegyen bejelentést a nap 24 órájában hívható 112-es segélyhívó számon, vagy jelentkezzen a Mátészalkai Rendőrkapitányságon. Információt a Nyíregyházi Törvényszék BV. Csoportjánál is lehet közölni.