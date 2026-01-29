Autósüldözés Békéscsabán: a rendőrnő kirángatta a kocsijából a sofőrt (VIDEÓ)

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Félreállítottak egy autóst a békéscsabai rendőrök, miután az áthajtott a piroson. Az intézkedés közben aztán elfajultak az események.
A piros jelzés ellenére hajtott át a kereszteződésen egy autós Békéscsabán; a vezess.hu beszámolója szerint a szabálysértést a rendőrök szeme láttára követte el – nem sokkal később meg is állították.
Az intézkedés közben a sofőrrel közölte a rendőrnő, hogy az elkövetett szabálysértésért pénzbírságot és büntetőpontokat fog kapni.
A férfi annyit mondott: „ezért nem szoktam megállni”, majd kövér gázzal elhajtott.
Menekülés közben további szabálytalanságokat követett el, szabálytalanul váltott sávot, átlépte a záróvonalat és helyenként közel 120 km/órás sebességgel hajtott a belvárosban. Végül az Orosházi úton kényszerült megállásra, egy piros lámpánál „beszorult”, nem tudott továbbmenni.
A rendőrök utolérték, és miután nem volt hajlandó kiszállni az autóból,
a rendőrnő benyúlt a lehúzott ablakon, kinyitotta az ajtót, majd kitessékelte őt.
Az alábbi videón ez a jelenet is látható:
Miután a férfi továbbra is ellenállt, végül
megbilincselve állították elő a rendőrkapitányságra.
A békéscsabai rendőrkapitányság több szabálysértési eljárást, illetve közigazgatási eljárást is indított ellene, emellett eltiltották a járművezetéstől.
Nyitókép: képernyőfotó/Békés Vármegyei Rendőrség