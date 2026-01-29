Ft
Autósüldözés Békéscsabán: a rendőrnő kirángatta a kocsijából a sofőrt (VIDEÓ)

2026. január 29. 22:27

Félreállítottak egy autóst a békéscsabai rendőrök, miután az áthajtott a piroson. Az intézkedés közben aztán elfajultak az események.

2026. január 29. 22:27
null

A piros jelzés ellenére hajtott át a kereszteződésen egy autós Békéscsabán; a vezess.hu beszámolója szerint a szabálysértést a rendőrök szeme láttára követte el – nem sokkal később meg is állították.

Az intézkedés közben a sofőrrel közölte a rendőrnő, hogy az elkövetett szabálysértésért pénzbírságot és büntetőpontokat fog kapni. 

A férfi annyit mondott: „ezért nem szoktam megállni”, majd kövér gázzal elhajtott.

Menekülés közben további szabálytalanságokat követett el, szabálytalanul váltott sávot, átlépte a záróvonalat és helyenként közel 120 km/órás sebességgel hajtott a belvárosban. Végül az Orosházi úton kényszerült megállásra, egy piros lámpánál „beszorult”, nem tudott továbbmenni.

A rendőrök utolérték, és miután nem volt hajlandó kiszállni az autóból, 

a rendőrnő benyúlt a lehúzott ablakon, kinyitotta az ajtót, majd kitessékelte őt.

Az alábbi videón ez a jelenet is látható:

Miután a férfi továbbra is ellenállt, végül 

megbilincselve állították elő a rendőrkapitányságra. 

A békéscsabai rendőrkapitányság több szabálysértési eljárást, illetve közigazgatási eljárást is indított ellene, emellett eltiltották a járművezetéstől. 

Nyitókép: képernyőfotó/Békés Vármegyei Rendőrség

 

Burg_kastL71-C
2026. január 29. 22:50
Akikben valamiféle tróger hajlam van, azok menetrend szerint szinte csak BMW-t, vagy jelen esetben Alfát választanak a ferde hajlamaik kiélésére. Bekacsint még egy Audi, ami rendszerint több olajat eszik mint benzint / gázolajat. Aztán az elkövetett eseménnyel, mint örök élménnyel éldegélnek és elvárják, hogy felnézzenek rájuk, mivel másuk sincs. A napokban is a BMW-s kis drogos barátunk is három kocsi felett repült egyiket rommá törve.
Globalfake
2026. január 29. 22:39
fasszopő rákos cigánygecik, a ribanc egyből elkezd hisztizni. Remélem a pokolban rohad aki beengedte az első cigányokat.
Takagi
2026. január 29. 22:37
Szuper! Sz...os kö..ggel így kell elbánni. Gratula!
zrx8
2026. január 29. 22:36
Valami drogos tiszás szarkallantyú lehetett. Nagy dícséret a rendőrhölgyeknek!
