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családi pótlék Magyar Péter kampányígéret

Besült a mutatvány: ennek a meg nem valósuló tiszás választási ígéretnek a családok a kárvallottjai

2026. július 04. 18:52

Füstbe ment a családi pótlék emelésének terve.

2026. július 04. 18:52
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Hiába ígérte a kampány során Magyar Péter, egyelőre nem emelkedik a családi pótlék – noha előzetesen arról beszélt, hogy első intézkedései egyikével megduplázza a juttatást. A Magyar Nemzet kiszámolta, mit jelentett volna a családoknak a betartott szó.

Mint ismert, a családi pótlék összege 2008 óta változatlan, így régóta felhánytorgatta az ellenzék Orbán Viktoréknak, ám a kormány az elmúlt 16 évben a munka után járó támogatások növelésével jelentősen kompenzálta a családokat. Olyan adókedvezményi rendszert dolgozott ki a gyermeket nevelők esetében, amely komoly tételt jelentett a családok költségvetésében.

Egy gyermek után havi 20 ezer forint kedvezmény jár, két gyermek után gyermekenként 40 ezer forint (összesen havi 80 ezer), három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forint (egy háromgyermekes család esetén 198 ezer forint havonta).

A cikkben rámutatnak, a családi pótlék viszont mindenkinek jár, aki gyermeket nevel – jövedelem nélkül is.

  • 1 gyermek után: havi 12 200 forint
  • 2 gyermek után: gyermekenként havi 13 300 forint (összesen havi 26 600 forint)
  • 3 vagy több gyermek után: gyermekenként havi 16 000 forint (pl. 3 gyermeknél havi 48 000 forint)

Ha tehát Magyar Péter teljesítené az ígéretét a nagycsaládosok plusz összeghez juthattak volna, a három gyermeket nevelő családok például évi 576 ezer forint plusz bevételhez jutottak volna.

Ehhez képest viszont a választás megnyerése után Magyar Péter már arról beszélt, hogy csak a rászoruló családok kapnak majd egyszeri 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. Ezt is két részletben, előbb augusztusban gyerekenként 50 ezer forintot utalnak ki, majd novemberben a támogatás második felét utalvány formájában kapják meg a családok.

A támogatáshoz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az egyszülős (egyedülálló szülős) családok, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők (emelt családi pótlékosok) és a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, illetve családjaik juthatnak hozzá.

Egyelőre ezt jelentették be.

Az elemzés tételesen rámutat: „ha például valaki három gyermeket nevel egyedülálló szülőként, az 300 ezer forintot kap augusztusban, évi egyetlen alkalommal, míg családi pótlékból 576 ezer forint bevétele lett volna, sőt az egyszülős családok a jelenlegi rendszer szerint magasabb családi pótlékra jogosultak, három gyermek esetében nem 48 ezer forintot, hanem 51 ezret kapnak havonta. A duplázással így évi 612 ezer forinthoz juthattak volna, most viszont be kell érniük az egyszeri 300 ezer forinttal, ráadásul annak felét utalványban kapják majd meg”.

Azok a családok tehát, amelyek egészséges gyerekeket nevelnek, lemaradnak a gyermekenként járó 100 ezer forintos összegről, és egyelőre a megemelt családi pótlékban sem reménykedhetnek.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 20 komment

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isler111
2026. július 04. 19:52
A diktátor azt hazudta a kampányban hogy felfüggesztik a kilakoltatásokat!!!! A kilakoltatások a mai napig gőzerővel zajlanak!!!! Sőt !!! Mivel a devizahitelesek kamat stopja is megszűnik szeptembertől - még több kilakoltatás lesz!!!!
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2
0
figyelő4322
2026. július 04. 19:49
Igen 💩 húzás ez a R-2 (Rákosi-2) elftárstól. Persze akik eddig sem hittek neki, vagyis a Fidesz szavazók, azok most legalább nem lepődtek meg. Viszont ott van a 3 millió proli tudatú szektás és F.szbook rat, akiket meghülyítettek. Azok közül vajon hányan kezdenek végre kijönni a mesterséges kómából? Esetleg permanens lesz az ostobaságuk?! 😲 😱 😨 😰 😱
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2
0
krokodilgenya
2026. július 04. 19:48
Nagyon helyes. Dolgozzanak a családosok keményen, nincs ingyenebéd!
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1
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Tapeino
2026. július 04. 19:47
A majompofa legújabb trükkje: minden platformon beharangozza a jóléti intézkedést, majd a legnagyobb médiacsendben elszabotálja azt! Kohn bácsi erre mondta, ÖÖÖÖÖÖÖGYES!!!
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5
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