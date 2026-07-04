Besült a mutatvány: ennek a meg nem valósuló tiszás választási ígéretnek a családok a kárvallottjai

Hiába ígérte a kampány során Magyar Péter, egyelőre nem emelkedik a családi pótlék – noha előzetesen arról beszélt, hogy első intézkedései egyikével megduplázza a juttatást. A Magyar Nemzet kiszámolta, mit jelentett volna a családoknak a betartott szó.

Mint ismert, a családi pótlék összege 2008 óta változatlan, így régóta felhánytorgatta az ellenzék Orbán Viktoréknak, ám a kormány az elmúlt 16 évben a munka után járó támogatások növelésével jelentősen kompenzálta a családokat. Olyan adókedvezményi rendszert dolgozott ki a gyermeket nevelők esetében, amely komoly tételt jelentett a családok költségvetésében.