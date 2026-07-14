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idegbeteg bohóc mikrofon bohóc

Amikor letépte magáról a mikrofont és kirohant az ATV stúdiójából, figyelmeztettünk, hogy ez egy idegbeteg bohóc

2026. július 14. 15:45

Hát most élvezzétek 4 éven keresztül minden nap egy idegbeteg bohóc produkcióját! Kíváncsi vagyok, mennyi lesz belőle nektek a toxikus adag.

2026. július 14. 15:45
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Mandula Viktor
Mandula Viktor
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„Amikor letépte magáról a mikrofont és kirohant az ATV stúdiójából, figyelmeztettünk, hogy ez egy idegbeteg bohóc. 

Amikor kipakolt róla a felesége és a barátnője, figyelmeztettünk, hogy ez egy idegbeteg bohóc.

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Amikor agyhalottazta, büdösszájúzta a sajátjait, és úgy beszélt újságírónőkkel, mint akiket a seggéből rángatott elő, figyelmeztettünk, hogy ez egy idegbeteg bohóc.

Amikor arcon ütötte a fiatal srácot, kicsavarta a kezéből a telefont és a Dunába dobta, figyelneztettünk, hogy ez egy idegbeteg bohóc. 

Nem érdekelt titeket semmi, tiszások.

Hát most élvezzétek 4 éven keresztül minden nap egy idegbeteg bohóc produkcióját!

Kíváncsi vagyok, mennyi lesz belőle nektek a toxikus adag. 

Annyit segítek, hogy napi 3 óra alvással, kezeletlen pszichiátriai kórképpel, és növekvő kormányzati nyomás mellett a páciens állapota innen már csak romlani fog.”

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Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 80 komment

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Karvaly
2026. július 14. 18:38
Jó megfogalmazás. Az ostoba csak a saját képes tanulni. Majd rájönnek ők is - a Mszp-Szdsz a 2006-os 55%-ból 2010-re 15%-ra küzdötte le magát - gyakorlatilag az egész nemzet gyűlölte őket addigra. A jelenlegi szimpatizánsainak imponál a flegma stílusa - ők azt hiszik, hogy magabiztosság van mögötte. Az első ellene szóló tüntetésen beleköpött a tömegbe, ami a tehetetlenség miatti önuralom teljes elvesztéséről árulkodik. Ez nem magabiztosság, hanem annak a teljes hiánya.
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tapir32
2026. július 14. 18:25
Magyar Péter toxikus személyiségű, nárcisztikus, szociopata. Virtigli hazudozó. A hazugságát soha nem ismeri el és mindig felmenti magát minden tette, szava és azok következményei alól. Mindig másokat vádol, mert a saját tökéletességén nem eshet csorba. A saját képességeit és jelentőségét eltúlozza és el akarja ismertetni másokkal a nagyszerűségét. Állandóan mások figyelmét követeli, hogy a nagyszerűségét újra és újra csodálják. Beteges.
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mnmn
2026. július 14. 18:21
Claudius1 2026. július 14. 17:39 "vergődjetek és toporzékoljatok faszfej pedofideszjobbágyok a propagandistával együtt. Sivalkodjatok és verjétek magatokat a földhöz idióták. 73:20" Szopni fogsz te is jobbágy, ha nem vagy a brancsban, ráadásul még mosolyognod is kell hozzá, mi pedig röhögünk rajtatok.
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3
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mnmn
2026. július 14. 18:17
Nem gondoltam, hogy Mandula Viktorral valaha is egyet fogok érteni, de ez hibátlan, nem lehet bele kötni.
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