Kivonult a Tisza-frakció az ülésteremből Pócs János felszólalása alatt (VIDEÓ)
Magyar Péter pedig bejelentette, augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozó lesz Budapesten.
Hát most élvezzétek 4 éven keresztül minden nap egy idegbeteg bohóc produkcióját! Kíváncsi vagyok, mennyi lesz belőle nektek a toxikus adag.
„Amikor letépte magáról a mikrofont és kirohant az ATV stúdiójából, figyelmeztettünk, hogy ez egy idegbeteg bohóc.
Amikor kipakolt róla a felesége és a barátnője, figyelmeztettünk, hogy ez egy idegbeteg bohóc.
Amikor agyhalottazta, büdösszájúzta a sajátjait, és úgy beszélt újságírónőkkel, mint akiket a seggéből rángatott elő, figyelmeztettünk, hogy ez egy idegbeteg bohóc.
Amikor arcon ütötte a fiatal srácot, kicsavarta a kezéből a telefont és a Dunába dobta, figyelneztettünk, hogy ez egy idegbeteg bohóc.
Nem érdekelt titeket semmi, tiszások.
Hát most élvezzétek 4 éven keresztül minden nap egy idegbeteg bohóc produkcióját!
Kíváncsi vagyok, mennyi lesz belőle nektek a toxikus adag.
Annyit segítek, hogy napi 3 óra alvással, kezeletlen pszichiátriai kórképpel, és növekvő kormányzati nyomás mellett a páciens állapota innen már csak romlani fog.”
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Magyar Péter pedig bejelentette, augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozó lesz Budapesten.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert