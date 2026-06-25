„Magyarország biztonsága az első számú prioritásunk. A Terrorellenes Koordinációs Bizottság szakértői részletesen áttekintették hazánk aktuális biztonsági helyzetét és a nemzetközi partnereinktől származó információkat. A nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek elemzése alapján a korábban elrendelt, szigorúbb biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi környezetben már nem indokolt.

A szakmai ajánlást jóváhagyva a mai naptól Magyarország terrorfenyegetettségi fokozatát az eddigi 2-es (magas) szintről 3-as (közepes) szintre mérsékeltem.