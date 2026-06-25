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terrorfenyegetettség terrorellenes koordinációs bizottság koordinációs bizottság

Mérsékeljük a terrorfenyegetettségi szintet Magyarországon

2026. június 25. 21:45

A szakmai ajánlást jóváhagyva a mai naptól Magyarország terrorfenyegetettségi fokozatát az eddigi 2-es (magas) szintről 3-as (közepes) szintre mérsékeltem.

2026. június 25. 21:45
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Pósfai Gábor
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„Magyarország biztonsága az első számú prioritásunk. A Terrorellenes Koordinációs Bizottság szakértői részletesen áttekintették hazánk aktuális biztonsági helyzetét és a nemzetközi partnereinktől származó információkat. A nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek elemzése alapján a korábban elrendelt, szigorúbb biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi környezetben már nem indokolt.

A szakmai ajánlást jóváhagyva a mai naptól Magyarország terrorfenyegetettségi fokozatát az eddigi 2-es (magas) szintről 3-as (közepes) szintre mérsékeltem.

A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szerveink a nap 24 órájában monitorozzák a helyzetet, és továbbra is maximálisan garantálják a magyar állampolgárok, valamint a kritikus infrastruktúrák védelmét.

Köszönöm a koordinációs bizottságban részt vevő és a »terepen dolgozó« minden szakember áldozatos, és professzionális munkáját, amellyel nap mint nap óvják hazánk békéjét.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

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