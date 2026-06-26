Márpedig itt pontosan ez történt. Nemcsak a módosítás tartalma, hanem jellege miatt is. Amit itt látunk, az egy konkrét politikai helyzet szülte konkrét intézkedés szó szerinti beemelése az alkotmányba. Egy olyan rendelkezés, amely a hatályba lépése után azonnal hatályát is veszti. Hiszen semmi másról nem rendelkezik, csak az elnök megbízatásának megszűnéséről és utódának megválasztásáról. Ha ez megtörténik, értelmét veszti az egész szöveg. Lényegében az alkotmányba beleírtak egy automatikusan eltűnő Snapchat üzenetet.
Ez az elmúlt 36 év abszolút jogalkotási mélypontja.
A leggyakoribb legyintés erre az szokott lenni, hogy a demokrácia sugárútján keresztbe fektetett NER-kádereket mindenképp el kell távolítani. Az igazán fontos majd az lesz, hogy ha ezzel végeztek, ők maguk is hasonlóan önös célokra használják-e fel a kétharmadot, mint az elődeik – hallhatjuk a türelemre intő bölcselkedéseket.