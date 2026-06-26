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legfelsőbb bíróság sulyok tamás baka andrás fidesz köztársasági elnök államfő

Magyarország új államformája: Snapchat

2026. június 26. 11:06

Ez az elmúlt 36 év abszolút jogalkotási mélypontja.

2026. június 26. 11:06
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Balogh Gábor
Balogh Gábor
Index

„Hétfőn megtudhattuk azt is, mi lett az államfő eltávolítása körüli kéthónapos elmélyült fontolgatás eredménye. Nos, a hegyek ezúttal nem egeret szültek – legfeljebb egy csótányt. A Sulyok Tamás elmozdítását célzó jogszabály két (2!) mondatból áll. Ezeknek mindösszesen annyi a mondanivalója, hogy a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és helyette majd választ egy újat a parlament. Oszt' jónapot – hogy egy másik, neves politikus-jogászunk tömör okfejtését idézzük.

A milliméterpontosan személyre szabott törvényhozást itt már egy vékony pendellyel sem leplezik.

Persze lehet erre legyinteni, hogy a Fidesz is számos esetben hasonlóan járt el, csak ők képmutató módon valamilyen általánosnak látszó rendelkezésbe csomagolták a leszámolást. Például Baka András ügyében, akit 2011-ben úgy váltottak le a Legfelsőbb Bíróság éléről, hogy megszüntették a hivatalát, és a helyébe lépő Kúria élére már mást jelöltek. Ez a lehetőség Sulyok esetében is nyitva állhatott volna, hiszen ha a „köztársasági elnök” helyett mondjuk az „államfő” lesz a legfőbb közjogi méltóság, akkor erre a posztra is lehet új embert választani. Persze alattomos megoldás lett volna ez is, de ha a hatalom legalább eljátssza, hogy tiszteli valamennyire az alkotmányosságot, akkor pont egy kicsivel több önmérsékletről tesz tanúbizonyságot, mintha az országházi pulpituson törli ki a fenekét az Alaptörvénnyel.

Márpedig itt pontosan ez történt. Nemcsak a módosítás tartalma, hanem jellege miatt is. Amit itt látunk, az egy konkrét politikai helyzet szülte konkrét intézkedés szó szerinti beemelése az alkotmányba. Egy olyan rendelkezés, amely a hatályba lépése után azonnal hatályát is veszti. Hiszen semmi másról nem rendelkezik, csak az elnök megbízatásának megszűnéséről és utódának megválasztásáról. Ha ez megtörténik, értelmét veszti az egész szöveg. Lényegében az alkotmányba beleírtak egy automatikusan eltűnő Snapchat üzenetet.

Ez az elmúlt 36 év abszolút jogalkotási mélypontja.

A leggyakoribb legyintés erre az szokott lenni, hogy a demokrácia sugárútján keresztbe fektetett NER-kádereket mindenképp el kell távolítani. Az igazán fontos majd az lesz, hogy ha ezzel végeztek, ők maguk is hasonlóan önös célokra használják-e fel a kétharmadot, mint az elődeik – hallhatjuk a türelemre intő bölcselkedéseket.

Nos, jelentem, az új kormány e tekintetben is elveszítette a szüzességét. A parlamenti képviselőként tölthető idő maximalizálása (amely hétfőn reggel még 12 év volt, de a permanens forradalom-show reflektorainak hője délutánra már 8 évre olvasztotta) »önkorlátozásként« van eladva, de itt már a felületes szemlélődő számára is kilóg a méretes lóláb.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 25 komment

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Majdmegmondom
2026. június 26. 14:00
I. Trónbitorló Péter admirális-generális bizonyítja, hogy nem csak alpári viselkedésben jó, hanem ész nélküli ámokfutásban is. Mi a baj ezzel? A leghülyébbek és a beosztottjai tapsolnak neki...
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Amerigo
2026. június 26. 13:44
B.G. talán eddigi legjobb posztja, bár korábban is voltak vitriolba áztatott pennával irottak. Az biztos, hogy rovar úr nem teszi az ablakba.
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ördöngös pepecselés
2026. június 26. 13:24
én Magyarország új államformáját részvénytársaságnak nevezem. Az magyarul is van és közelebb is áll a valósághoz. Részvényesek: Brüsszel, Berlin stb. Vezérigazgató: PoloskaPöti. Igazgatótanács: a magyar kormány. ( a részvényesek 8 évente mindenkit lecserélnek nehogy egy rátermett vezető önálló útra lépjen mint Orbán akitől alig tudtak megszabadulni áprilisban és majdnem be kellett áldozzák miatta a sokkal jövedelmezőbb ukrán halálgyárukat)
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 26. 13:10
»T. Péter 2026. június 26. 12:09 Jól látod, Balogh. Ott kezdődött. Osztjónapot. Nagyjából ott indult az a mélyrepülés, ami mára ide vezetett, és nincs más kilábalás belőle, mint ez.« Lapra szerelt megoldások a raktárból, hozzájuk csomagolt magyarázatokkal. 🤣🤣🤣🤣
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