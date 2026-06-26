„Hétfőn megtudhattuk azt is, mi lett az államfő eltávolítása körüli kéthónapos elmélyült fontolgatás eredménye. Nos, a hegyek ezúttal nem egeret szültek – legfeljebb egy csótányt. A Sulyok Tamás elmozdítását célzó jogszabály két (2!) mondatból áll. Ezeknek mindösszesen annyi a mondanivalója, hogy a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és helyette majd választ egy újat a parlament. Oszt' jónapot – hogy egy másik, neves politikus-jogászunk tömör okfejtését idézzük.

A milliméterpontosan személyre szabott törvényhozást itt már egy vékony pendellyel sem leplezik.