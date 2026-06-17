„Tisztában vagyok azzal, hogy a mai világban ez az ügy teljesen mellékesnek és érdektelennek fog tűnni, de engem nem hagy nyugodni. Ezért muszáj foglalkoznom vele, megkockáztatva azt is, hogy az EU 2024/2642 számú rendelete alapján szankcionált személlyé válok, úgy is, mint »orosz propaganda terjesztője és az EU stabilitásának aláásója«, és akkor aztán megnézhetem magam.

De ennyi kockázatot vállalni kell, már csak a Thomas Mann üdvözlése című József Attila vers miatt is. És akkor mindenekelőtt olvassák el ezt, ha lehet, figyelmesen, és remélem, önöknek is fel fog tűnni a kulcsmondat. Tehát: