Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Akik szerint bármely nép, nemzet kultúrája alávaló és alsóbbrendű, nos, azok nácik. Ocsmány, undorító, eltakarítandó nácik.
„Tisztában vagyok azzal, hogy a mai világban ez az ügy teljesen mellékesnek és érdektelennek fog tűnni, de engem nem hagy nyugodni. Ezért muszáj foglalkoznom vele, megkockáztatva azt is, hogy az EU 2024/2642 számú rendelete alapján szankcionált személlyé válok, úgy is, mint »orosz propaganda terjesztője és az EU stabilitásának aláásója«, és akkor aztán megnézhetem magam.
De ennyi kockázatot vállalni kell, már csak a Thomas Mann üdvözlése című József Attila vers miatt is. És akkor mindenekelőtt olvassák el ezt, ha lehet, figyelmesen, és remélem, önöknek is fel fog tűnni a kulcsmondat. Tehát:
„UKRAJNA ELÉRTE, HOGY LEMONDJÁK EGY OROSZ HEGEDŰMŰVÉSZ MAGYARORSZÁGI KONCERTJÉT
Lemondták Vagyim Repin orosz hegedűművész fellépését a Nemzeti Filharmonikus Zenekar budapesti koncert-évadnyitóján, egy magyar zenész lép fel helyette a rangos színpadon – számolt be az rbc.ua hírportál az ukrán Külügyminisztériumra hivatkozva.
A jelentés szerint az orosz művész előadásának megzavarása a magyarországi ukrán nagykövetsége erőfeszítéseinek köszönhetően vált lehetővé. A rendezvény szervezői teljesen lecserélték az évadnyitó program kulcsszámát. A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy egy agresszor ország képviselőinek nincs helyük a világ színpadán.”
Nyitókép: Facebook