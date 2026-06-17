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orosz kultúra hegedűművész

Kultúra a vérzivatarban

2026. június 17. 14:51

Akik szerint bármely nép, nemzet kultúrája alávaló és alsóbbrendű, nos, azok nácik. Ocsmány, undorító, eltakarítandó nácik.

2026. június 17. 14:51
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Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
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„Tisztában vagyok azzal, hogy a mai világban ez az ügy teljesen mellékesnek és érdektelennek fog tűnni, de engem nem hagy nyugodni. Ezért muszáj foglalkoznom vele, megkockáztatva azt is, hogy az EU 2024/2642 számú rendelete alapján szankcionált személlyé válok, úgy is, mint »orosz propaganda terjesztője és az EU stabilitásának aláásója«, és akkor aztán megnézhetem magam.

De ennyi kockázatot vállalni kell, már csak a Thomas Mann üdvözlése című József Attila vers miatt is. És akkor mindenekelőtt olvassák el ezt, ha lehet, figyelmesen, és remélem, önöknek is fel fog tűnni a kulcsmondat. Tehát:

„UKRAJNA ELÉRTE, HOGY LEMONDJÁK EGY OROSZ HEGEDŰMŰVÉSZ MAGYARORSZÁGI KONCERTJÉT

Lemondták Vagyim Repin orosz hegedűművész fellépését a Nemzeti Filharmonikus Zenekar budapesti koncert-évadnyitóján, egy magyar zenész lép fel helyette a rangos színpadon – számolt be az rbc.ua hírportál az ukrán Külügyminisztériumra hivatkozva.

A jelentés szerint az orosz művész előadásának megzavarása a magyarországi ukrán nagykövetsége erőfeszítéseinek köszönhetően vált lehetővé. A rendezvény szervezői teljesen lecserélték az évadnyitó program kulcsszámát. A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy egy agresszor ország képviselőinek nincs helyük a világ színpadán.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

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Vata Aripeit
2026. június 17. 15:25
már ott vagyunk az úton, egy újságíróhoz már kiszállt a rendőrség, már egy hegedűművész koncertje lemondva, szép lassan jön a többi...2 hónap kellett hozzá, és egyre bátrabbak lesznek..ha hagyva lesz nekik
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2
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ekeke1
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2026. június 17. 15:23 Szerkesztve
"Ocsmány, undorító, eltakarítandó nácik." Ennyi? Egy ekkora terjedelmes cikkben ez a maximum? Sehol a Bayer -féle alpári őrjöngés, amitől még az un. jobboldalon is sokan rosszul voltak? Fogja a 63 évét, a feleségét aki elsők között fogta menekülőre a bukás után : index.hu/belfold/2026/05/22/lemondas-orszagos-verellato-szolgalat-foigazgato-matusovits-andrea/, a szerényen "Bayer show"-nak titulált produkcióját ahol évekig jóllakott kajmánok értettek egyet mindenben egymással, annak a pártnak az ötös számú pártkönyvét amivel így elkúrták...és vonuljon vissza. Írjon ki---ott jó könyveket. Hátha. Mert alapos a feltételezés, hogy a Szerencsejáték Zrt-től egyhamar nem fog 40 milliót kapni egy Mongoliáról szóló sorozatra, előre kifizetve. Ezt hívják córesznek.
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2
trokadero
2026. június 17. 15:14
A 3 t-s tűrt ,tiltott ,támogatott Aczél György féle cenzúra, egy lányiskola házirendje ehhez az arbitraritáshoz viszonyítva ,ami Magyarországon körvonalazódik.
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2
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stormy
2026. június 17. 15:13
"Akik szerint bármely nép, nemzet kultúrája alávaló és alsóbbrendű, nos, azok nácik. Ocsmány, undorító, eltakarítandó nácik." pedig igy van. afehér keresztényhez képes mind alsobbrendű.
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