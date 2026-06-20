Kiszelly Zoltán a Szőlő utcai botrányról: saját fegyverét fordíthatják a Tisza Párt ellen

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Az elemző szerint ahogy korábban fideszes hazugsággyárról beszéltek, most, ha igaz lesz, akkor Tiszás hazugságról beszélhetünk. Jól fizetett a Tóni helyett most azt kérdezhetjük: jól fizet a Marci?
Kiszelly Zoltán politológus legújabb videójában azt járta körül, hogyan fordulhat vissza a Tisza Párt saját fegyvere, a „Zsolti bácsi” narratíva. A kampányban a Tisza Párt és szövetségesei folyamatosan „Zsolti-bácsiztak”, a gyermekvédelmi intézményekben történt visszaéléseket egy konkrét Fidesz-közeli figurához kötve.
Pócs János fideszes országgyűlési képviselő friss állításai szerint azonban a történetet mesterségesen építették fel.
Kiszelly szerint, amit a Tisza felépített, most visszahullik rá. A globalista média és az NGO-k kedvenc módszere, a címkézés és a keretezés most saját maguk ellen dolgozik.
Ahogy korábban fideszes hazugsággyárról beszéltek, most, ha igaz lesz, akkor Tiszás hazugságról beszélhetünk. Jól fizetett a Tóni, most kérdezhetjük: jól fizet a Marci?”
–fogalmazott a politológus.
Kiszelly hangsúlyozta: a történetnek van egy szomorú, elítélendő valóságmagja. A Szőlő utcai és más intézményekben történt visszaélések valódiak, a hatóságok nyomoznak, és ez így van rendjén. Az azonban már a politikai hadművelet része, ahogy ezt a tragédiát „Zsolti bácsi” figurájával személyesítették meg.
A történet kulcsszereplője „Sanyika”, aki április 28-án a Kontrol.hu-nak adott interjút, május 9-én ügyészi meghallgatáson vett részt, július 9-re pedig újabb „leleplezést” ígért. Az ügy ezzel nem halt el, sőt a parlamenti vizsgálóbizottság keretében továbbra is próbálják napirenden tartani.
Kiszelly szerint jelenleg bizonytalansági szakaszban van a Tisza kommunikációja. A lehetséges stratégiák:
Kiszelly szerint azonban a hitelesség elvesztése nagy árat jelentene a Kontrol.hu-ra épülő tiszás kommunikációs gépezetnek. A politológus szerint különösen veszélyes a Tisza számára, ha a „Marci bácsi” narratíva megragad a közvéleményben, mert a többségi véleményt utólag nagyon nehéz megváltoztatni.
Kiszelly Zoltán szerint nyárra sem várható csend. A parlament sokáig ülésezik, a Fideszen belül átrendeződés, a Tiszánál pedig lendület látható. Egy erkölcsi és kommunikációs „judó-küzdelem” zajlik, amelynek kimenetele hosszú távon meghatározhatja a politikai erőviszonyokat.
Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI / MTVA
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