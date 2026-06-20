Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
06. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt kiszelly zoltán pócs jános fidesz

Kiszelly Zoltán a Szőlő utcai botrányról: saját fegyverét fordíthatják a Tisza Párt ellen

2026. június 20. 10:52

Az elemző szerint ahogy korábban fideszes hazugsággyárról beszéltek, most, ha igaz lesz, akkor Tiszás hazugságról beszélhetünk. Jól fizetett a Tóni helyett most azt kérdezhetjük: jól fizet a Marci?

2026. június 20. 10:52
null

Kiszelly Zoltán politológus legújabb videójában azt járta körül, hogyan fordulhat vissza a Tisza Párt saját fegyvere, a „Zsolti bácsi” narratíva. A kampányban a Tisza Párt és szövetségesei folyamatosan „Zsolti-bácsiztak”, a gyermekvédelmi intézményekben történt visszaéléseket egy konkrét Fidesz-közeli figurához kötve.

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő friss állításai szerint azonban a történetet mesterségesen építették fel.

Kiszelly szerint, amit a Tisza felépített, most visszahullik rá. A globalista média és az NGO-k kedvenc módszere, a címkézés és a keretezés most saját maguk ellen dolgozik.

Ahogy korábban fideszes hazugsággyárról beszéltek, most, ha igaz lesz, akkor Tiszás hazugságról beszélhetünk. Jól fizetett a Tóni, most kérdezhetjük: jól fizet a Marci?”

–fogalmazott a politológus.

Kiszelly hangsúlyozta: a történetnek van egy szomorú, elítélendő valóságmagja. A Szőlő utcai és más intézményekben történt visszaélések valódiak, a hatóságok nyomoznak, és ez így van rendjén. Az azonban már a politikai hadművelet része, ahogy ezt a tragédiát „Zsolti bácsi” figurájával személyesítették meg.

A történet kulcsszereplője „Sanyika”, aki április 28-án a Kontrol.hu-nak adott interjút, május 9-én ügyészi meghallgatáson vett részt, július 9-re pedig újabb „leleplezést” ígért. Az ügy ezzel nem halt el, sőt a parlamenti vizsgálóbizottság keretében továbbra is próbálják napirenden tartani.

 A Tisza lehetőségei

Kiszelly szerint jelenleg bizonytalansági szakaszban van a Tisza kommunikációja. A lehetséges stratégiák: 

  • Elhallgathatják a történteket remélve, hogy Pócs János blöfföl, és a történet nem jut el a szélesebb közönséghez, különösen a globalista média visszafogottabb tudósítása miatt. 
  • Megpróbálhatják relativizálni a történetet Pócs János elleni személyes támadásokkal. Vagy gyárthatnak összeesküvés-elméleteket egy „összehangolt Fidesz-médiaakcióról”. 
  • Ellentámadásba lendülhetnek egy másik erkölcsi botrányt kirobbantásával, amely elnyomja a történetet. 

Kiszelly szerint azonban a hitelesség elvesztése nagy árat jelentene a Kontrol.hu-ra épülő tiszás kommunikációs gépezetnek. A politológus szerint különösen veszélyes a Tisza számára, ha a „Marci bácsi” narratíva megragad a közvéleményben, mert a többségi véleményt utólag nagyon nehéz megváltoztatni.

Nem lesz uborkaszezon

Kiszelly Zoltán szerint nyárra sem várható csend. A parlament sokáig ülésezik, a Fideszen belül átrendeződés, a Tiszánál pedig lendület látható. Egy erkölcsi és kommunikációs „judó-küzdelem” zajlik, amelynek kimenetele hosszú távon meghatározhatja a politikai erőviszonyokat.

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI / MTVA

***

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2026. június 20. 13:08
Kiszelly szerint jelenleg bizonytalansági szakaszban van a Tisza kommunikációja. A lehetséges stratégiák: ELHALLGATHATJÁK A TÖRTÉNTEKET remélve, hogy Pócs János blöfföl, és a történet nem jut el a szélesebb közönséghez, különösen a globalista média visszafogottabb tudósítása miatt. Megpróbálhatják relativizálni a történetet Pócs János elleni személyes támadásokkal. Vagy gyárthatnak összeesküvés-elméleteket egy „összehangolt Fidesz-médiaakcióról”. Ellentámadásba lendülhetnek egy másik erkölcsi botrányt kirobbantásával, amely elnyomja a történetet. Az elhallgatás a hazugság egyik passzív, mégis súlyos formája, amely az igazság tudatos visszatartását jelenti a következmények elkerülése érdekében. Míg a hazugság valótlan tényeket közöl. Az elhallgatás és a hazugság Közös jellemzője: Mindkettő a másik fél megtévesztésére irányul, és aláássa a bizalmat. Mindaz, amit Semjén Zsolttal tett a Hazugság Sajtó, színtiszta karaktergyilkosság.
Válasz erre
0
0
isaacmontgomery
2026. június 20. 12:46
This is an important topic, especially with ongoing discussions about transatlantic security and defense commitments. The Secretary General’s remarks provide useful insight into how allies are viewing future cooperation. I was also reading through some public information resources like putnamcountycourt.org while following related policy discussions and found the perspective interesting. It will be worth watching how these commitments evolve in the coming years as global challenges continue to change.
Válasz erre
1
0
zukerburg921
2026. június 20. 12:21
This situation highlights how political controversies can quickly become strategic challenges for any party involved. It will be interesting to see how public perception develops as more details emerge. For those interested in researching related legal proceedings and case information monroecountycourt.org provides access to a variety of court-related resources. Transparency and accurate information are always important when evaluating claims in high-profile cases.
Válasz erre
1
0
Palmimi85
•••
2026. június 20. 12:07 Szerkesztve
Hányok ettől a kicsire nőtt pojácától, a gyűlöletország már megvan, de sajnos késik a szeretetország... Bütyi, amit te produkálsz, az a gyávaság magasiskolája. Válaszolni nem mersz csak a saját szemeteddel vádolod az emúlt 16 évet, amiben 14 évig te is közreműködő és haszonélvező voltál! Te vagy a politika legalja, még Gyurcsótányos is túlteszel...
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!