Kiszelly Zoltán a Szőlő utcai botrányról: saját fegyverét fordíthatják a Tisza Párt ellen

Kiszelly Zoltán politológus legújabb videójában azt járta körül, hogyan fordulhat vissza a Tisza Párt saját fegyvere, a „Zsolti bácsi” narratíva. A kampányban a Tisza Párt és szövetségesei folyamatosan „Zsolti-bácsiztak”, a gyermekvédelmi intézményekben történt visszaéléseket egy konkrét Fidesz-közeli figurához kötve.

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő friss állításai szerint azonban a történetet mesterségesen építették fel.

Kiszelly szerint, amit a Tisza felépített, most visszahullik rá. A globalista média és az NGO-k kedvenc módszere, a címkézés és a keretezés most saját maguk ellen dolgozik.