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sulyok tamás normális Magyar Péter

Javasolni fogom, hogy soha senki ne kapjon végkielégítést, és aki milliónál többet kapott a múltban, az fizesse vissza

2026. június 23. 15:27

Kezdje Magyar Péter.

2026. június 23. 15:27
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Gulyás Virág
Gulyás Virág
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„A sok abszolút irigy és undorító honfitársunknak pedig már csak annyit üzennék: elég volt.

Mit képzeltek ti magatokról? Mit?

Ugráltok itt más emberek kirúgásán és ellehetetlenítésén, és most meg ahhoz tapsoltok, amit kiírt ez a szélhámos, ami megint Sulyokra van szabva?

Kik vagytok ti?

Komolyan kérdezem.

Annyira elvitt titeket az irigység és a rosszindulat, hogy az 5 éves énetek sem tudná, kivé lettetek.

Mert normális ember nem örül annak, ha másokat kirúgnak. Normális ember nem örül annak, ha embereket politikai alapon tesznek tönkre. Normális ember nem tapsol ahhoz, hogy valakit megfosszanak attól, ami törvény szerint jár neki.

Semmi, de semmi normális nincs abban, amit Magyar Péter javasol. Kivéve egy dolgot: az utálatot, a gyűlöletet és az ellehetetlenítést.

S nektek mindegy, hogy Sulyok Tamás irányába vagy éppen egy névtelen adminisztratív dolgozó, családanya irányába teszi mindezt.

Ti ehhez asszisztáltok.

Úgy, hogy több tiszás, mint nem, közben most készül nyaralni minimum az Adrián, de inkább még távolabb. Úgy, hogy több tiszás, mint nem, él, mint Marci hevesen. 

Na, ebből látszik, hogy a bolsevik gondolkodás nem halt ki. Nektek lehet minden. Másnak nehogy már jusson valami. Nektek járjon a biztonság, a jólét, a védelem, de akit nem szerettek, attól mindent el kell venni.

És aztán csodálkoztok, hogy az ország ott tart, ahol.

Most ahhoz tapsoltok, hogy több százezer embernek ne legyen állása, hogy ne kapjon végkielégítést, hogy politikai alapon lehessen embereket büntetni.

De drágáim, az élet egyszer úgyis szembecsap.

És amikor majd te leszel kirúgva végkielégítés nélkül, amikor a te céged megy csődbe, amikor veled történik meg az igazságtalanság, akkor jusson eszedbe, hogy egyszer te ugyanehhez tapsoltál. Sőt, imádtad! Sőt, zseniálisnak tartottad! 

A különbség köztünk csak annyi, hogy én még akkor sem fogok tapsolni.

Nézzetek már a tükörbe.

Kik vagytok ti?

Kik?”

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

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Sorrend:
revanced
2026. június 23. 17:00
Ugye ilyesmire értette Vitályos Eszter is a hisztizést és picsogást?
Válasz erre
0
2
sagirdilsiz-2
•••
2026. június 23. 16:41 Szerkesztve
Át kell fordítani, hogy mi lenne, ha a jövőben kizárnának választópolgárokat a szavazásból, például a büdös-szájúakat, az agyhalottakat, az alacsony iskolai végzettségűeket, a szegényeket, és a 165 centiméternél magasabbakat, esetleg a dúshajúakat. Mert ha nem a saját káromon csapódik le, kevésbé fogom érteni. A legnagyobb öröm a söröm, meg a káröröm. :-) + a végkielégítésből is.
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7
0
ben2
2026. június 23. 16:18
redl1986 2026. június 23. 16:02 "Hogy kik? Nézz ápr.12.esti videókat. " Április 12.-én este egy vérgőzös bolsevik csürhe hergelte magát gyűlölet extázisba.
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11
0
bituman
2026. június 23. 16:10
Mi az ifjú úttörők, köszönjük a népnek, hogy a szebb jövő felé megint nagyot lépett !!!! Buuummm! Ott a fal...
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4
0
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