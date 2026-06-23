Mert normális ember nem örül annak, ha másokat kirúgnak. Normális ember nem örül annak, ha embereket politikai alapon tesznek tönkre. Normális ember nem tapsol ahhoz, hogy valakit megfosszanak attól, ami törvény szerint jár neki.

Semmi, de semmi normális nincs abban, amit Magyar Péter javasol. Kivéve egy dolgot: az utálatot, a gyűlöletet és az ellehetetlenítést.

S nektek mindegy, hogy Sulyok Tamás irányába vagy éppen egy névtelen adminisztratív dolgozó, családanya irányába teszi mindezt.