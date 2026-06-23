Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Kezdje Magyar Péter.
„A sok abszolút irigy és undorító honfitársunknak pedig már csak annyit üzennék: elég volt.
Mit képzeltek ti magatokról? Mit?
Ugráltok itt más emberek kirúgásán és ellehetetlenítésén, és most meg ahhoz tapsoltok, amit kiírt ez a szélhámos, ami megint Sulyokra van szabva?
Kik vagytok ti?
Komolyan kérdezem.
Annyira elvitt titeket az irigység és a rosszindulat, hogy az 5 éves énetek sem tudná, kivé lettetek.
Mert normális ember nem örül annak, ha másokat kirúgnak. Normális ember nem örül annak, ha embereket politikai alapon tesznek tönkre. Normális ember nem tapsol ahhoz, hogy valakit megfosszanak attól, ami törvény szerint jár neki.
Semmi, de semmi normális nincs abban, amit Magyar Péter javasol. Kivéve egy dolgot: az utálatot, a gyűlöletet és az ellehetetlenítést.
S nektek mindegy, hogy Sulyok Tamás irányába vagy éppen egy névtelen adminisztratív dolgozó, családanya irányába teszi mindezt.
Ti ehhez asszisztáltok.
Úgy, hogy több tiszás, mint nem, közben most készül nyaralni minimum az Adrián, de inkább még távolabb. Úgy, hogy több tiszás, mint nem, él, mint Marci hevesen.
Na, ebből látszik, hogy a bolsevik gondolkodás nem halt ki. Nektek lehet minden. Másnak nehogy már jusson valami. Nektek járjon a biztonság, a jólét, a védelem, de akit nem szerettek, attól mindent el kell venni.
És aztán csodálkoztok, hogy az ország ott tart, ahol.
Most ahhoz tapsoltok, hogy több százezer embernek ne legyen állása, hogy ne kapjon végkielégítést, hogy politikai alapon lehessen embereket büntetni.
De drágáim, az élet egyszer úgyis szembecsap.
És amikor majd te leszel kirúgva végkielégítés nélkül, amikor a te céged megy csődbe, amikor veled történik meg az igazságtalanság, akkor jusson eszedbe, hogy egyszer te ugyanehhez tapsoltál. Sőt, imádtad! Sőt, zseniálisnak tartottad!
A különbség köztünk csak annyi, hogy én még akkor sem fogok tapsolni.
Nézzetek már a tükörbe.
Kik vagytok ti?
Kik?”
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka