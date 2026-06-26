Elindult a gyűjtés a jobboldali nyilvánosságért

„Hamarosan jövök majd egy újabb videóval is, később pedig bemutatjuk azt a projektet, ami a hálózat három nagy pillérének egyike lesz. Olyan pillérek ezek, amelyeket nemhogy a jobboldali, de a teljes hazai nyilvánosságban sem mertek még elkezdeni építeni. Mi azonban mindenre készek vagyunk, hogy sikerre vigyük ezt az ügyet” – fogalmazott.

Nyitókép: Filep Dávid Facebook-oldala

