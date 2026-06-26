Elindult a gyűjtés a jobboldali nyilvánosságért

Hová tűntek a jobboldali influenszerek? Összeállítás arról, ki hol folytatja
Többen háttérbe húzódtak, de vannak, akik új lendületet nyertek a kormányváltás után.
Filep Dávid hozta létre a Nemzeti Kommunikációs Hálózatot.
Nemzeti Kommunikációs Hálózat néven indított gyűjtési akciót a jobboldali nyilvánosság fennmaradására Filep Dávid, jobboldali influenszer. A Kopasz néven ismert Filep azt írja közösségi oldalán, hogy „fél nap alatt az elküldött támogatásaitok mértékével és mennyiségével világosan megüzentétek, hogy kiálltok az ügy mellett. Bátran mondhatom tehát, hogy a szikra, ami bennünk megvolt belobbant!” Mint jelzi, ez azonban csak a kezdet. Több projektet is szeretnének megvalósítani, amik nagyon sok anyagi és emberi erőforrást igényelnek.
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Többen háttérbe húzódtak, de vannak, akik új lendületet nyertek a kormányváltás után.
Ismertek, én erre tettem fel az életem. Nem érdekel, hogyha a miniszterelnök börtönnel fenyeget és az se, ha halálos fenyegetések tucatjait kapom, mert tudom, hogy ez az ügy jóval nagyobb nálam. Jobboldali nyilvánosság nélkül ugyanis elveszítjük a hazánkat
– tette hozzá.
„Hamarosan jövök majd egy újabb videóval is, később pedig bemutatjuk azt a projektet, ami a hálózat három nagy pillérének egyike lesz. Olyan pillérek ezek, amelyeket nemhogy a jobboldali, de a teljes hazai nyilvánosságban sem mertek még elkezdeni építeni. Mi azonban mindenre készek vagyunk, hogy sikerre vigyük ezt az ügyet” – fogalmazott.
Nyitókép: Filep Dávid Facebook-oldala