„A jelenlegi kormánytagok, köztük is elsősorban a miniszterelnök bántalmazást és áldozatokat középpontba állító diskurzusa azért is alapvetően hamis, mert a Tisza központi szereplőinek jelentős része maga is a NER-t építette még akár két évvel ezelőtt is. A miniszterelnök éveken át állami és félállami pozíciókat töltött be családjának köszönhetően a NER-ben, és politikai pályáját is ezen a közegen belül alapozta meg. Számos további meghatározó kormánypárti szereplő hasonló utat járt be. Mindez nem a NER-rel szembeni kritikát hitelteleníti, hanem a Tisza-párt és -tábor által megrajzolt erkölcsi szembenállást.

A bántalmazók és áldozatok szerepeinek kiosztása az új kormánypárt és szimpatizánsainak részéről azért is erősen ellentmondásos, mert az új miniszterelnök Varga Judittal kötött korábbi házasságával kapcsolatban súlyos állítások hangoztak el, súlyos gyanúk és merültek fel. Egy 2024 tavaszán ismertté vált, számos forrás által hitelesített 2020-as rendőri jelentés egy rendkívül heves házastársi konfliktusról számolt be, amely során Varga Judit az ablakon át próbált meg elmenekülni, Magyar Péter pedig megpróbálta ezt megakadályozni. Később Varga Judit maga is részletesen beszélt a kapcsolatukban tapasztalt lelki nyomásról és zsarolásról, valamint saját rettegéséről.