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Tisza Párt Magyar Péter Varga Judit áldozat

Bárki is nyer, a többség veszít: A „Ki a NER legnagyobb áldozata?” verseny játékosairól és tétjeiről

2026. június 20. 08:08

A választások után a nőjogi NGO-k ráadásul kifejezetten gyorsan környékezték meg az új kormányt.

2026. június 20. 08:08
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Feró Dalma
Index

„A jelenlegi kormánytagok, köztük is elsősorban a miniszterelnök bántalmazást és áldozatokat középpontba állító diskurzusa azért is alapvetően hamis, mert a Tisza központi szereplőinek jelentős része maga is a NER-t építette még akár két évvel ezelőtt is. A miniszterelnök éveken át állami és félállami pozíciókat töltött be családjának köszönhetően a NER-ben, és politikai pályáját is ezen a közegen belül alapozta meg. Számos további meghatározó kormánypárti szereplő hasonló utat járt be. Mindez nem a NER-rel szembeni kritikát hitelteleníti, hanem a Tisza-párt és -tábor által megrajzolt erkölcsi szembenállást.

A bántalmazók és áldozatok szerepeinek kiosztása az új kormánypárt és szimpatizánsainak részéről azért is erősen ellentmondásos, mert az új miniszterelnök Varga Judittal kötött korábbi házasságával kapcsolatban súlyos állítások hangoztak el, súlyos gyanúk és merültek fel. Egy 2024 tavaszán ismertté vált, számos forrás által hitelesített 2020-as rendőri jelentés egy rendkívül heves házastársi konfliktusról számolt be, amely során Varga Judit az ablakon át próbált meg elmenekülni, Magyar Péter pedig megpróbálta ezt megakadályozni. Később Varga Judit maga is részletesen beszélt a kapcsolatukban tapasztalt lelki nyomásról és zsarolásról, valamint saját rettegéséről.

Mindez nem elég a végleges igazság megállapításához, azonban mindenképp vet fel komoly kérdéseket, az új kormánypárt áldozati retorikájának hamisságán túl is. A családon belüli erőszak és az áldozatok melletti feltétlen kiállás fontosságát régóta hangsúlyozó progresszív szcénából viszonylag kevesen mutattak érdeklődést ezek iránt az állítások iránt. A választások után a nőjogi NGO-k ráadásul kifejezetten gyorsan környékezték meg az új kormányt az együttműködés lehetőségét keresve, cseppet sem törődve azzal a gyakran hangoztatott állításukkal, hogy mindig hinni kell az áldozatoknak.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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Sróf
2026. június 20. 09:49
Közszolgálat: Nem rossz írás, csak kurva hosszú és olyan, mint egy házi dolgozat, de aki a hőség miatt úgysem tud semmi hasznosat csinálni a kertben, és/vagy a bölcsésztarisznyáját sincs épp kedve gyöngyökkel hímezgetni, annak érdemes elolvasnia az egészet az indexen.
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google-2
2026. június 20. 09:21
Vannak nők, akik azt sem bánnák, ha Magyar egy kicsit bántalmazná őket. Megszorult, bármire is kiéhezett hölgyek. Valószínű ezt látták otthon - a férfi semmibe vette a nőt. Ezt ismerik.
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1
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VeraMayer
2026. június 20. 09:07
Miért elérhetetlen jelenleg a Vadhajtások?
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Szuperszig
2026. június 20. 08:54
Az előző évszázadban kétszer is arra mentünk, amerre Európa. Aztán egyharmaddal nyertünk. Az ország maradék harmadával. A ballibbaptak pedig most fogják harmadszor kirabolni az országot 1990 óta. Mert ez kell a népnek.
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