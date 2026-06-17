Baleset történt az M1-esen, az autóban rekedt két ember

Négy személygépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Bicske térségében, a 36-os és 37-es kilométerszelvények között – írja az Index.

Az egyik autóban ketten fogságba estek, őket a katasztrófavédelem munkatársai feszítővágó berendezés segítségével emelték ki a roncsból.

A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, a mentési munkálatok idejére az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták. Az Útinform tájékoztatása alapján a karambol az átterelt forgalmú sávban történt.