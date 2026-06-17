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feszítővágó m1 baleset

Baleset történt az M1-esen, az autóban rekedt két ember

2026. június 17. 15:33

Feszítővágóval kellett kivágni őket.

2026. június 17. 15:33
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Négy személygépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Bicske térségében, a 36-os és 37-es kilométerszelvények között – írja az Index.

Az egyik autóban ketten fogságba estek, őket a katasztrófavédelem munkatársai feszítővágó berendezés segítségével emelték ki a roncsból.

A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, a mentési munkálatok idejére az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták. Az Útinform tájékoztatása alapján a karambol az átterelt forgalmú sávban történt.

A baleset, valamint a mentőhelikopter érkezése miatt a főváros irányába tartó oldalon a következő órában hatalmas torlódásra kell számítani.

A hatóságok azt javasolják az autósoknak, hogy amennyiben lehetséges, kerüljék el a Tata és Bicske közötti autópálya-szakaszt. Alternatív útvonalként az 1-es főút, vagy Győrtől kiindulva a 10-es főút vehető igénybe.

Nyitóképforrása: Magyar Légimentő Nonprofit Kft. / Facebook

 