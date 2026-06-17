Baleset történt az M1-esen, az autóban rekedt két ember

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Feszítővágóval kellett kivágni őket.
Négy személygépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Bicske térségében, a 36-os és 37-es kilométerszelvények között – írja az Index.
Az egyik autóban ketten fogságba estek, őket a katasztrófavédelem munkatársai feszítővágó berendezés segítségével emelték ki a roncsból.
A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, a mentési munkálatok idejére az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták. Az Útinform tájékoztatása alapján a karambol az átterelt forgalmú sávban történt.
A baleset, valamint a mentőhelikopter érkezése miatt a főváros irányába tartó oldalon a következő órában hatalmas torlódásra kell számítani.
A hatóságok azt javasolják az autósoknak, hogy amennyiben lehetséges, kerüljék el a Tata és Bicske közötti autópálya-szakaszt. Alternatív útvonalként az 1-es főút, vagy Győrtől kiindulva a 10-es főút vehető igénybe.
Nyitóképforrása: Magyar Légimentő Nonprofit Kft. / Facebook