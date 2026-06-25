Miért nem indulnak Magyar Péterék az időközi önkormányzati választásokon?
Vajon mi lehet a háttérben?
Igaza van Magyar Péternek: ez egy történelmi döntés lesz, amelyet később nagyon sokat fogunk emlegetni.
„Ha a fegyver kint van az asztalon, az azt jelenti, hogy akár használni is lehet. Ha a fegyvert elsütik, onnantól kezdve az már nem lehetőség, hanem a repertoár, a gyakorlat része. Az alkotmányozó többség azt jelenti, hogy a hatalom gyakorlója szinte bármit megtehet. Az alkotmány sem korlátozza, hiszen bármikor átírhatja, az akaratát szabállyá teheti. A korlátot tehát csak önmaga jelenti: a fegyver kint van az asztalon, mindenki tudja, látja, a hatalom gyakorlásának mércéje így az lesz, hogy mikor, mire és hogyan használja.
Tudjuk, az Orbán-kormányok mindig felemelték, ha a politikai akarat érvényesítése ezt kívánta. Zsákmányszerzés (AB elfoglalása, bírósági rendszer átalakítása stb.) és politikai propaganda (migráció, gender) céljára egyaránt. Amire azonban a Tisza-kétharmad most készül, az még az előző másfél évtized alkotmányos barkácsolásai között is feltűnő: hivatalban lévő államfőt távolítana el egymondatos alkotmánymódosítással.
Nem bonyolítja túl, nem akarja intézményátalakításba csomagolni, mint a Fidesz tette a bíróság elnökével, hanem egyszerűen kimondja, leírja, ami a politikai akarata.
Tanulságos, hogy azok, akik kritikusak voltak a Fidesz hatalomgyakorlásával, most ezt a megoldást legfeljebb érdekesnek minősítik. Persze, érdekes, de azért sokkal több ennél. Egy olyan precedens, amely világossá teszi: akik ezt megszavazzák, azok azt gondolják, hogy tényleg semmi nem köti, korlátozza őket, minősített többségükkel bármit megtehetnek. S hogy ez mivel jár? Képzeljük el, hogy Sulyok eltávolítása után a parlament nem egy »Tisza-bábot« választ meg elnöknek, hanem egy valóban pártoktól független, szuverén államfőt. Aki amikor esetleg konfliktusba kerül a kormánnyal (mert másképp gondolkodik egy elfogadott törvényről vagy bármi másról), a már egyszer használt fegyvert látja az asztalon. Ha nem tetszik, amit csinál, legfeljebb az ő mandátumát is megszakítják – ha már egyszer megtették, miért ne tehetnék meg újra?
Ez az alkotmánymódosítás nem a jelenlegi, általam is sokat bírált, megítélésem szerint is gyengén teljesítő elnökről szól, akivel szemben az új kormánytöbbségnek tényleg lehetnek jogos politikai fenntartásai. Hanem arról, hogy a 141 képviselő rálép-e arra az útra, amin mindent lehet, de ami valójában a semmibe vezet. Igaza van Magyar Péternek: ez egy történelmi döntés lesz, amelyet később nagyon sokat fogunk emlegetni.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert