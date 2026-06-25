Ft
Ft
35°C
20°C
Ft
Ft
35°C
20°C
06. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
török gábor Magyar Péter fegyver hatalom

Az alkotmányozó többség azt jelenti, hogy a hatalom gyakorlója szinte bármit megtehet

2026. június 25. 08:38

Igaza van Magyar Péternek: ez egy történelmi döntés lesz, amelyet később nagyon sokat fogunk emlegetni.

2026. június 25. 08:38
null
Török Gábor
Török Gábor
Facebook

„Ha a fegyver kint van az asztalon, az azt jelenti, hogy akár használni is lehet. Ha a fegyvert elsütik, onnantól kezdve az már nem lehetőség, hanem a repertoár, a gyakorlat része. Az alkotmányozó többség azt jelenti, hogy a hatalom gyakorlója szinte bármit megtehet. Az alkotmány sem korlátozza, hiszen bármikor átírhatja, az akaratát szabállyá teheti. A korlátot tehát csak önmaga jelenti: a fegyver kint van az asztalon, mindenki tudja, látja, a hatalom gyakorlásának mércéje így az lesz, hogy mikor, mire és hogyan használja. 

Tudjuk, az Orbán-kormányok mindig felemelték, ha a politikai akarat érvényesítése ezt kívánta. Zsákmányszerzés (AB elfoglalása, bírósági rendszer átalakítása stb.) és politikai propaganda (migráció, gender) céljára egyaránt. Amire azonban a Tisza-kétharmad most készül, az még az előző másfél évtized alkotmányos barkácsolásai között is feltűnő: hivatalban lévő államfőt távolítana el egymondatos alkotmánymódosítással. 

Nem bonyolítja túl, nem akarja intézményátalakításba csomagolni, mint a Fidesz tette a bíróság elnökével, hanem egyszerűen kimondja, leírja, ami a politikai akarata. 

Tanulságos, hogy azok, akik kritikusak voltak a Fidesz hatalomgyakorlásával, most ezt a megoldást legfeljebb érdekesnek minősítik. Persze, érdekes, de azért sokkal több ennél. Egy olyan precedens, amely világossá teszi: akik ezt megszavazzák, azok azt gondolják, hogy tényleg semmi nem köti, korlátozza őket, minősített többségükkel bármit megtehetnek. S hogy ez mivel jár? Képzeljük el, hogy Sulyok eltávolítása után a parlament nem egy »Tisza-bábot« választ meg elnöknek, hanem egy valóban pártoktól független, szuverén államfőt. Aki amikor esetleg konfliktusba kerül a kormánnyal (mert másképp gondolkodik egy elfogadott törvényről vagy bármi másról), a már egyszer használt fegyvert látja az asztalon.  Ha nem tetszik, amit csinál, legfeljebb az ő mandátumát is megszakítják – ha már egyszer megtették, miért ne tehetnék meg újra? 

Ez az alkotmánymódosítás nem a jelenlegi, általam is sokat bírált, megítélésem szerint is gyengén teljesítő elnökről szól, akivel szemben az új kormánytöbbségnek tényleg lehetnek jogos politikai fenntartásai. Hanem arról, hogy a 141 képviselő rálép-e arra az útra, amin mindent lehet, de ami valójában a semmibe vezet. Igaza van Magyar Péternek: ez egy történelmi döntés lesz, amelyet később nagyon sokat fogunk emlegetni.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. június 25. 10:42
Török.....húzd már ki a nyelvedet a poloska seggéből! Már régen fényesre nyaltad!
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2026. június 25. 10:28
Orbánéknak jópár évig eltartott amíg átrendezték a terepet, de ez a tartósan fennálló hatalom keretei között nem okozott instabilitást. Pszichéspeti viszont napok és hetek alatt akar mindent felforgatni, és ebből a közt. elnök kirúgása csak egy epizód. Úgy összpontosul egy kézben a hatalom, hogy senki, még a sajátok sincsenek biztonságban, és pont erre megy ki a játék.
Válasz erre
1
0
Dixtroy
•••
2026. június 25. 10:26 Szerkesztve
A legfőbb érv Sulyok ellen, hogy nem testesíti meg a nemzet egységét. A legfőbb indok az alkotmányos demokrácia megszűnése mellett, hogy a fidesz nem alkotmányozó nemzetgyűléssel, széles konszenzussal írta bele a preambulumba a nemzeti hitvallást, és írt bele alapigazságokat (az anya nő, stb) a gender meg mindenféle globsi szarságok ellen. Most mapettó kétharmaddal leváltja a közt.elnököt, és választ egy újat, ez már akkor megtestesíti a nemzet egységét, és kétharmaddal fabrikálgat az alkotmányon, ami túléli őket, és ettől helyreáll a jogállam, a következő garnitúrának nem az lesz az első dolga, hogy undorodó pöccintéssel kikúrja az egészet, nem, ez örökre majd így marad. Boldogok a lelki szegények, mert lelki szegények.
Válasz erre
2
0
Tanács bácsi
2026. június 25. 10:25
Na jó reggelt kedves Török Gábor. Nem kellett különleges jövőbe látó képesség, hogy ezt megsejtsük a jelenlegi miniszterelnök személyiségjegyei alapján.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!