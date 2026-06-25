Tanulságos, hogy azok, akik kritikusak voltak a Fidesz hatalomgyakorlásával, most ezt a megoldást legfeljebb érdekesnek minősítik. Persze, érdekes, de azért sokkal több ennél. Egy olyan precedens, amely világossá teszi: akik ezt megszavazzák, azok azt gondolják, hogy tényleg semmi nem köti, korlátozza őket, minősített többségükkel bármit megtehetnek. S hogy ez mivel jár? Képzeljük el, hogy Sulyok eltávolítása után a parlament nem egy »Tisza-bábot« választ meg elnöknek, hanem egy valóban pártoktól független, szuverén államfőt. Aki amikor esetleg konfliktusba kerül a kormánnyal (mert másképp gondolkodik egy elfogadott törvényről vagy bármi másról), a már egyszer használt fegyvert látja az asztalon. Ha nem tetszik, amit csinál, legfeljebb az ő mandátumát is megszakítják – ha már egyszer megtették, miért ne tehetnék meg újra?

Ez az alkotmánymódosítás nem a jelenlegi, általam is sokat bírált, megítélésem szerint is gyengén teljesítő elnökről szól, akivel szemben az új kormánytöbbségnek tényleg lehetnek jogos politikai fenntartásai. Hanem arról, hogy a 141 képviselő rálép-e arra az útra, amin mindent lehet, de ami valójában a semmibe vezet. Igaza van Magyar Péternek: ez egy történelmi döntés lesz, amelyet később nagyon sokat fogunk emlegetni.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert