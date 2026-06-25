Aranykonvoj-ügy: Magyar Péter délután háromig adott határidőt a legfőbb ügyésznek

A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: arra számítanak, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania és le is fog mondani. A közmédia tudósítójának kérdésére válaszolva akkor megerősítette, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvojüggyel. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, hogy ha a lemondás mégsem történik meg, akkor visszatérnek a kérdésre, hogyan lehet leváltani Nagy Gábor Bálintot.

(MTI)

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI