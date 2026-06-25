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nagy gábor bálint Magyar Péter ügy

Aranykonvoj-ügy: Magyar Péter délután háromig adott határidőt a legfőbb ügyésznek

2026. június 25. 13:06

A miniszterelnök délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az aranykonvojügyben folyó nyomozásról. Magyar Péter ezt az Uzsoki utcai kórházban tartott csütörtöki bejáráson mondta.

2026. június 25. 13:06
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A kormányfő szerint Magyarországon „szinte mindenkit érdekel”, hogy az aranykonvoj ügyében kiket hallgattak meg eddig gyanúsítottként, miért csak őket és kiket fognak, mi történt az utóbbi hetekben.

Ha nem sikerül beszámolni, akkor én majd délután három után megosztok egy pár, számunkra rendelkezésre álló, meglehetősen érdekes és fontos információt”

– jelezte Magyar Péter

A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: arra számítanak, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania és le is fog mondani. A közmédia tudósítójának kérdésére válaszolva akkor megerősítette, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvojüggyel. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, hogy ha a lemondás mégsem történik meg, akkor visszatérnek a kérdésre, hogyan lehet leváltani Nagy Gábor Bálintot.

(MTI) 

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

 

 

Összesen 98 komment

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chief Bromden
2026. június 25. 14:58
Úgy tűnik mintha, de talán mégsem végzi gőzerővel a feladatát. Indultak eljárások kishalak ellen, de például a legsúlyosabb hazaárulási gyanúk kivizsgálása, legalábbis a nyilvánosság felé nem látható. Pedig minősített esetek lehetségesek, mivel több mint 6 éve vészhelyzeti jogrend uralkodott. A szatyros is tevékenyebb lett, de nem akarja észrevenni, hogy nem kívánatos a szavazók millióinak sem, mehetne a rendszerváltással együtt. De majd kialakul.
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2istvsn
2026. június 25. 14:57
Most akkor utasíthatja az ügyészt, vagy hiánha afja a határidőket?
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nagymacska44
2026. június 25. 14:56
Szerintem nem kéne ennyit tökölni, mondjon le az egész ország tokkal-vonóval és MP járjon mindenhova egyedül és hirdessen ki amit akar. Mi meg kompletten utazzunk el szabadságra valami hűvösebb és kellemesebb helyre.
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europész
2026. június 25. 14:52
Nem nagy kedvem van hozzászólni.Ez megint a szokásos undorító és kicsavart hazug mondandókra ad ragyogó lehetőséget ennek az Ungarische Peternek.Nem is vagyok kíváncsi rá.Mondjon amit akar.Hallgassa csak a tiszások tábora az ő gyomruk még beveszi.
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