Megérkezett a Legfőbb Ügyészség válasza Magyar Péter felszólítására

Aranykonvoj-ügy: Magyar Péter határidőt szabott a legfőbb ügyésznek, aki közölte, politikai utasítást nem fogadnak el
A kormányfő szerint ez az ügy mindenkit érdekel. A megszólított szervezet reagált, a legfőbb ügyész nem mond le.
A nyomozástaktikai szempontokat politikai szempontok nem írhatják felül, a szükséges nyomozati cselekmények sorrendje és ideje fogja meghatározni, hogy mikor tudja az ügyészség a közvéleményt tájékoztatni – közölte a Legfőbb Ügyészség annak kapcsán, hogy Magyar Péter ultimátumot intézett hozzájuk az aranykonvoj ügyében.
Az úgynevezett „aranykonvoj” ügyben az ügyészség már több alkalommal adott ki tájékoztatást, amelyet mind a sajtó képviselőinek eljuttatott, mind az ügyészség honlapján bárki számára elérhető – közölte a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter felszólítására reagálva.
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A kormányfő szerint ez az ügy mindenkit érdekel. A megszólított szervezet reagált, a legfőbb ügyész nem mond le.
Az ügyészség közölte, a közvélemény egy ügyként kezeli a valójában két, önálló nyomozást, amelyek tárgya eltérő:
Az egyik nyomozás pénzmosás gyanúja miatt folyik, amelyben az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentésében foglalt adatok alapján, a feljelentésben szereplő adatokból megállapítható pénzmosás egyszerű gyanúja miatt, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzésének megfelelően, a Legfőbb Ügyészség az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről intézkedett. Az ügyben a nyomozás a NAV előtt továbbra is folyamatban van.
Az elfogás során történt esetleges visszaélések kapcsán ismételten, és nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyben ügyészségi nyomozás folyik.
Minden olyan közlés, amely az ügyekkel kapcsolatos találgatás, sejtetés vagy éppen a nyomozás esetleges irányáról, sőt potenciális gyanúsítottakról szól, a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja, és az esetleges félinformációkból levont következtetések a közvélemény félretájékoztatását eredményezhetik. Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletes tájékoztatást fog adni. Jelenleg annyi közölhető, hogy a nyomozó ügyészség gyanúsítotti kihallgatás iránti intézkedik – tették hozzá.
Ugyanakkor a nyomozástaktikai szempontokat politikai szempontok nem írhatják felül, a szükséges nyomozati cselekmények sorrendje és ideje fogja meghatározni, hogy mikor tudja az ügyészség a közvéleményt tájékoztatni.
„A Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának szakmai álláspontja szerint egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja, míg a nyomozó ügyészség az eljárási cselekmények más sorrendjét preferálta. (…) A legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint.”
Szeretnék emellett hangsúlyozni és felhívni a figyelmet arra, hogy az ügyészség az igazságszolgáltatás független közreműködője, a kormány utasítást részére nem adhat – zárul a közlemény.
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI