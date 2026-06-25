Megérkezett a Legfőbb Ügyészség válasza Magyar Péter felszólítására

Az egyik nyomozás pénzmosás gyanúja miatt folyik, amelyben az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentésében foglalt adatok alapján, a feljelentésben szereplő adatokból megállapítható pénzmosás egyszerű gyanúja miatt, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzésének megfelelően, a Legfőbb Ügyészség az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről intézkedett. Az ügyben a nyomozás a NAV előtt továbbra is folyamatban van.

Az elfogás során történt esetleges visszaélések kapcsán ismételten, és nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyben ügyészségi nyomozás folyik.

Minden olyan közlés, amely az ügyekkel kapcsolatos találgatás, sejtetés vagy éppen a nyomozás esetleges irányáról, sőt potenciális gyanúsítottakról szól, a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja, és az esetleges félinformációkból levont következtetések a közvélemény félretájékoztatását eredményezhetik. Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletes tájékoztatást fog adni. Jelenleg annyi közölhető, hogy a nyomozó ügyészség gyanúsítotti kihallgatás iránti intézkedik – tették hozzá.