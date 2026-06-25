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ukrán aranykonvoj legfőbb ügyészség nyomozás Magyar Péter

Megérkezett a Legfőbb Ügyészség válasza Magyar Péter felszólítására

2026. június 25. 15:26

A nyomozástaktikai szempontokat politikai szempontok nem írhatják felül, a szükséges nyomozati cselekmények sorrendje és ideje fogja meghatározni, hogy mikor tudja az ügyészség a közvéleményt tájékoztatni – közölte a Legfőbb Ügyészség annak kapcsán, hogy Magyar Péter ultimátumot intézett hozzájuk az aranykonvoj ügyében.

2026. június 25. 15:26
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Az úgynevezett „aranykonvoj” ügyben az ügyészség már több alkalommal adott ki tájékoztatást, amelyet mind a sajtó képviselőinek eljuttatott, mind az ügyészség honlapján bárki számára elérhető – közölte a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter felszólítására reagálva.

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Az ügyészség közölte, a közvélemény egy ügyként kezeli a valójában két, önálló nyomozást, amelyek tárgya eltérő:

Az egyik nyomozás pénzmosás gyanúja miatt folyik, amelyben az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentésében foglalt adatok alapján, a feljelentésben szereplő adatokból megállapítható pénzmosás egyszerű gyanúja miatt, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzésének megfelelően, a Legfőbb Ügyészség az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről intézkedett. Az ügyben a nyomozás a NAV előtt továbbra is folyamatban van.

Az elfogás során történt esetleges visszaélések kapcsán ismételten, és nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyben ügyészségi nyomozás folyik. 

Minden olyan közlés, amely az ügyekkel kapcsolatos találgatás, sejtetés vagy éppen a nyomozás esetleges irányáról, sőt potenciális gyanúsítottakról szól, a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja, és az esetleges félinformációkból levont következtetések a közvélemény félretájékoztatását eredményezhetik. Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletes tájékoztatást fog adni. Jelenleg annyi közölhető, hogy a nyomozó ügyészség gyanúsítotti kihallgatás iránti intézkedik – tették hozzá. 

Ugyanakkor a nyomozástaktikai szempontokat politikai szempontok nem írhatják felül, a szükséges nyomozati cselekmények sorrendje és ideje fogja meghatározni, hogy mikor tudja az ügyészség a közvéleményt tájékoztatni.

„A Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának szakmai álláspontja szerint egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja, míg a nyomozó ügyészség az eljárási cselekmények más sorrendjét preferálta. (…) A legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint.”

Szeretnék emellett hangsúlyozni és felhívni a figyelmet arra, hogy az ügyészség az igazságszolgáltatás független közreműködője, a kormány utasítást részére nem adhat – zárul a közlemény. 

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

Összesen 98 komment

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Sorrend:
vamonos
2026. június 25. 18:33
Már visszaadtak mindent az ukránoknak, nem mindegy mostmár, hogy mi történt? Az ügyészség foglalkozzon inkább Magyar Mártonnal, a Zxolti bácsis rágalmazási üggyel. Az jobban érdekelné az embereket, mint az aranykonvoj ügye. Kár időt pazarolni rá.
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gondolkodo58
2026. június 25. 18:29
Mindent amit a Fideszre fogtak a Tiszások, alattomosan, csendben, tényfeltáró újságírók félelmei nélkül, diktatúrával riogató uniós liberális elit hallgatásával megcsinálják.
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pisapeter
2026. június 25. 18:13
Pisapéter keményen dolgozik azért ,hogy felrúgjuk ,mint kakas a lószahart.
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goldie-2
2026. június 25. 18:05
"Szeretnék emellett hangsúlyozni és felhívni a figyelmet arra, hogy az ügyészség az igazságszolgáltatás független közreműködője, a kormány utasítást részére nem adhat – zárul a közlemény. " Ez csak a kötelező. Köcsögszájúnak nem lehet ellentmondani.
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