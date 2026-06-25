A Pride-zászlók helyére kitűzött magyar nemzeti lobogót is a Dunába dobták az Erzsébet hídról

Aranykonvoj-ügy: Magyar Péter délután háromig adott határidőt a legfőbb ügyésznek
A kormányfő szerint ez az ügy mindenkit érdekel.
Szabálysértési eljárást indított az V. kerületi rendőrkapitányság.
Szabálysértési eljárást indított az V. kerületi rendőrkapitányság azután, hogy valaki egy, az Erzsébet hídra kitűzött magyar zászlót dobott a Dunába – közölte a Magyar Nemzettel a rendőrség.
Az ügy előzménye, hogy hétvégén még Pride-zászlók lógtak az Erzsébet hídon, a főpolgármester a szivárványos felvonulásra díszítette fel a hidat, azonban nem mindenkinek tetszett az LMBTQ-mozgalom propagálása. Egy férfi szembement a városvezetéssel és leszedte, majd a Dunába dobta a zászlókat, amiről videó is készült. Az ügyben a rendőrség rongálás miatt nyomozást indított, majd az elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki.
Ezt követően a Mi Hazánk Mozgalomból már kilépett Vékony Csongor keddre virradóra magyar zászlót tűzött ki az Erzsébet hídra, mások pedig lyukas zászlót is elhelyeztek, míg végül szerda délelőtt már nemzeti lobogó díszítette a hidat. Ezeket már a Mi Hazánk Ifjúsági szervezete tűzte ki. Nem sokkal ezután újabb felvétel került nyilvánosságra, amin látható, ahogy valaki egy magyar zászlót dobott a Dunába. Ebben az ügyben azért szabálysértés miatt indult csak eljárás, mert ez az eset nem haladta meg az ötvenezer forintos határértéket, ellentétben a pride-zászlókkal, hiszen ott több tucat zászlót dobtak a Dunába.
A KDNP feljelentést tesz nemzeti jelkép megsértése miatt – írta közösségi oldalán Rétvári Bence. A KDNP-s politikus felhívta a figyelmet, hogy ez a Btk. 334. szakasza szerint bűncselekmény, ugyanis Magyarország zászlajának meggyalázása egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A zászló a nemzet egységét jelképezi. Összeköti ezer év magyarságát. Minden magyar ember számára közös szimbólum a piros-fehér-zöld lobogó. Ez emelkedik magasba a sportversenyeken, ezt tűzzük ki nemzeti ünnepeinken, ezt rajzoljuk közösen a gyerekeinkkel. Ezért nem lehet meggyalázni, a Dunába lökni – írta Rétvári. Hozzátette,
aki a magyar zászlót gyalázza meg, az 15 millió embert sért meg, és minden korábban élt magyart. Minden nemzet zászlóját tiszteljük, de a saját nemzetünk zászlóját külön jogi védelem illeti meg. Jóérzésű ember tiszteli és védi a nemzeti szimbólumokat és nem fogadja el az ilyen vandál, erőszakos és magyarellenes cselekedetet.
Rongálás és nemzeti jelkép meggyalázása miatt feljelentést tesz a Mi Hazánk Mozgalom – áll a párt közleményében. Szerintük Jámbor András, Karácsony Gergely és több baloldali közszereplő is gyűlölet-bűncselekményként próbálta beállítani a Mi Hazánk Ifjainak zászlókihelyező akcióját, ezzel ellenünk hergelve azokat a fiatalokat, akik tettükkel valóban bűncselekményt követtek el. Az LMBTQ-mozgalom ezzel az akciójával nyíltan a magyar zászlóval szemben határozta meg önmagát.
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