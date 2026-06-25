Ft
Ft
35°C
20°C
Ft
Ft
35°C
20°C
06. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
erzsébet híd rétvári bence magyarország

A Pride-zászlók helyére kitűzött magyar nemzeti lobogót is a Dunába dobták az Erzsébet hídról

2026. június 25. 14:31

Szabálysértési eljárást indított az V. kerületi rendőrkapitányság.

2026. június 25. 14:31
null

Szabálysértési eljárást indított az V. kerületi rendőrkapitányság azután, hogy valaki egy, az Erzsébet hídra kitűzött magyar zászlót dobott a Dunába – közölte a Magyar Nemzettel a rendőrség.

Az ügy előzménye, hogy hétvégén még Pride-zászlók lógtak az Erzsébet hídon, a főpolgármester a szivárványos felvonulásra díszítette fel a hidat, azonban nem mindenkinek tetszett az LMBTQ-mozgalom propagálása. Egy férfi szembement a városvezetéssel és leszedte, majd a Dunába dobta a zászlókat, amiről videó is készült. Az ügyben a rendőrség rongálás miatt nyomozást indított, majd az elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki.

Ezt követően a Mi Hazánk Mozgalomból már kilépett Vékony Csongor keddre virradóra magyar zászlót tűzött ki az Erzsébet hídra, mások pedig lyukas zászlót is elhelyeztek, míg végül szerda délelőtt már nemzeti lobogó díszítette a hidat. Ezeket már a Mi Hazánk Ifjúsági szervezete tűzte ki. Nem sokkal ezután újabb felvétel került nyilvánosságra, amin látható, ahogy valaki egy magyar zászlót dobott a Dunába. Ebben az ügyben azért szabálysértés miatt indult csak eljárás, mert ez az eset nem haladta meg az ötvenezer forintos határértéket, ellentétben a pride-zászlókkal, hiszen ott több tucat zászlót dobtak a Dunába.

A KDNP nem hagyja annyiban

A KDNP feljelentést tesz nemzeti jelkép megsértése miatt – írta közösségi oldalán Rétvári Bence. A KDNP-s politikus felhívta a figyelmet, hogy ez a Btk. 334. szakasza szerint bűncselekmény, ugyanis Magyarország zászlajának meggyalázása egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A zászló a nemzet egységét jelképezi. Összeköti ezer év magyarságát. Minden magyar ember számára közös szimbólum a piros-fehér-zöld lobogó. Ez emelkedik magasba a sportversenyeken, ezt tűzzük ki nemzeti ünnepeinken, ezt rajzoljuk közösen a gyerekeinkkel. Ezért nem lehet meggyalázni, a Dunába lökni – írta Rétvári. Hozzátette,

aki a magyar zászlót gyalázza meg, az 15 millió embert sért meg, és minden korábban élt magyart. Minden nemzet zászlóját tiszteljük, de a saját nemzetünk zászlóját külön jogi védelem illeti meg. Jóérzésű ember tiszteli és védi a nemzeti szimbólumokat és nem fogadja el az ilyen vandál, erőszakos és magyarellenes cselekedetet.

Feljelentést tesz a Mi Hazánk is

Rongálás és nemzeti jelkép meggyalázása miatt feljelentést tesz a Mi Hazánk Mozgalom – áll a párt közleményében. Szerintük Jámbor András, Karácsony Gergely és több baloldali közszereplő is gyűlölet-bűncselekményként próbálta beállítani a Mi Hazánk Ifjainak zászlókihelyező akcióját, ezzel ellenünk hergelve azokat a fiatalokat, akik tettükkel valóban bűncselekményt követtek el. Az LMBTQ-mozgalom ezzel az akciójával nyíltan a magyar zászlóval szemben határozta meg önmagát.

Nyitókép: képernyőkép

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bubu2003
2026. június 25. 14:55
gondolom ez már tiz év börtönt jelent, mivel a nemzeti jelképünk nagyobb súllyal nyom a latba ja és kiderül ,hogy ki volt!!!
Válasz erre
0
0
kapcsolatosan
2026. június 25. 14:52
Zsarukon a világ szeme. Nagy égés lesz, ha nem tudnak eredményt produkálni, rá fog égni a tiszára.
Válasz erre
4
0
mlotta
•••
2026. június 25. 14:51 Szerkesztve
Poloska már elhatárolódott a homoszexuálisok bűncselekményétől?
Válasz erre
2
0
Ekrü123
•••
2026. június 25. 14:50 Szerkesztve
Gondolom a buzikáknak az nem jutott eszükbe, hogy nem azonos kategória a kettő. Respect Novák Elődnek, a magyar zászlókért.👏👏👏 A nemzeti jelképet gyalázókra pedig rohadjon rá a műanyag lakat a börtönbe…☝️☝️☝️ Amennyiben Poloska és kormánya nem zárja börtönbe a törvénynek megfelelően ezeket a nemzeti jelkép gyalázókat , úgy nyilvánvalóvá válik, hogy a buzik oldalán állnak.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!