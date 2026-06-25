A Pride-zászlók helyére kitűzött magyar nemzeti lobogót is a Dunába dobták az Erzsébet hídról

Szabálysértési eljárást indított az V. kerületi rendőrkapitányság azután, hogy valaki egy, az Erzsébet hídra kitűzött magyar zászlót dobott a Dunába – közölte a Magyar Nemzettel a rendőrség.

Az ügy előzménye, hogy hétvégén még Pride-zászlók lógtak az Erzsébet hídon, a főpolgármester a szivárványos felvonulásra díszítette fel a hidat, azonban nem mindenkinek tetszett az LMBTQ-mozgalom propagálása. Egy férfi szembement a városvezetéssel és leszedte, majd a Dunába dobta a zászlókat, amiről videó is készült. Az ügyben a rendőrség rongálás miatt nyomozást indított, majd az elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki.