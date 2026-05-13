Vásárhelyi Mária is kiakadt Magyar Péterre: „A nyilvános megszégyenítés nem lehet politikai eszköz”

A szociológus szerint a miniszterelnök produkciója politikailag is visszaüthet.
Vásárhelyi Mária közösségi oldalán arról írt: bár rendkívül kritikus véleménnyel van Sulyok Tamásról, a vele szembeni nyilvános megalázást elfogadhatatlannak tartja.
Nem hiszem, hogy akár egy hajszállal is jobb véleményem van Sulyok Tamásról, mint a miniszterelnöknek. Sőt!”
– fogalmazott bejegyzésében.
Vásárhelyi ugyanakkor úgy véli, a nyilvános megszégyenítés nemcsak méltatlan, hanem politikailag is visszaüthet. Szerinte az ilyen fellépés még azokból is együttérzést válthat ki, akik egyébként kifejezetten negatívan ítélik meg a köztársasági elnököt.
„De ez a nyilvános megalázás nemcsak méltatlan, hanem kontraproduktív is. Azokban is együttérzést és sajnálatot kelt, akiknek egyébként ugyanolyan lesújtó a véleményük a köztársasági elnökről, mint pl. nekem” – írta. A szociológus szerint egy demokratikus és emberséges országban a politikai viták nem juthatnak el a nyilvános megszégyenítés szintjére.
