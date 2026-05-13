sulyok tamás vásárhelyi mária Magyar Péter

Vásárhelyi Mária is kiakadt Magyar Péterre: „A nyilvános megszégyenítés nem lehet politikai eszköz”

2026. május 13. 14:49

A szociológus szerint a miniszterelnök produkciója politikailag is visszaüthet.

Vásárhelyi Mária közösségi oldalán arról írt: bár rendkívül kritikus véleménnyel van Sulyok Tamásról, a vele szembeni nyilvános megalázást elfogadhatatlannak tartja.

Nem hiszem, hogy akár egy hajszállal is jobb véleményem van Sulyok Tamásról, mint a miniszterelnöknek. Sőt!” 

– fogalmazott bejegyzésében.

A nyilvános megalázás kontraproduktív lehet

Vásárhelyi ugyanakkor úgy véli, a nyilvános megszégyenítés nemcsak méltatlan, hanem politikailag is visszaüthet. Szerinte az ilyen fellépés még azokból is együttérzést válthat ki, akik egyébként kifejezetten negatívan ítélik meg a köztársasági elnököt.

„De ez a nyilvános megalázás nemcsak méltatlan, hanem kontraproduktív is. Azokban is együttérzést és sajnálatot kelt, akiknek egyébként ugyanolyan lesújtó a véleményük a köztársasági elnökről, mint pl. nekem” – írta. A szociológus szerint egy demokratikus és emberséges országban a politikai viták nem juthatnak el a nyilvános megszégyenítés szintjére.

Nyitókép: Klubrádió/YouTube

 

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
isler111
2026. május 13. 16:26
A köztársasági elnök eltávolítása azért fontos a drogos Petinek mert útban van! Ugyanis például a nyár közepén hatályba lépő migráns kvóta esetén a migráns táborok építésénél és betelepítésénél biztosan nem fogja aláírni a törvényt - viszont egy rokon vagy haver elnök igen!!!
kuzmics
2026. május 13. 16:25
Ja, értjük, értedharagszomMária.
anna bolena
2026. május 13. 16:21
Sulyok nyilvános megalázása nem azért kontraproduktív, mert azokban is együttérzést kelt, akiknek egyébként lesújtó róla a véleményük, hanem azért, mert pszichopeti ostobán kiengedte a szellemet a palackból. Ha már az ország legfőbb méltóságával is lehet krakélerkedni és nem megadni neki a funkciójából kijáró tiszteletet, akkor bárkivel így lehet bánni. Főleg pszichopetivel, ezzel a lelki, szellemi topronggyal.
a straight cold player
2026. május 13. 16:20 Szerkesztve
Baszki! Több mint három milliós tömeg partner a lincselésben, a megszégyenítésben, a hazugságban és a megtorlásban. Ez a középszer lázadása. Felhergelt proletár (és nem egzisztenciális, hanem mentalitás tekintetében) tömegek szeretnének vért látni. Ennek a cirkusznak a porondmestere a gonosz bohóc aki péter-gábori babérokra tör. Undgvári Krisztián a Partizánban forszírozta a 45 utáni (rákosi éra!) perek megismétlését!! Történész végzettséggel. És senki, de senki nem emelte fel a szavát azon az oldalon! (Na jó, Pl. Vásárhelyi apuka is kivette abból a részét...)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!