Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
Ahol a hugica férjéből miniszter lesz, ott nyilván vége az urambátyám világnak.
„»Ha nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink egy családi részvénytársaságban nőjenek föl, mint Magyarország, akkor érdemes ezen változtatni« – ezt még a Partizánban ajánlotta leendő bölcs vezérünk valamikor 2024-ben. Később pedig már nemcsak ajánlott, hanem ígért – a csak rá jellemző igazmondással, becsületességgel, tiszta szívvel, nem összehúzott szemmel, nem bántalmazó hangon, dehogy farizeusan:
»A mi ajánlatunk a magyaroknak: a modern, európai, teljesítményalapú társadalom a jelenlegi urambátyám világ helyett.«
Örömmel jelentem, Magyar Péter úr ugyanúgy tartotta be ezt az ígéretét, ahogyan az összes többit. Csütörtökön megnevezte kormányának leendő igazságügyi miniszterét, Melléthei-Barna Mártont. Aki tök véletlenül a hugicájának a férje. Azaz a sógora.
Ezzel egy csapásra véget ért az urambátyám világ, nyomtalanul fölszívódott a nepotizmus. De legfőképpen az az elviselhetetlen pofátlanság, amitől a kezünk ökölbe, a gyomrunk meg görcsbe szorult az utóbbi két esztendőben – mióta leendő bölcs vezérünk kimászott a reterátból, és beült a Partizán stúdiójába.
De természetesen nincs itt semmi látnivaló. Sógor koma volt kéznél (vagy kéz alatt), őt jelöli. Káderhiány van. Továbbá: szegény ember vízzel főz. Akinek nem tetszik, annak további jó vergődést. Újabban a vergődéskívánás helyett már csak három röhögő fejjel jelzi Magyar Péter, hogy a vitát lezártnak tekinti. Három röhögő fejjel »kommentálta« például tegnap a Mi Hazánk elnökének posztját, amiben a sógorügyet taglalta.
Bele tudunk még gondolni, mit jelent ez? Egy leendő miniszterelnök röhögőfejezik… Ezzel tölti az idejét – mikor épp nem drogbulikba jár, aurafarmol vagy pofozkodik.
Korábban bohócfejezett, igaz, akkor még csak egy szekta volt a gondjaira bízva, nem egy ország. Egyszerre tragikus és végtelenül röhejes. De biztos ezt érdemeljük, hiszen erre szavazott a többség. Minden országnak olyan vezetése van, amilyet megérdemel.”
Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert