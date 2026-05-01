Örömmel jelentem, Magyar Péter úr ugyanúgy tartotta be ezt az ígéretét, ahogyan az összes többit. Csütörtökön megnevezte kormányának leendő igazságügyi miniszterét, Melléthei-Barna Mártont. Aki tök véletlenül a hugicájának a férje. Azaz a sógora.

Ezzel egy csapásra véget ért az urambátyám világ, nyomtalanul fölszívódott a nepotizmus. De legfőképpen az az elviselhetetlen pofátlanság, amitől a kezünk ökölbe, a gyomrunk meg görcsbe szorult az utóbbi két esztendőben – mióta leendő bölcs vezérünk kimászott a reterátból, és beült a Partizán stúdiójába.

De természetesen nincs itt semmi látnivaló. Sógor koma volt kéznél (vagy kéz alatt), őt jelöli. Káderhiány van. Továbbá: szegény ember vízzel főz. Akinek nem tetszik, annak további jó vergődést. Újabban a vergődéskívánás helyett már csak három röhögő fejjel jelzi Magyar Péter, hogy a vitát lezártnak tekinti. Három röhögő fejjel »kommentálta« például tegnap a Mi Hazánk elnökének posztját, amiben a sógorügyet taglalta.