mi hazánk melléthei - barna márton magyarország Magyar Péter

Üdv a fedélzeten, sógor koma!

2026. május 01. 14:52

Ahol a hugica férjéből miniszter lesz, ott nyilván vége az urambátyám világnak.

null
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

»Ha nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink egy családi részvénytársaságban nőjenek föl, mint Magyarország, akkor érdemes ezen változtatni« – ezt még a Partizánban ajánlotta leendő bölcs vezérünk valamikor 2024-ben. Később pedig már nemcsak ajánlott, hanem ígért – a csak rá jellemző igazmondással, becsületességgel, tiszta szívvel, nem összehúzott szemmel, nem bántalmazó hangon, dehogy farizeusan:

»A mi ajánlatunk a magyaroknak: a modern, európai, teljesítményalapú társadalom a jelenlegi urambátyám világ helyett.«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Örömmel jelentem, Magyar Péter úr ugyanúgy tartotta be ezt az ígéretét, ahogyan az összes többit. Csütörtökön megnevezte kormányának leendő igazságügyi miniszterét, Melléthei-Barna Mártont. Aki tök véletlenül a hugicájának a férje. Azaz a sógora.

Ezzel egy csapásra véget ért az urambátyám világ, nyomtalanul fölszívódott a nepotizmus. De legfőképpen az az elviselhetetlen pofátlanság, amitől a kezünk ökölbe, a gyomrunk meg görcsbe szorult az utóbbi két esztendőben – mióta leendő bölcs vezérünk kimászott a reterátból, és beült a Partizán stúdiójába.

De természetesen nincs itt semmi látnivaló. Sógor koma volt kéznél (vagy kéz alatt), őt jelöli. Káderhiány van. Továbbá: szegény ember vízzel főz. Akinek nem tetszik, annak további jó vergődést. Újabban a vergődéskívánás helyett már csak három röhögő fejjel jelzi Magyar Péter, hogy a vitát lezártnak tekinti. Három röhögő fejjel »kommentálta« például tegnap a Mi Hazánk elnökének posztját, amiben a sógorügyet taglalta.

Bele tudunk még gondolni, mit jelent ez? Egy leendő miniszterelnök röhögőfejezik… Ezzel tölti az idejét – mikor épp nem drogbulikba jár, aurafarmol vagy pofozkodik.

Korábban bohócfejezett, igaz, akkor még csak egy szekta volt a gondjaira bízva, nem egy ország. Egyszerre tragikus és végtelenül röhejes. De biztos ezt érdemeljük, hiszen erre szavazott a többség. Minden országnak olyan vezetése van, amilyet megérdemel.”

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Okoskodó
2026. május 01. 17:09
Anyák napján jelentheti be, hogy anyukája lesz az új Köztársasági Elnök, vagy az AB elnöke.
bszakonyi
2026. május 01. 16:04
Az uram bátyám rendszert felváltja a transzparens sógor koma rendszer. Hála az Istennek
elektronelektor
2026. május 01. 16:04
"dpetres 2026. május 01. 15:35 Pilhál Tamást még nem vitték el Ukrajnába? Emlékszem, magától nem mert menni, hogy helyszíni riportot csináljon..." Ne aggódjon, elvtárs. Majd a pszichopata messiás sógora elmegy. Oda is.
khomeini
2026. május 01. 15:57
Az is lehet, hogy a többi miniszterek között meg lyuksógorai vannak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!