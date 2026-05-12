05. 12.
kedd
Magyarország Ukrajna Orbán Anita Orbán Viktor Európai Unió

Csak erre várt az Európai Unió: nem fogunk többet vétózni, gyökeres változás történhet Magyarországon

2026. május 12. 15:21

Orbán Anita rögtön megígérte, véget vetnek az EU-val szembeni „zsaroláspolitikának”.

Orbán Anita, a következő magyar külügyminiszter bejelentette, hogy véget vetnek az EU-val szembeni „zsaroláspolitikának”, és Magyarország megbízható partnerként nem használja többé a vétót belpolitikai célokra – írja a Novinky.cz.

Bírálta Orbán Viktor korábbi kormányát a jogállamiság gyengítése és az uniós források elvesztése miatt,

hangsúlyozva: erős országot nem lehet korrupcióra építeni. Kiemelte, hogy Ukrajna EU-csatlakozását csak szigorú feltételek mellett támogatják, valamint fontosnak tartja a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmét.

Ruszin-Szendi Romulusz leendő honvédelmi miniszter szerint Magyarország továbbra sem küld fegyvereket vagy katonákat Ukrajnába, és felülvizsgálják az előző kormány hadiipari szerződéseit.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

 

 

Csigorin
2026. május 12. 16:34
hogy lehetne mar egy unios vetot belpolitikai celra hasznalni? definicio szerint kulpolitika mivel unios dontesek ellen lehet csak... a vetot a magyar erdekek vedelme erdekeben kell hasznalni, ha egy unios dontes Magyarorszag erdekeivel ellentetes. Teljesen ertelmetlen kulonbsegtetel, hogy milyen erdekeivel (gazdasagi, politikai, stb) fabol vaskarika amit mond
johannluipigus
2026. május 12. 16:20
Te ostoba globalista kurva! A te feladatod, a magyar érdekek védelme minden áron és minden eszközzel. Ha kell, akkor akár vétóval is. Honnan szedték elő ezt a buta kurvát?
vakiki
2026. május 12. 16:19
Akkor kezdődik a behódolás. Akkor mostmár minden jó lesz? Idióták gyülekezete. Parasztnő,nem azért vétóztunk,mert az EU szemétkedett velünk?! Ha megfordítod a zsarolás kérdését,attól még nem lesz igaz.
alenka
2026. május 12. 16:14
Anitáčka, már tudom, hogy megtévesztő a közmondásunk: .... " Új seprű jól söpör"... Ki kit zsarolt?.... Magyarországot az Unió+ ukiiiikiiikriiiijniii!... Térdre Tisza és minden rendben?...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!