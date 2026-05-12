Csak erre várt az Európai Unió: nem fogunk többet vétózni, gyökeres változás történhet Magyarországon

Orbán Anita, a következő magyar külügyminiszter bejelentette, hogy véget vetnek az EU-val szembeni „zsaroláspolitikának”, és Magyarország megbízható partnerként nem használja többé a vétót belpolitikai célokra – írja a Novinky.cz.

Bírálta Orbán Viktor korábbi kormányát a jogállamiság gyengítése és az uniós források elvesztése miatt,

hangsúlyozva: erős országot nem lehet korrupcióra építeni. Kiemelte, hogy Ukrajna EU-csatlakozását csak szigorú feltételek mellett támogatják, valamint fontosnak tartja a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmét.