Sulyok Tamás folytatja a munkát
Máris kihirdették az első két törvényt. Sulyok Tamás nem talált kivetnivalót. Három visszaküldött jogszabályt viszont megörökölt az új Országgyűlés.
Ezt az álláspontot képviseltem már az előző kormányok alatt is.
„Úgy vélem, alapvető fontosságú lenne a közjogi méltóságok – például a mindenkori és egykori köztársasági elnök, miniszterelnök, miniszterek stb. – iránti tisztelet megőrzése. Egy miniszterelnököt – döntően politikai indíttatásból, de jogi köntösbe öltöztetve – megvádolni rendkívül káros. Ezt az álláspontot képviseltem már az előző kormányok alatt is, amikor a Sukoró-ügy kapcsán Gyurcsány Ferencet citálták bíróság elé. Bár őt végül felmentették, az akkori meghurcolást is elfogadhatatlannak tartottam. Egy társadalomra nézve nincs építő jellege annak, ha egy volt vezetőt tartósan a vádlottak padján látunk, és potenciális bűnözőként szerepeltetünk a hírekben. Természetesen a törvények mindenkire, így a miniszterelnökre is vonatkoznak, de ebben az esetben a gyanú megfogalmazásánál sokkal nagyobb óvatosságra lenne szükség, mert a méltóság megőrzése és a példamutatás a politikai kultúra és a jogállamiság alapvető építőköve.”
Nyitókép forrása: MTI / Purger Tamás
