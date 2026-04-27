Majka megígérte: ebben az esetben fog állva tapsolni Magyar Péternek

Horror Debrecenben: gyerekek is végignézték Majka koncertjén, ahogy kivégzik a miniszterelnököt
Fizetniük sem kellett érte a Campus Fesztiválon.
Nagy reményeket fűz a Tiszának kampányoló rapper a leendő miniszterelnökhöz.
Majkát az RTL Házon kívül című műsorában a zenészek kampányban vállalt szerepéről és a választásról kérdezték.
A 24.hu összefoglalója szerint a rapper úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor az egyik legnagyobb politikusnak indult, aki a magyar miniszterelnöki székben ülhetett, és megvolt a tehetsége arra, hogy az országot jobb irányba vigye, aminek fényében még nagyobb csalódás, hogy mégsem így lett. Majd rátért Magyar Péterre is:
„Egy karakán csávó, nem is értem, hogy bírta ezt ki, ezt a nyomást, amit kapott a kormányoldalról” – kezdte értékelését a Tisza vezéréről, akitől azt várja, hogy a kampányban látott „elánnal és tűzzel” képviselje a magyarok érdekeit miniszterelnökként. De hozzátette azt is, hogyha Magyarnak lesznek „hülye döntései”, akkor ő továbbra is ki fogja mondani, hogy mi nem tetszik neki. Amennyiben viszont beváltja az ígéreteit, a pozitív véleményét sem akarja véka alá rejteni:
Ha ez az ország tényleg felvirágzik, akkor állva fogok neki tapsolni”
– mondta.
Mint ismert Majka az elmúlt két évtizedben inkább távoltartotta magát a politikától, aztán tavaly ő is felült a buliforradalom trendhullámra és ő lett az előadója a kormányváltást akarok himnuszának, Csurran, cseppen című számnak. Emlékezetes, azt adta elő a debreceni Campus Fesztiválon, amikor
a színpadon a miniszterelnök főbelövését imitálta,
amiről később úgy nyilatkozott, hogy az csak egy „geg” volt.
