Kiemelkedő teljesítmény, de milyen áron?

A neurodivergencia felnőtteknél sokszor láthatatlan: kívülről nézve siker, belülről folyamatos kompenzálás. A kérdés nem az, hogy probléma-e a neurodiverzitás, hanem hogy tudunk-e úgy szervezni családi életet, munkahelyet, közösséget, hogy különleges társaink ne sérüljenek, hanem jól tudjanak működni.
A neurodiverzitás az idegrendszeri fejlődés sokfélesége. Nem egyetlen, „normális” agyműködés létezik, hanem többféle mintázat. A neurotipikus kifejezés azt jelöli, amikor az idegrendszeri fejlődés a tipikus mintát követi, a neurodivergens pedig azt, amikor eltér ettől, idesorolják többek között az autizmust, az ADHD-t, a diszlexiát, a diszgráfiát, a Tourette-szindrómát is. Fontos: az erősségekre építő neurodiverz szemlélet nem azt állítja, hogy nincs nehézség, hanem azt, hogy az eltérés önmagában nem értékcsökkentő tényező, és a környezet sokat számít abban, hogy valaki mennyire tud kibontakozni.
A magasan funkcionálás kifejezést a köznyelv is gyakran használja, de fontos tudni: nem hivatalos diagnosztikai kategória. Leginkább arra szokták mondani, aki önálló életvitelre képes, dolgozik, tanul, és kívülről nézve „jól működik”.
Autizmus esetén a szakma egyre inkább a támogatási szükségletek nyelvét használja: van, akinek kevés, van, akinek sok segítség kell, és az élet során nem is feltétlenül ugyanolyan mértékű. Lehet valaki zseniális egy bizonyos területen, a mindennapi élet apró rutinjai – időkezelés, adminisztráció, érzékszervi terhelés – viszont nehézséget jelentenek neki. Azért fontos ez a pontosítás, mert a „magasan funkcionáló” címke gyakran eltakarja a valós terhelést. A környezet ilyenkor azt gondolhatja: ha ennyire okos, akkor miért nem mennek az egyszerű, hétköznapi dolgok? Holott pont az a lényeg, hogy a képességprofil sokszor igen változatos: erősségek és gyengeségek egyszerre vannak jelen.
Sokan felnőttkorban jutnak diagnózishoz, vagy legalábbis felmerül az illetőben az eltérő működés gyanúja.
Az autizmus esetében azt látjuk nagy népességvizsgálatok eredményei alapján, hogy az idősebb korosztályban kifejezetten magas lehet a diagnosztizálatlanok aránya, különösen a nők között. Hasonló a helyzet az ADHD esetében: gyakran gyermekkori rendellenességként él a fejekben, pedig a tünetek sokaknál felnőttkorban is fennmaradnak, így előfordul, hogy valaki csak későn kap magyarázatot a krónikus szervezetlenségre, időmenedzsment-problémákra, impulzivitásra vagy belső nyugtalanságra.
A neurodivergens felnőttek munkahelyi teljesítménye nem egyenletes. Vannak helyzetek, amelyekben ragyognak, és vannak, amelyekben gyorsan kiégnek. A jó kérdés nem az, hogy alkalmasak-e, hanem az, hogy milyen munkára és milyen keretek között. A nemzetközi ajánlások
és elemzések szerint ha a munkáltató nyitott és rugalmas, jutalma éppen a különböző munkavállalói működésmódokból származik: új megközelítések, innovatív ötletek, out of the box gondolkodás, mintázatok felismerése, részletérzékenység köszönhető ezeknek a munkatársaknak.
A hazai tapasztalatokban is visszaköszön, hogy az autista tehetségek gyakran erősek például szabálykövetésben, rendszerek kialakításában, mély fókuszban, megbízhatóságban, viszont a kiválasztás folyamata és a mindennapi kommunikáció módja meghatározó. Ha az állásinterjún a cég képviselője ragaszkodik a szemkontaktushoz, ha a feladatok nem egyértelműek, ha egy zajos egy légterű iroda a munkakörnyezet, akkor nem a munkavállaló bukik el, hanem a keretrendszer alkalmatlan az eltérő igényű kollégák befogadására.
A csapatmunkában nem arra van szükség, hogy mindenki ugyanolyan legyen. Egy neurodiverz csapatban gyakrabban találunk mély fókuszt és kitartást egy szűk területen, mintázatfelismerést és hibakereső gondolkodást, szabálykövetést és következetességet, kreatív, szokatlan megoldásokat, ha a helyzet engedi. Azt úgynevezett diversity of thought, azaz a gondolatok változatossága pedig a szakértők szerint üzleti és szervezeti előnyként értelmezhető. Kulcsfontosságú azonban a csoportdinamika.
Egy neuroinkluzív munkahely akkor működhet jól, ha minden egyértelmű. A Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) a világ vezető szakmai szervezete az emberi erőforrások és a tanulás-fejlesztés területén. Munkahelyeknek szóló útmutatója például konkrétan javasolja a lehetséges súrlódási pontok csökkentését a kiválasztás és a mindennapi működés során is; ehhez egyértelmű feladatleírásokra, előre jelzett változásokra, rugalmas megoldásokra és olyan vezetői kultúrára van szükség, ahol van lehetőség kérdéseket feltenni és segítséget kérni. Folyosón elhangzott félmondatok helyett írásban is rögzített elvárások és prioritások, a szenzoros terhelés csökkentése, a strukturált visszajelzések, megbeszélések utáni dedikált pihenőidők mind hasznos eszközök lehetnek a gyakorlatban.
A neurodivergencia tehát nem címkeverseny, és nem is megoldandó probléma. Sokkal inkább lehetőség, amit ha jól kezelünk, abból mindannyian profitálhatunk a munkahelyünkön is.
Kihívások, amelyekről ritkán beszélünk
1. Maszkolás: a láthatatlan munka. Akik jól funkcionálnak, sokszor nem is tudatosan, de maszkolnak, azaz megtanulnak neurotipikusnak látszani. Ez segíthet társas helyzetekben és a munkahelyen, de ára van. A brit National Autistic Society civil szervezet szerint a maszkolás súlyosan ronthatja a mentális egészséget, az énképet és még a diagnózishoz való hozzáférést is.
2. Kiégés: a krónikus stressz, a túlterheltség, a támogatás hiánya hosszabb távon kiégéshez vezethet. Neurodiverz érintettek esetében ez hosszabban tartó kimerüléssel, funkcióvesztéssel és az ingertűrés romlásával járhat.
3. Végrehajtó működések: ADHD-val élőknél felnőttkorban is gyakori az időkezelés, a szervezés, a figyelemtartás nehézsége. A hiperaktivitás sokszor belső nyugtalanságként jelentkezik, ami kívülről kevésbé látványos, de ugyanúgy megterhelő.
4. Félreértések a kapcsolatokban: a neurodivergens felnőttek gyakran teljesen másként értelmezik ugyanazt a helyzetet. Szabályokat és logikát keresnek, míg a másik fél finom nonverbális jelzéseket vár. Ilyenkor könnyen fogalmazódik meg a gondolat: „Nem is figyel rám” – pedig valójában nem az odafigyelés vagy az érdeklődés hiánya, hanem az információk feldolgozásának eltérő módja áll a háttérben.
A szerző gyermektraumatológus, miniszterelnöki biztos
Nyitókép: Shutterstock