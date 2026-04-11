Kiemelkedő teljesítmény, de milyen áron?

Sokan felnőttkorban jutnak diagnózishoz, vagy legalábbis felmerül az illetőben az eltérő működés gyanúja.

Az autizmus esetében azt látjuk nagy népességvizsgálatok eredményei alapján, hogy az idősebb korosztályban kifejezetten magas lehet a diagnosztizálatlanok aránya, különösen a nők között. Hasonló a helyzet az ADHD esetében: gyakran gyermekkori rendellenességként él a fejekben, pedig a tünetek sokaknál felnőttkorban is fennmaradnak, így előfordul, hogy valaki csak későn kap magyarázatot a krónikus szervezetlenségre, időmenedzsment-problémákra, impulzivitásra vagy belső nyugtalanságra.

A neurodivergens felnőttek munkahelyi teljesítménye nem egyenletes. Vannak helyzetek, amelyekben ragyognak, és vannak, amelyekben gyorsan kiégnek. A jó kérdés nem az, hogy alkalmasak-e, hanem az, hogy milyen munkára és milyen keretek között. A nemzetközi ajánlások

és elemzések szerint ha a munkáltató nyitott és rugalmas, jutalma éppen a különböző munkavállalói működésmódokból származik: új megközelítések, innovatív ötletek, out of the box gondolkodás, mintázatok felismerése, részletérzékenység köszönhető ezeknek a munkatársaknak.

A hazai tapasztalatokban is visszaköszön, hogy az autista tehetségek gyakran erősek például szabálykövetésben, rendszerek kialakításában, mély fókuszban, megbízhatóságban, viszont a kiválasztás folyamata és a mindennapi kommunikáció módja meghatározó. Ha az állásinterjún a cég képviselője ragaszkodik a szemkontaktushoz, ha a feladatok nem egyértelműek, ha egy zajos egy légterű iroda a munkakörnyezet, akkor nem a munkavállaló bukik el, hanem a keretrendszer alkalmatlan az eltérő igényű kollégák befogadására.

