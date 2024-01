Botrányosan bántak egy autista kisfiúval egy III. kerületi óvodában

Folyamatosan kiabáltak vele, Mauglinak hívták, és édesanyja szerint be is zárták valahova – számolt be az RTL híradója arról, hogy minősíthetetlen módon bántak egy ötéves, autizmussal élő kisfiúval abban a III. kerülti óvodában.

Egy hangfelvétel is előkerült az eset kapcsán

Egy az RTL birtokába jutott hangfelvételen hallható, ahogy

folyamatosan ordítoznak a kisfiúval, valamint többek között Mauglinak hívják.

A RTL-nek a gyermek édesanyja is nyilatkozott. Elmondása szerint már korábban érezte, hogy nincs minden rendben az óvodában, mivel a fiú viselkedése megváltozott, és félt bemenni a csoportszobába. Az édesanya elmondta azt is, hogy többször is megpróbált beszélni az óvoda igazgatójával, de egyszer sem tudta elérni.

A család a történteket követően úgy döntött, másik intézménybe fogják vinni a kisfiút. Az illetékes tankerület pedig viszgálatot indított az ügyben vizsgálatot és felmondott az ügyben érintett óvodai dolgozóknak.