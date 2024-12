Mindenki a visszatérésére várt, amikor bejelentette, hogy autista – de nincs egyedül

Mindenkit meglepett Jenson Brooksby amerikai teniszező, amikor a visszatérése kapcsán adott interjúban kijelentette, hogy autista. A 24 éves sportolót a holléti nyilvántartás megsértése miatt tiltották el előbb 18, majd a korábbi büntetést mérsékelve 13 hónapra (az állapota közrejátszhatott abban, hogy csökkentették az eltiltását). Brooksbyt a doppingellenőrök egy éven belül háromszor sem találták meg az általa megjelölt helyen. Később aztán meg is sérült, így gyakorlatilag két évet hagyott ki.

A világranglista egykori 33. helyezettjéről a sportágon belül sokan jó véleménnyel van: Novak Djokovics még 2021-ben mondta róla, hogy különleges játékstílusa van és szerinte sokat fogjuk őt még látni.

Jenson Brooksby védett ranglistával indulhat a január 12-én kezdődő Australian Open főtábláján – írja a Magyar Nemzet.

A tornát megelőzően döntött úgy, hogy beszélni akar az autizmusáról. Felidézte többek között a gyerekkorát, amikor

heti negyven órát töltött különböző specialistákkal, akik segítettek, hogy négyéves kora után végre elkezdjen beszélni és fejlődjenek a szociális képességei.

A kezelések eredményeként az évek során az autizmus-spektrum kevésbé szélsőséges pontján helyezkedik el, de továbbra is nehézséget jelent számára a döntései következményének az átlátása. Azt is elárulta, hogy bár nagy kihívással kell mindig szembenéznie, néha az előnyét is élvezi: például kulcsfontosságú pillanatokban képes néhány apró részletre hosszan koncentrálni, így nem érzi át annyira a tétet, ami nyomást helyezhetne rá. Az autizmus viszont azzal is jár, hogy a dühkitöréseit nehezebben tudja kordában tartani, előfordult már, hogy az ellenfele megpróbálta elérni Brooksby leléptetését.

Az amerikai teniszező esete nem egyedi, az írek 102-szeres válogatott labdarúgójáról, James McCleanről például 33 éves korában derült ki, hogy autista, miután a lánya is az, és a sok közös vonást felismerve elment kivizsgáltatni magát. McCleant egyébként annyira nem hátráltatta a diagnózis, hogy klubszinten megfordult többek közt a Gera Zoltánt is soraiba tudó West Bromwich Albion és a Stoke City együtteseiben is, jelenleg pedig a hollywoodi sztárok tulajdonába tartozó walesi Wrexhamet erősíti.