Fel, győzelemre! – Holnaptól viszont ezen a téren mindenképp változás kell

(mázli, hogy a fideszes nagyszülők nem halasztgatták a családalapítást addig, amíg tehermentes budapesti lakáshoz nem jutottak). Gyalázatos, hogy mennyire nem figyelnek ebben az országban a gyerekek lelkére – forrong az ellenzéki, majd bagatellizálja, ha valaki kiskorúak ezrei előtt mutogatja a heréjét. Szörnyű, ahogy felülről hergelik a népet – halljuk, majd a puzséri színpadról leordítja a fellépő, hogy április 13-án (tehát amikor a külképviseleti szavazatok még össze se lesznek számolva) már ő fogja tartani a kormányinfót (itt jegyzem meg, hogy amikor az énekes a „Gulyás Gerinek üzenem” szavakkal kezdi fenyegetőzését, akkor egy pártvezért másol szolgaian, cáfolhatatlanul bizonyítva ezáltal az idézett pártvezér gyűlölködésben viselt felelősségét, továbbá eleve nevetségessé téve minden olyan gyenge mentegést, amely szerint a Puzsér-koncerten történteknek és a résztvevőknek „közük nem volt a Tiszához”).

Rettenetes ez a mai közbeszéd – háborodik fel a szülő, majd azzal a lendülettel, gyermeke jelenlétében bemutat egyet a középső ujjával.

Ember, a rettenetes közbeszéd legalább beszéd: alany, állítmány, tárgy, ilyesmik, egyeztetve a magyar nyelv szabályai szerint és megtámogatva némi – akár vitatható – valóságtartalommal. Legalább eddig a szintig nőjünk már fel, instállom.

Már csak azért is, mert kutatások szerint a mobilon nevelkedett generáció kognitív képességei elmaradnak az előző nemzedékekéitől, ami miatt az előrejelzések alapján ráadásul 40 éven belül négy-hatszorosára növekedhet az alzheimeresek aránya.