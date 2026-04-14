Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 14.
kedd
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
deák dániel semjén zsolt gulyás márton fidesz kampány Magyar Péter partizán

Deák Dániel bement a Partizánba: őszintén beszélt a kormánypárt vereségéről az elemző

2026. április 14. 15:31

A politikai elemző és megafonos influenszer a baloldali Partizán YouTube-csatornán értékelte a választási kampányt.

2026. április 14. 15:31
Deák Dániel

„A tizenhat év kormányzásnak a terhe az egyértelműen egy olyan súly, amit gyakorlatilag senki nem tud elbírni, még Orbán Viktor sem” – fogalmazott Deák Dániel politikai elemző, a Megafon influenszere a Partizán YouTube-csatornán.

Hozzátette: „Ez a tizenhat év úgy tűnik, hogy egy olyan hosszú idő, ami a kormányzati teher – hibák, botrányok vagy korrupciós esetek – akkora súlyt képviselnek, amit nem bír egyszerűen már egy hivatalban lévő miniszterelnök elviselni és megbukik a választáson”.

A elemző kiemelte, hogy 

az európai történelmet megnézve „az elmúlt száz évben gyakorlatilag tízből kilenc kormány megbukott akkor, hogy ha az előző évben nem volt gazdasági növekedés”.

Mindettől függetlenül elismerte, hogy 

a kampány nem volt sikeres, hiszen a jobboldal elvesztette a választást, de szerinte korai lenne még megmondani, hogy kik és milyen hibákat követtek el.

Arról mindenesetre megemlékezett, hogy volt egy „belső önnyugtatási mechanizmus”, amely során a valóságérzékelésük torzult, és egy bizonyos hurráoptimizmus, és abból önbecsapás lett – így sok fideszest váratlanul ért az eredmény. 

Az elemző rámutatott, az ilyen vádakkal szemben nagyon nehéz védekezni, mert ha a megvádolt politikus nyíltan tagadni kezd, akkor felerősíti a vádlók hangját.

Mit néztek be a közvélemény-kutatók?

A Fidesz előnyét mutató közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban kifejtette, az adatfelvétel során arra lettek figyelmesek, hogy nagyszámú rejtőzködő szavazó lehet. Az ő pártpreferenciájukat egyéb kérdésekből próbálták meg kideríteni, mint például, hogy mennyire szimpatikus nekik Orbán Viktor, vagy hogy egyetértenek-e a különböző kormányzati intézkedésekkel.

Deák Dániel elmondta, ez eddig működött, ezért nem látták előre a kutatók, hogy tévednek.

Az elemző ezzel kapcsolatban azt is elárulta, 

az ő baráti körében is vannak többen, akik sok mindenben egyetértenek Orbán Viktorral, mégsem rá szavaztak, hanem a Tiszára.

Nem ment az online kampányolás a terepmunka kárára?

Gulyás Márton műsorvezető rákérdezett, nem volt-e végzetes hiba a „digitális honfoglalás középpontba” állítása.

Deák szerint ezt nehéz megítélni, de azt elismerte, látszik, hogy 

a miniszterelnök által meghirdetett digitális honfoglalás nem érte el a célját. 

Viszont azt is hozzátette, szerinte 

ettől függetlenül megerősödött az online térben a jobboldal, 

Ezzel kapcsolatban a Megafont említett, amelynek a politikai hirdetések leállítása után sem zuhantak be az elérései.

Utóbbiban Gulyással nem értettek egyet, a partizán házigazdája fel is tette a kérdést: nem volt-e hiba, hogy az online kampányolás kárára elhanyagolta a Fidesz a terepmunkát?

Az elemző úgy vélekedett, hogy a Fidesz nem hanyagolta el a terepmunkát, az az online kampányolással együtt működött szerinte. Rámutatott, hogy ez a mozgósításban is látszik, hiszen 

a Fidesz annyi szavazatot kapott, amennyivel 2014-ben választást nyert.

Deák Dániel ezzel kapcsolatban leszögezte, 

a Fidesz magszavazói nem tűntek el, a stabil bázis ezen a választáson is megvolt, 

viszont azok a peremszavazók, akik 2022-ben úgy ikszeltek a kormánypártokra, hogy nem mindenben értettek velük egyet, most nem rájuk szavaztak.

Megjegyezte azt is Deák, hogy míg az ellenzéki oldalon a tavaszi belpolitikai botrányok és egy új, agilis formáció megjelenése soha nem látott energiákat és dacot szabadított fel, addig a Fidesz szavazóin eluralkodott az elbizakodottság. Deák rámutatott a kényelem veszélyeire: 

a jobboldal lassan húsz éve szinte minden lényegi választást magabiztosan nyert meg. 

Emiatt a támogatók egy jelentős részében kialakult az az érzés, hogy a győzelem teljesen magától értetődő, szinte borítékolható. Sokan egyszerűen otthon maradtak a választás napján, mert úgy gondolták, a kormánypárti gépezet nélkülük is behúzza a kötelezőt, miközben a másik oldal tűzön-vízen át elment szavazni.

A NER számos vívmányával továbbra is egyetért a társadalom túlnyomó része

Gulyás Márton felvetésére, hogy a választók nem egyszerűen a kormányt váltották le, hanem a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, ezért a választás az elmúlt tizenhat év bukásának nevezhető, Deák Dániel rámutatott: a NER számos vívmányával kapcsolatban egyetértés van máig a társadalom túlnyomó részében. 

Nem véletlen, hogy Magyar Péter a kommunikációjában egyelőre nem is mer szembemenni ezekkel nyíltan. 

Ilyennek említette a rezsicsökkentést és ilyen az is, hogy az elmúlt tizenhat év kormányzásának filozófiája a „segély helyett munkát” volt. Utóbbival kapcsolatban emlékeztetett, a 2010 előtti kormányok filozófiája gyökeresen más volt, de ma már teljes egyetértés övezi.

Nyitókép: Képernyőfotó
 

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orion8
2026. április 14. 16:31
Deák Dániel őszinte. Ez egy oximoron.
Válasz erre
2
0
korcsiorsi3
2026. április 14. 16:31
Deák Dani remélem nyugdíjas koráig egy NER-es KKV hátsó irodájában fog excelt tologatni. Ennyi hitele volt és eljátszotta.
Válasz erre
1
0
ThunderDan
2026. április 14. 16:25
zsellér: Még jobb példa Matovic a szomszédban.
Válasz erre
0
0
Gépész53
2026. április 14. 16:22
Az olyan közvélemény kutatókat, akik még a győztest sem találják el, el kell felejteni!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!