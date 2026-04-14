Deák Dániel bement a Partizánba: őszintén beszélt a kormánypárt vereségéről az elemző

A politikai elemző és megafonos influenszer a baloldali Partizán YouTube-csatornán értékelte a választási kampányt.
„A tizenhat év kormányzásnak a terhe az egyértelműen egy olyan súly, amit gyakorlatilag senki nem tud elbírni, még Orbán Viktor sem” – fogalmazott Deák Dániel politikai elemző, a Megafon influenszere a Partizán YouTube-csatornán.
Hozzátette: „Ez a tizenhat év úgy tűnik, hogy egy olyan hosszú idő, ami a kormányzati teher – hibák, botrányok vagy korrupciós esetek – akkora súlyt képviselnek, amit nem bír egyszerűen már egy hivatalban lévő miniszterelnök elviselni és megbukik a választáson”.
A elemző kiemelte, hogy
az európai történelmet megnézve „az elmúlt száz évben gyakorlatilag tízből kilenc kormány megbukott akkor, hogy ha az előző évben nem volt gazdasági növekedés”.
Mindettől függetlenül elismerte, hogy
a kampány nem volt sikeres, hiszen a jobboldal elvesztette a választást, de szerinte korai lenne még megmondani, hogy kik és milyen hibákat követtek el.
Arról mindenesetre megemlékezett, hogy volt egy „belső önnyugtatási mechanizmus”, amely során a valóságérzékelésük torzult, és egy bizonyos hurráoptimizmus, és abból önbecsapás lett – így sok fideszest váratlanul ért az eredmény.
Az elemző rámutatott, az ilyen vádakkal szemben nagyon nehéz védekezni, mert ha a megvádolt politikus nyíltan tagadni kezd, akkor felerősíti a vádlók hangját.
A Fidesz előnyét mutató közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban kifejtette, az adatfelvétel során arra lettek figyelmesek, hogy nagyszámú rejtőzködő szavazó lehet. Az ő pártpreferenciájukat egyéb kérdésekből próbálták meg kideríteni, mint például, hogy mennyire szimpatikus nekik Orbán Viktor, vagy hogy egyetértenek-e a különböző kormányzati intézkedésekkel.
Deák Dániel elmondta, ez eddig működött, ezért nem látták előre a kutatók, hogy tévednek.
Az elemző ezzel kapcsolatban azt is elárulta,
az ő baráti körében is vannak többen, akik sok mindenben egyetértenek Orbán Viktorral, mégsem rá szavaztak, hanem a Tiszára.
Gulyás Márton műsorvezető rákérdezett, nem volt-e végzetes hiba a „digitális honfoglalás középpontba” állítása.
Deák szerint ezt nehéz megítélni, de azt elismerte, látszik, hogy
a miniszterelnök által meghirdetett digitális honfoglalás nem érte el a célját.
Viszont azt is hozzátette, szerinte
ettől függetlenül megerősödött az online térben a jobboldal,
Ezzel kapcsolatban a Megafont említett, amelynek a politikai hirdetések leállítása után sem zuhantak be az elérései.
Utóbbiban Gulyással nem értettek egyet, a partizán házigazdája fel is tette a kérdést: nem volt-e hiba, hogy az online kampányolás kárára elhanyagolta a Fidesz a terepmunkát?
Az elemző úgy vélekedett, hogy a Fidesz nem hanyagolta el a terepmunkát, az az online kampányolással együtt működött szerinte. Rámutatott, hogy ez a mozgósításban is látszik, hiszen
a Fidesz annyi szavazatot kapott, amennyivel 2014-ben választást nyert.
Deák Dániel ezzel kapcsolatban leszögezte,
a Fidesz magszavazói nem tűntek el, a stabil bázis ezen a választáson is megvolt,
viszont azok a peremszavazók, akik 2022-ben úgy ikszeltek a kormánypártokra, hogy nem mindenben értettek velük egyet, most nem rájuk szavaztak.
Megjegyezte azt is Deák, hogy míg az ellenzéki oldalon a tavaszi belpolitikai botrányok és egy új, agilis formáció megjelenése soha nem látott energiákat és dacot szabadított fel, addig a Fidesz szavazóin eluralkodott az elbizakodottság. Deák rámutatott a kényelem veszélyeire:
a jobboldal lassan húsz éve szinte minden lényegi választást magabiztosan nyert meg.
Emiatt a támogatók egy jelentős részében kialakult az az érzés, hogy a győzelem teljesen magától értetődő, szinte borítékolható. Sokan egyszerűen otthon maradtak a választás napján, mert úgy gondolták, a kormánypárti gépezet nélkülük is behúzza a kötelezőt, miközben a másik oldal tűzön-vízen át elment szavazni.
Gulyás Márton felvetésére, hogy a választók nem egyszerűen a kormányt váltották le, hanem a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, ezért a választás az elmúlt tizenhat év bukásának nevezhető, Deák Dániel rámutatott: a NER számos vívmányával kapcsolatban egyetértés van máig a társadalom túlnyomó részében.
Nem véletlen, hogy Magyar Péter a kommunikációjában egyelőre nem is mer szembemenni ezekkel nyíltan.
Ilyennek említette a rezsicsökkentést és ilyen az is, hogy az elmúlt tizenhat év kormányzásának filozófiája a „segély helyett munkát” volt. Utóbbival kapcsolatban emlékeztetett, a 2010 előtti kormányok filozófiája gyökeresen más volt, de ma már teljes egyetértés övezi.
Nyitókép: Képernyőfotó