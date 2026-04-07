Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
országgyűlési választás 2026 czene attila diákolimpia bajnok magyarország orbán viktor

Czene Attila is üzent: Gondolják át, mennyit tett Orbán Viktor Magyarországért!

2026. április 07. 16:15

Az olimpiai bajnok fontos dologra hívta fel a figyelmet.

Czene Attila

A választóknak üzent Czene Attila magyar olimpai bajnok úszó is, aki videóüzenetben hangsúlyozta a most vasárnapi országgyűlési választás fontosságát.

Szeretném megkérni a honfitársaimat, hogy az elkövetkezendő választáson, április 12-én, amikor leadják a voksukat, gondolják át, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az elmúlt 16 évben mennyit tett értük, ezért a hazáért, és a kisgyermekes családokért 

– hívta fel a figyelmet Czene Attila. A magyar olimpikon közölte: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

mi is így teszünk, és leadjuk a voksunkat.

Nyitókép: Kovács Tamás/MTI

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cinkegolyó
•••
2026. április 07. 17:46 Szerkesztve
Sajnos nem érdekli a a tiszásokat, hogy mennyi minden épült, felújított, visszavásárolt érték valósult meg az országban a Fidesz kormányzása alatt, nem is tudnak róla. Mást nem tudnak motyogni, hogy Mészáros, meg Hatvanpuszta, lopás stb, ugyanakkor nem néznek magukba, hogy a Tisza pártban hány olyan dúsgazdag milliárdos van, aki abban reménykedik, ha győz a szemetet összegyűjtött pártjuk, akkor megmenekülnek az adócsalás bűntette alól. Mert nekik mindent lehet, az egyetlen feltétel a hazaárulás, aminek fejében a tsz elnökük októbertől havi húszmillió Eurót kapott ajándékba az ukránoktól, így már teljesült a vágya, ő is milliárdos lett...
Válasz erre
2
1
akitiosz
2026. április 07. 17:39
"Gondolják át, mennyit tett Orbán Viktor Magyarországért!" Túl keveset. Na főleg 16 év alatt! Amit 16 év alatt nem tudott megcsinálni, azt 20 év alatt sem fogja tudni megcsinálni. Amerikai mintára 2 ciklusra kellene korlátozni a hatalomban tölthető időt alkotmányosan. A parasztvakító alaptörvény az elmök mandátumát korlátozza 2 ciklusra, holott neki nincsen hatalma. Míg a nagy hatalmú miniszterelnök bármeddig hivatalban maradhat. Ez így nem jó. Fordítva kellene.
Válasz erre
1
2
angie1
2026. április 07. 17:32
A hülyének hiába magyarázunk, a java szerintem normális! Legalább is nagyon bízom ebben!
Válasz erre
5
0
falcatus-2
2026. április 07. 16:37
"Gondolják át, mennyit tett Orbán Viktor Magyarországért!..." Ne legyen ilyen naiv. Tiszás castingon alapkövetelmény ne gondolkodjon. Egy tagság és törv. működési szabályzat nélküli amorf csorda. Hétfőn le3esik a hályog a sokkolt birkák szeméről, búcsúzóul randalíroznak egy kicsit és szétfújja őket a szél. "Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, Nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, Lomha földi békák szanaszét görögnek ..."
Válasz erre
6
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!