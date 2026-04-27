A tiszás milliárdos azon gondolkodott élő adásban, hogyan lehetne cenzúrázni a „gyűlölködőket”

2026. április 27. 22:32

Balogh Levente az ATV vendégeként a Tisza Párt kampányüzenetével riogatott.

null

Bige László pénteken kegyetlenül kiosztotta a Tiszához átálló milliárdosokat – köztük Balogh Leventét is. A tiszás üzletember hétfőn az ATV Egyenes Beszédben reagált. Elmondta, hogy 1993-ban indították el a vállakozást az apjával és 2025-ig nem kért egyetlen forintott sem semelyik kormánytól. Csak 2025-ben pályázott a Külügyminisztériumnál egy beruházsához.

Balogh azt is állította, ő nem arra kérte a követőit a saját közösségi oldalán a választás előtt néhány nappal, hogy szavazzanak a Tiszára, csak arra kérte őket, hogy menjenek el szavazni. Majd néhány mondattal később ellentmondásba keveredett sajátmagával.

Az mondta ugyanis, nagyon megijedt, hogy a Fidesz nyeri meg a választást, „azért álltam ki pénteken, mert tudtam, hogy mennyi követőm van, és tudtam, hogy nagyon sokan elfogadják, amit mondok és én még azért be akartam biztosítani, mert azt is tudtam, hogy ha a Fidesz véletlenül nyer, akkor nekünk, magyaroknak végünk”.

Balogh a műsor alatt végig érezhetően továbbra is kampányüzemmódban volt. A tiszás üzletember többször is azzal a kampányüzenettel riogatott, hogy a Fidesz kivezette volna az EU-ból az országot.

„Kikérem magamnak, hogy az Orbán Viktor meg a Szijjártó Péter döntse el, meg a Kövér László, hogy az én gyerekem, az unokám meg a leszármazottaim európai uniós állampolgárok lesznek vagy nem” – forgalmazott.

Rónai Egon műsorvezető rá is kérdezett: úgy gondolja, hogy a Fidesz ki akarta vinni az unióból Magyarországot? Erre Balogh azt állította, hogy Kövér László ezt határozottan kijelentette, Orbán Viktor pedig utalt rá.

„Azt mondta, amíg érdekünk, addig maradunk” – élt a korrekcióval Rónai, de Balogh erre már nem reagált.

A tiszás üzletember azt is állította, hogy az új kormánytól sem remél semmit, ő csak szabadpiacot szeretne, mert ő mindig akkor élt a legjobban, amikor szabadpiac volt.

Balogh annak a véleményének is hangot adott, hogy Magyarország Svájc lehetne, ha beérkezett volna minden pénz, amit az unió adott.

„Látta, hogy hova megy a pénz?” – kérdezett rá Rónai. Erre Balogh nem a kérdésre válaszolva csapongva kezdett beszélni, említette a Gyurcsány-kormányokat, kijelentette, hogy tíz éve nem találkozott Orbán Viktorral és szerinte Bige László többet találkozott vele, mint ő, és végül kilyukadt oda, hogy 

vitára hívta ki Bayer Zsoltot, Kocsis Mátét és Pócs Jánost.

A műsorvezető arra is kíváncsi volt, úgy értette-e a választás előtt megfogalmazott bejegyzését, hogy ha a Fidesz marad, akkor jönnek az oroszok.

Baloghnak erre az a párhuzam jutott az eszébe, hogy Horthy Miklós Hitlerrel és Mussolinivel „haknizott”, akiket az egész világ utált, Orbán Viktor pedig Putyinnal és Trumppal, akiket szintén az egész világ utál.

Mint mondta, 

amikor nem nyert a Fidesz, állva tapsolt az egész világ, az egész világ és egész Európa. Én esküszöm, úgy elérzékenyültem!”.

„Biztos te is láttad 

az Európai Parlamentben, amikor az Orbán ott ült, hogy hogyan beszéltek vele. Szégyelltem magam! (...) És most, amikor nyert a Magyar Péter, hogy állva tapsoltak!”

Elmondása szerint azt várja el az új kormánytól, hogy visszavezesse az országot Európába és a szabadpiacba. Mint mondta, nem szeretne semmilyen pozíciót kapni, nem akar politikus lenni, de ő és Wáberer György is nagyon szívesen segít „karitatív” módon, ha megkérdezik a véleményüket.

Balogh úgy fogalmazott, hogy 

az országot nem NER-eseknek kell gazdaságilag fenntartania, hanem olyan üzletembereknek, akik a kilencvenes évek elején vagy utána a saját erejükből, a saját tudásukból egy forintokból felépítették a birodalmukat.”

Ugyan nem ezt a szót használta, de 

a tiszás üzletember a műsor végén még azon is ötletelt egy kicsit, hogy lehetne cenzúrát alkalmazni.

Valahogy meg kéne szüntetni, ezt valahogy Ausztriában is megoldották, mert a Lázár ott is kirakott egy videót, hogy piszkosak az utcák és letiltották a videóját, hogy ő gyűlöletkeltő” 

– gondolkodott hangosan Balogh, aki szerint Bayer Zsolt egy mocskos szájú ember és nem képernyő-kompatibilis.

A teljes interjút alább nézheti meg:

Nyitókép: MTI/Bús Csaba

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
namégmitnem
2026. április 27. 23:48
Vérforralóan primitiv emberek. afféle "gebinesek nagyban", Balogh "agyáig mindössze annyi jutott el, hogy"jaj, rettegni kell, mert Orbán ki akarja vezetni az országot az EU-ból" és hogy OV-re Brüsszelben rátámadtak, a "kis szörnyeteg" győzelmét meg felállva tapsolták" Dörgölőztek a Fideszhez - kaptak is állami támogatást mindannyian, - aztán köpönyeget forditottak. Ja, "szabad piac"- az kell. Ott sem kell majd aggódniuk, őket elkerüli majd a versenyhátrány: poloskának létérdeke, hogy stafirozza őket - ha kell, ukrán "fekete pénzzel".
Nagyhuba1
2026. április 27. 23:47
Vásárolj Vivien ásványvizet!
figyelő4322
2026. április 27. 23:44
"...Magyarország Svájc lehetne, ha beérkezett volna minden pénz, amit az unió adott." (Balogh László). Ezt komolyan gondolja? A max. 30 milliárd euró, amit visszatartanak, az vinné fel Magyarországit a svájci életszínvonalra? Ez a Tisza farka emberke nem normális... Nem is véletlen, hogy PöTiszar szektás az idióta!
Nagyhuba1
2026. április 27. 23:42 Szerkesztve
Nem szeretnék negatív lenni,de jön még tiszára dér.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!