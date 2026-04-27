A tiszás milliárdos azon gondolkodott élő adásban, hogyan lehetne cenzúrázni a „gyűlölködőket”

„Kikérem magamnak, hogy az Orbán Viktor meg a Szijjártó Péter döntse el, meg a Kövér László, hogy az én gyerekem, az unokám meg a leszármazottaim európai uniós állampolgárok lesznek vagy nem” – forgalmazott.

Rónai Egon műsorvezető rá is kérdezett: úgy gondolja, hogy a Fidesz ki akarta vinni az unióból Magyarországot? Erre Balogh azt állította, hogy Kövér László ezt határozottan kijelentette, Orbán Viktor pedig utalt rá.

„Azt mondta, amíg érdekünk, addig maradunk” – élt a korrekcióval Rónai, de Balogh erre már nem reagált.

A tiszás üzletember azt is állította, hogy az új kormánytól sem remél semmit, ő csak szabadpiacot szeretne, mert ő mindig akkor élt a legjobban, amikor szabadpiac volt.

Balogh annak a véleményének is hangot adott, hogy Magyarország Svájc lehetne, ha beérkezett volna minden pénz, amit az unió adott.