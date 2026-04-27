A tiszás milliárdos azon gondolkodott élő adásban, hogyan lehetne cenzúrázni a „gyűlölködőket”

Ennyit a nagy partizánokról: Bige László keményen odaszólt Wáberer Györgynek és Balogh Leventének
Komoly kritikát fogalmazott meg az utolsó pillanatban a Tisza Párthoz átálló milliárdosokkal kapcsolatban a Nitrogénművek tulajdonosa.
Balogh Levente az ATV vendégeként a Tisza Párt kampányüzenetével riogatott.
Bige László pénteken kegyetlenül kiosztotta a Tiszához átálló milliárdosokat – köztük Balogh Leventét is. A tiszás üzletember hétfőn az ATV Egyenes Beszédben reagált. Elmondta, hogy 1993-ban indították el a vállakozást az apjával és 2025-ig nem kért egyetlen forintott sem semelyik kormánytól. Csak 2025-ben pályázott a Külügyminisztériumnál egy beruházsához.
Balogh azt is állította, ő nem arra kérte a követőit a saját közösségi oldalán a választás előtt néhány nappal, hogy szavazzanak a Tiszára, csak arra kérte őket, hogy menjenek el szavazni. Majd néhány mondattal később ellentmondásba keveredett sajátmagával.
Az mondta ugyanis, nagyon megijedt, hogy a Fidesz nyeri meg a választást, „azért álltam ki pénteken, mert tudtam, hogy mennyi követőm van, és tudtam, hogy nagyon sokan elfogadják, amit mondok és én még azért be akartam biztosítani, mert azt is tudtam, hogy ha a Fidesz véletlenül nyer, akkor nekünk, magyaroknak végünk”.
Balogh a műsor alatt végig érezhetően továbbra is kampányüzemmódban volt. A tiszás üzletember többször is azzal a kampányüzenettel riogatott, hogy a Fidesz kivezette volna az EU-ból az országot.
„Kikérem magamnak, hogy az Orbán Viktor meg a Szijjártó Péter döntse el, meg a Kövér László, hogy az én gyerekem, az unokám meg a leszármazottaim európai uniós állampolgárok lesznek vagy nem” – forgalmazott.
Rónai Egon műsorvezető rá is kérdezett: úgy gondolja, hogy a Fidesz ki akarta vinni az unióból Magyarországot? Erre Balogh azt állította, hogy Kövér László ezt határozottan kijelentette, Orbán Viktor pedig utalt rá.
„Azt mondta, amíg érdekünk, addig maradunk” – élt a korrekcióval Rónai, de Balogh erre már nem reagált.
A tiszás üzletember azt is állította, hogy az új kormánytól sem remél semmit, ő csak szabadpiacot szeretne, mert ő mindig akkor élt a legjobban, amikor szabadpiac volt.
Balogh annak a véleményének is hangot adott, hogy Magyarország Svájc lehetne, ha beérkezett volna minden pénz, amit az unió adott.
„Látta, hogy hova megy a pénz?” – kérdezett rá Rónai. Erre Balogh nem a kérdésre válaszolva csapongva kezdett beszélni, említette a Gyurcsány-kormányokat, kijelentette, hogy tíz éve nem találkozott Orbán Viktorral és szerinte Bige László többet találkozott vele, mint ő, és végül kilyukadt oda, hogy
vitára hívta ki Bayer Zsoltot, Kocsis Mátét és Pócs Jánost.
A műsorvezető arra is kíváncsi volt, úgy értette-e a választás előtt megfogalmazott bejegyzését, hogy ha a Fidesz marad, akkor jönnek az oroszok.
Baloghnak erre az a párhuzam jutott az eszébe, hogy Horthy Miklós Hitlerrel és Mussolinivel „haknizott”, akiket az egész világ utált, Orbán Viktor pedig Putyinnal és Trumppal, akiket szintén az egész világ utál.
Mint mondta,
amikor nem nyert a Fidesz, állva tapsolt az egész világ, az egész világ és egész Európa. Én esküszöm, úgy elérzékenyültem!”.
„Biztos te is láttad
az Európai Parlamentben, amikor az Orbán ott ült, hogy hogyan beszéltek vele. Szégyelltem magam! (...) És most, amikor nyert a Magyar Péter, hogy állva tapsoltak!”
Elmondása szerint azt várja el az új kormánytól, hogy visszavezesse az országot Európába és a szabadpiacba. Mint mondta, nem szeretne semmilyen pozíciót kapni, nem akar politikus lenni, de ő és Wáberer György is nagyon szívesen segít „karitatív” módon, ha megkérdezik a véleményüket.
Mégsem tart erdélyi előadássorozatot Balogh Levente. Elmondása szerint nagyot csalódott az erdélyi emberekben, ugyanis úgy gondolja, ő az egyetlen ismert magyar ember, aki teljes szívéből kiállt mellettük és megvédte őket.
Balogh úgy fogalmazott, hogy
az országot nem NER-eseknek kell gazdaságilag fenntartania, hanem olyan üzletembereknek, akik a kilencvenes évek elején vagy utána a saját erejükből, a saját tudásukból egy forintokból felépítették a birodalmukat.”
Ugyan nem ezt a szót használta, de
a tiszás üzletember a műsor végén még azon is ötletelt egy kicsit, hogy lehetne cenzúrát alkalmazni.
Valahogy meg kéne szüntetni, ezt valahogy Ausztriában is megoldották, mert a Lázár ott is kirakott egy videót, hogy piszkosak az utcák és letiltották a videóját, hogy ő gyűlöletkeltő”
– gondolkodott hangosan Balogh, aki szerint Bayer Zsolt egy mocskos szájú ember és nem képernyő-kompatibilis.
