Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Tisza Párt lázár jános fidesz kudarc siker miniszter

„A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes” – Lázár János is üzent a Fidesz szavazóinak

2026. április 13. 16:36

„A többség döntése előtt fejet hajtunk, a győztesnek gratulálunk” – így reagált a miniszter a választás eredményére.

Lázár János is megszólalt a vasárnapi választásról. A miniszter úgy fogalmazott közösségi oldalán, „a siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatás bátorsága az, ami számít” .

Majd azzal folytatta, hogy a választás egyértelmű helyzetet teremtett: a kormányzás lehetőségét és teljes felelősségét a Fidesz helyett immár a Tisza pártra ruházta át a választói akarat. 

Lázár aláhúzta, „a többség döntése előtt fejet hajtunk, a győztesnek gratulálunk, 

a tegnapi döntéstől megrettent, biztonságra vágyó és a politikai közösségünkhöz mindvégig hűséges magyaroknak pedig azt üzenjük: 

köszönet a töretlen támogatásért sosem hagyjuk őket cserben!

– zárta posztját a tárcavezető.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2026. április 13. 17:00
janipatkány! az mit jelent hogy nem hagytok minket cseren? Mi a f@szt tudtok értünk tenni? Hány képviselőtök van itthon és brüsszelben. Amerika ebben az új helyzetben pedig kurva messze van. Ez a választás pedig igenis végzetes. És ti kxrtátok el,és nem a szavazók. Rengeteg figyelmeztetsét kaptatok! De kiröhögtétrek,lenéztétek a jóindulatú belső kritikusokat. Az ostoba infóid helyett (ahova 95%-ban fanatikus fideszesek jártak) az ellenzéki médiákban kellett volna 2024 óta 2 hetente nagyinterjúket adnod. Pár hete arról ugattál az egyik infódon hogy a minisztereknek fogadnia kell az átlaembereket.Hát b@szd meg konkrétan tudom rólad hogy pár éve ezt te sem tetted.És minisztertársaid sem. tőled meg a belső munkatársaid is féltek.Az infóidra meg sok fideszes el se mert menni, nehogy támadások érjék a munkahelyén,ahol általatok kinevezett fidesz-ov-magyargyűlölő vezetők,alvezetők voltak,vannak. szar ember vagy lézerjani. De azért kár hogy nem győztetek.
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. április 13. 16:59
Szabad megjegyeznem: A labdát időben át lehetett volna adni L.J.-nak és nem vidékre száműzni... De most már késő, most már mindegy.
Válasz erre
1
0
fzx
2026. április 13. 16:56
Hát, hangzatos jelszavakból volt elég! Bizony nagyon sok embernek ez a vereség eléggé végzetes, sok többgyermekes anyának kifejezetten súlyos, akiknek az az 50-60 ezer nagyon hiányozni fog!
Válasz erre
3
0
tikkadt-szocske
2026. április 13. 16:52
Kellő tisztelettel érdeklődnék, hogy vajon hogy viselkedett volna Patkány Pöti és bandája egy vereség esetén? Felgyújtották volna a Parlamentet, a hidakat és a Karmelitát? Persze puszta szeretetből.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!