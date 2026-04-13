„A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes” – Lázár János is üzent a Fidesz szavazóinak

Méltósággal is lehet ezt – így reagáltak a Fidesz politikusai a választási eredményre
Méltósággal is lehet veszíteni: a Fidesz politikusai fegyelmezetten reagáltak, megköszönték a 2,5 millió szavazatot, és azonnal a folytatásra készülnek.
„A többség döntése előtt fejet hajtunk, a győztesnek gratulálunk” – így reagált a miniszter a választás eredményére.
Lázár János is megszólalt a vasárnapi választásról. A miniszter úgy fogalmazott közösségi oldalán, „a siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatás bátorsága az, ami számít” .
Majd azzal folytatta, hogy a választás egyértelmű helyzetet teremtett: a kormányzás lehetőségét és teljes felelősségét a Fidesz helyett immár a Tisza pártra ruházta át a választói akarat.
Lázár aláhúzta, „a többség döntése előtt fejet hajtunk, a győztesnek gratulálunk,
a tegnapi döntéstől megrettent, biztonságra vágyó és a politikai közösségünkhöz mindvégig hűséges magyaroknak pedig azt üzenjük:
köszönet a töretlen támogatásért sosem hagyjuk őket cserben!
– zárta posztját a tárcavezető.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala
