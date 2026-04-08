Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia tisza szekta magyarország sátán Magyar Péter gyűlölet

A Sátán prófétájának végnapjai

2026. április 08. 09:35

A polgári demokráciák történelmében még nem volt példa arra, hogy egy valóságos szekta esélyes versenyzőként jelenjen meg egy választási kampányban.

2026. április 08. 09:35
null
Bencsik András
Bencsik András
Facebook

„Valószínűleg torz személyiségéből fakad az önmutogatás és a döbbenetes egoizmus, amivel Magyar Péter az árulását követően felhívta magára a figyelmet. Mára a Tisza veszélyes kihívássá vált, ugyanis a polgári demokráciák történelmében még nem volt példa arra, hogy egy valóságos szekta esélyes versenyzőként jelenjen meg egy választási kampányban. Ma már sokan látják, hogy a Tisza tényleg egy szekta, amelynek fanatizált tagjai a prófétájukat követik és imádják. Arról azonban kevés szó esik, hogy ez nem véletlen. Ez volt Magyar Péter fölfedezése. Ő ugyanis kezdettől fogva nem pártot szervezett, de még csak nem is mozgalmat, hanem egy destruktív, sátánista, a hazugságra és a gyűlöletre hangolt szektát, mert pontosan ez felelt meg a személyiségének. 

Eleinte valószínűleg ösztönösen, majd a kezdeti sikereket látva, már tudatosan építkezett. Ezért nincsenek sem tagjai, sem tisztviselői a Tiszának, mert csak zavart keltenének, hiszen a fanatizált tömegnek csak a prófétára van szüksége. A messiásnak akár ágyasai is lehetnek, akár férfiak is, ez is belefér, hiszen ez a szekta az első pillanattól fogva az árulásra, a hazugságra és a pornográfiára épült.

A Tiszának nincsen struktúrája, nincsenek alapszervezetei, nincsenek hatalmi szintjei, nincs vezérkara, nincsenek intézményei. Minek? Elég a próféta és annak udvara és persze a fanatikus rajongók, akik félelmetes elszántsággal szolgálják a gyűlölet, a gúny, a megalázás, a bosszú ügyét a próféta által megigért győzelem reményében. Nincs programjuk, még üzenetük sincs. Csak ez: »Mocskos Fidesz!« Micsoda hátborzongató különbség ez a jobboldal jelmondatához képest: »Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!«

A sátánista kultusz kötőszövete a gyűlölet, a rágalom és a megvetés. A próféta ezért azt mond, amit akar, akár korábbi szavai ellenkezőjét is, a fanatikus követők minden elhisznek neki, mert nem értelmi, hanem érzelmi alapon követik messiásukat. Maguk is sérültek mind, és az ő lelki deformációjuk valószínűleg a kommunizmus évtizedeiben elszenvedett árulások akár több generáción átívelő öröksége, amire a nehezen megszülető polgári demokrácia még nem talált orvosságot. És most egymásra találtak. Félelmetes az az erő, amit ez a találkozás felszabadított. Ezzel kell megküzdenünk. Félelmetes, de nem végzetes.

Mit tehetünk? A szekta fanatikus tagjait nem lehet meggyőzni. A sodródókat sem könnyű, mert a győzelmet üvöltő kórus hangereje sokakat megtéveszt. Ráadásul számos romlott gazember is odacsapódott a szektához a zsákmány reményében. Azonban a magunk hite, a józan ész, a szeretet és összefogás ereje mégis elég lesz a győzelemhez. 

Már csak napok választanak el a legnehezebb próbatételtől, ahol Isten nevében kell helytállnunk. 

Ne azt számold, hogy hányan vagyunk és hányan vannak ők. Arra készülj, hogy vasárnap ott kell lenned, mert a hazádnak szüksége van rád, és ha ott leszel és ott lesznek mindazok, akiket szeretsz és akikben bízol, akkor a poklok kapui ezúttal sem vesznek erőt rajtunk. A sátánista szekta pedig a választások után mint egy bűzlő felhő, eloszlik a napsütésben.”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Élő Éva
2026. április 08. 10:59
Bizony, hogy sátánista akció a nyílt színi hazudozás, rágalom, pl. önmerénylet, Putyin csicskája. Más becsületébe gázolni egy népet lejáratni hamis vádakkal, lop a fidesz, a magyar nép korrupt, maffia kormány. stb. De sátánista attitűd a sunnyogás is, nem mondok se bűt, se bát a művi vetélésről, a homár házasságról, hogy Csipke Józsika, meg Róka Réka bőven belefér. Hogy gyermeket nem vállaló vicsorgó amazonok fölényeskedve oktassanak ki, szóljanak le többgyermekes édesanyákat, mindezt a női egyenjogúság pallosát suhogtatva. Hogy a Tisza farvizein eveznek a kábítószer liberalizáció, a pornográfia /MP. jár elől "jó" példával/, a féktelen szabadpiaci elvárásoknak csápoló ágensek. No és a legszebb sátánista attitűd a sávos adózás népmeséje, amiről tudván tudják, hogy csak a kisembert éri utol, a nagyok, a multik röhögve kijátszák a közteher viselést. És szekta, mert csak ők az igaz hitűek, a többiek a kárhozat. de minimum ostobák, megtévesztettek, mocskosak.
Válasz erre
3
2
rede28
2026. április 08. 10:39
A szekta-tagok a Flying monkey (repülő majom) kategóriába tartoznak. A „repülő majom” pszichológiai kifejezés: arra vonatkozik, aki egy nárcisztikus, bántalmazó személy befolyása alatt cselekszik, manipulálja, zaklatja vagy kémkedik az áldozat után, gyakran hazugságokat terjesztve róla vagy lehetővé téve a bántalmazást. A kifejezés az Óz, a csodák csodájából származik. (A repülő majmok ott a gonosz boszorkány segítői). Ezek a támogató személyek segítik a bántalmazót abban, hogy az irányítást kézben tartsa és a felelősségre vonást elkerülje, gyakran azzal, hogy támadják vagy hiteltelenítik a célszemélyt (áldozatot).
Válasz erre
6
0
dryanflowd-
2026. április 08. 10:02
„Valószínűleg torz személyiségéből fakad az önmutogatás – a Kör közepén Dö Prájdminiszter: Hahó! KGB–ügynök vagyok, rám többé nem találtok, kaptam (Bojtárné usankában) valodihirek.hu/wp-content/uploads/2023/11/orban-viktor.jpg
Válasz erre
0
7
franciscofranco
2026. április 08. 09:53
Ráadásul számos romlott gazember is odacsapódott a szektához a zsákmány reményében. Wáberer György.
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!