A „független” sajtó helyett a csalódott hívei kérik Magyar Pétert: adjon megnyugtató magyarázatot a botrányos hangfelvételekre
2026. április 04. 17:59
Attól tartanak, hogy ezek az ügyek elbizonytalaníthatják a tiszás szavazókat, ráadásul amennyiben a hangfelvételek igaziak, az azt jelenti, hogy Magyar Péter zsarolható, tehát nem alkalmas miniszterelnöknek.
Mint ismert, az elmúlt napokban egymás után kerültek nyilvánosságra olyan hangfelvételek, amelyek Magyar Péterre nézve igen kínosak lehetnek. Volt olyan hangfelvétel, amelyen Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője és Radnai Márk beszélgettek, és amelyből arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt elnöke nem tudja magát kontrollálni és előfordul, hogy erőszakosan viselkedik.
Vogel Evelin például azt mondta, nem egyszer tapasztalta azt meg Magyar mellett, hogy mikor ideges volt, „szinte megerőszakolta”. Azt is megjegyezte, hogy „ez k*rvára fáj, érted”.
A nyilvánosságra került hangfelvételekre Magyar Péter nem reagált érdemben, nem is volt rákényszerítve, hiszen a magát független-objektívnek nevező média hallgatott a hangfelvételekről és nem kért reakciót Magyartól.
A Tisza Párt elnökének posztjai alatt azonban több hozzászólás is megjelent az elmúlt napokban, amelyben arra kérik Magyar Pétert, hogy adjon megnyugtató cáfolatot, hiszen ezek az ügyek így elbizonytalaníthatják a tiszás szavazókat, ráadásul amennyiben a hangfelvételek igaziak, az azt jelenti, hogy Magyar Péter zsarolható, tehát nem alkalmas miniszterelnöknek.
Az alábbiakban ilyen hozzászólásokból válogattunk:
Az elemző szerint ugyanis „nemcsak a Fidesz-szavazóknak jó, hogy van rezsicsökkentés, hanem a Tisza-szavazók túlnyomó részének is. Persze, vannak ott is teszlások és luxusbaloldaliak, de a szavazótáboruk nagy része az a rezsicsökkentés haszonélvezője.”
A Budaházy testvérek mellett a kormány melletti kiállást szorgalmazza Petrás János, a Kárpátia zenekar énekese, Borbály Zsolt Attila író, de a Fidesz mellett tette le a voksát Bogár László közgazdász, Sneider Tamás és Rig Lajos egykori jobbikos is.