Ft
Ft
20°C
7°C
Ft
Ft
20°C
7°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt vogel evelin radnai márk Magyar Péter hangfelvétel

A „független” sajtó helyett a csalódott hívei kérik Magyar Pétert: adjon megnyugtató magyarázatot a botrányos hangfelvételekre

2026. április 04. 17:59

Attól tartanak, hogy ezek az ügyek elbizonytalaníthatják a tiszás szavazókat, ráadásul amennyiben a hangfelvételek igaziak, az azt jelenti, hogy Magyar Péter zsarolható, tehát nem alkalmas miniszterelnöknek.

null

Mint ismert, az elmúlt napokban egymás után kerültek nyilvánosságra olyan hangfelvételek, amelyek Magyar Péterre nézve igen kínosak lehetnek. Volt olyan hangfelvétel, amelyen Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője és Radnai Márk beszélgettek, és amelyből arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt elnöke nem tudja magát kontrollálni és előfordul, hogy erőszakosan viselkedik.

Vogel Evelin például azt mondta, nem egyszer tapasztalta azt meg Magyar mellett, hogy mikor ideges volt, „szinte megerőszakolta”. Azt is megjegyezte, hogy „ez k*rvára fáj, érted”.

A nyilvánosságra került hangfelvételekre Magyar Péter nem reagált érdemben, nem is volt rákényszerítve, hiszen a magát független-objektívnek nevező média hallgatott a hangfelvételekről és nem kért reakciót Magyartól.

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza Párt elnökének posztjai alatt azonban több hozzászólás is megjelent az elmúlt napokban, amelyben arra kérik Magyar Pétert, hogy adjon megnyugtató cáfolatot, hiszen ezek az ügyek így elbizonytalaníthatják a tiszás szavazókat, ráadásul amennyiben a hangfelvételek igaziak, az azt jelenti, hogy Magyar Péter zsarolható, tehát nem alkalmas miniszterelnöknek.

Az alábbiakban ilyen hozzászólásokból válogattunk:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyitókép: AFP/Attila KISBENEDEK 

 

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
•••
2026. április 05. 09:32 Szerkesztve
Ezeknek tényleg csak ez a bajuk Petivel???????? A srác eleve ezer sebből vérzik, a mentalitásától kezdve odáig, hogy az EU vezetés leuraló háttérhatalom a biztonság kedvéért 2 embert is odatett melléje, akik gondoskodnak aról, hogy ne legyen Peti önjáró. Magyarul kb. mint Zselé, inkább ő bukjon mint a háttérhatalom érdekei.
Válasz erre
0
0
betakentaur
2026. április 05. 08:24
Abban bíztam, hogy a "40 év bolyongás" után valahogy magára talál a nemzet, valahogy kitisztul a kommunizmus mocskától. Elbizonytalanodtam, hogy a maradék 4 év alatt csoda történhetne. Az, hogy milliók képesek erre az emberre szavazni nagyon elszomorító. Teljesen mindegy, hogy milyen indokkal teszik. Erre nincs magyarázat és bocsánat.
Válasz erre
1
0
[email protected]
2026. április 05. 06:16
magyar pétter szodomita PERVERZITÁSA A JÓISTEN EGÉT VERDESI.....ÉS EGY ILYEN EMBERNEK NEM NEVEZHETŐ "LÉNY-T" AKAR MEGVÁLASZTANI AZ OTSZÁG FELE miniszterelnöknek .....köztük "nővédő" aktiviasták garmada....TELJESEN MEGHIBBANT EZ A VILÁG!... ÉS AKKOR MÉG NAGYON EUFEMISZTIKUSAN SZÓLTAM.
Válasz erre
0
0
pctroll
2026. április 05. 05:49
Ha 35-40 % közötti eredményt ér el az a tisza nevű hazaáruló ügynökszervezet, az is elszomorító az ország összetételére nézve. A lecsúszott drogos (nőket szárazon, férfiakat vazelinnel kúró) szociopata személyének magasztalása pedig komoly pszichológiai problémát valószínűsít az ország jelentős részénél.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!