A „független” sajtó helyett a csalódott hívei kérik Magyar Pétert: adjon megnyugtató magyarázatot a botrányos hangfelvételekre

Mint ismert, az elmúlt napokban egymás után kerültek nyilvánosságra olyan hangfelvételek, amelyek Magyar Péterre nézve igen kínosak lehetnek. Volt olyan hangfelvétel, amelyen Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője és Radnai Márk beszélgettek, és amelyből arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt elnöke nem tudja magát kontrollálni és előfordul, hogy erőszakosan viselkedik.

Vogel Evelin például azt mondta, nem egyszer tapasztalta azt meg Magyar mellett, hogy mikor ideges volt, „szinte megerőszakolta”. Azt is megjegyezte, hogy „ez k*rvára fáj, érted”.

A nyilvánosságra került hangfelvételekre Magyar Péter nem reagált érdemben, nem is volt rákényszerítve, hiszen a magát független-objektívnek nevező média hallgatott a hangfelvételekről és nem kért reakciót Magyartól.