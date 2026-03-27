Visszatér a tél? Figyelmeztetést adtak ki, brutális szélviharokra kell számítani

A széllökések akár a 95 km/h-t is meghaladhatják.
Péntek késő estig a Dunántúl nyugati részén erős északi szél várható, amelyet gyakran 70–90 km/h-s széllökések kísérnek – írja a HungaroMet. A legerősebb széllökések főként Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati térségében, valamint a Bakonyban fordulhatnak elő. Napközben Somogyban is lehetnek időnként 90–95 km/h-t elérő, vagy akár azt meghaladó lökések. Estére a 90 km/h feletti széllökések várhatóan megszűnnek.
Emellett napközben az Északi-középhegység keleti részén és annak déli előterében az északkeleti szél is megerősödhet, helyenként 70–80 km/h-s lökésekkel.
Ma estig a Dunántúl délnyugati felén további, körülbelül 20 mm csapadék hullhat.
A Kőszegi- és Soproni-hegységben, valamint a Bakony magasabban fekvő területein a reggeli, délelőtti órákig, majd estétől ismét előfordulhat havaseső és tapadó hó az eső mellett.
Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, ugyanakkor az ország északkeleti részén időnként felszakadozhat a felhőzet, ott rövid időre a nap is kisüthet. A délnyugati területeken tartós eső várható, kezdetben a Nyugat-Dunántúlon és a Bakony térségében havas eső, illetve hó is előfordulhat. Síkvidéken kevés esély van arra, hogy a hó megmaradjon, viszont a nyugati hegyvidékeken számottevőbb hóréteg is kialakulhat.
A nyugati és délnyugati országrészben jelentősebb mennyiségű csapadék valószínű, miközben északkeleten kisebb a csapadék esélye, sőt ott szárazabb területek is lehetnek. Az északi irányú szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé tartósan viharos lesz, nyugaton pedig akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 4 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között alakul. Késő estére 3 és 14 fok közé hűl a levegő.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Joe Klamar / AFP