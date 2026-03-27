03. 27.
péntek
03. 27.
péntek
szélvihar hungaromet időjárás hétvégi időjárás

Visszatér a tél? Figyelmeztetést adtak ki, brutális szélviharokra kell számítani

2026. március 27. 07:29

A széllökések akár a 95 km/h-t is meghaladhatják.

2026. március 27. 07:29
Péntek késő estig a Dunántúl nyugati részén erős északi szél várható, amelyet gyakran 70–90 km/h-s széllökések kísérnek – írja a HungaroMet.  A legerősebb széllökések főként Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati térségében, valamint a Bakonyban fordulhatnak elő. Napközben Somogyban is lehetnek időnként 90–95 km/h-t elérő, vagy akár azt meghaladó lökések. Estére a 90 km/h feletti széllökések várhatóan megszűnnek.

Emellett napközben az Északi-középhegység keleti részén és annak déli előterében az északkeleti szél is megerősödhet, helyenként 70–80 km/h-s lökésekkel.

Ma estig a Dunántúl délnyugati felén további, körülbelül 20 mm csapadék hullhat.

A Kőszegi- és Soproni-hegységben, valamint a Bakony magasabban fekvő területein a reggeli, délelőtti órákig, majd estétől ismét előfordulhat havaseső és tapadó hó az eső mellett.

Várható időjárás péntek éjfélig

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, ugyanakkor az ország északkeleti részén időnként felszakadozhat a felhőzet, ott rövid időre a nap is kisüthet. A délnyugati területeken tartós eső várható, kezdetben a Nyugat-Dunántúlon és a Bakony térségében havas eső, illetve hó is előfordulhat. Síkvidéken kevés esély van arra, hogy a hó megmaradjon, viszont a nyugati hegyvidékeken számottevőbb hóréteg is kialakulhat.

A nyugati és délnyugati országrészben jelentősebb mennyiségű csapadék valószínű, miközben északkeleten kisebb a csapadék esélye, sőt ott szárazabb területek is lehetnek. Az északi irányú szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé tartósan viharos lesz, nyugaton pedig akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 4 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között alakul. Késő estére 3 és 14 fok közé hűl a levegő.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Joe Klamar / AFP

 

