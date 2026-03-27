Visszatér a tél? Figyelmeztetést adtak ki, brutális szélviharokra kell számítani

Várható időjárás péntek éjfélig

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, ugyanakkor az ország északkeleti részén időnként felszakadozhat a felhőzet, ott rövid időre a nap is kisüthet. A délnyugati területeken tartós eső várható, kezdetben a Nyugat-Dunántúlon és a Bakony térségében havas eső, illetve hó is előfordulhat. Síkvidéken kevés esély van arra, hogy a hó megmaradjon, viszont a nyugati hegyvidékeken számottevőbb hóréteg is kialakulhat.

A nyugati és délnyugati országrészben jelentősebb mennyiségű csapadék valószínű, miközben északkeleten kisebb a csapadék esélye, sőt ott szárazabb területek is lehetnek. Az északi irányú szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé tartósan viharos lesz, nyugaton pedig akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 4 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között alakul. Késő estére 3 és 14 fok közé hűl a levegő.