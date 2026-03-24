Videón, ahogy a tiszás hölgy bevallja: az ukrán elnök szimpatikusabb neki, mint a magyar miniszterelnök

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Az már nem is volt kérdés számára, hogy hazánknak is fel kellene venni a hadikölcsönt Ukrajna támogatására.
A tiszások szerint nekünk is fel kell vennünk az ukránoknak a hadikölcsönt! – olvasható Bohár Dániel legújabb kisvideójának leírásában, amelyben egy tiszás hölgyet kérdezett többek között arról, hogy Zelenszkij, vagy Orbán Viktor a szimpatikusabb számára. Kettejük dialógusa a következőképpen hangzott:
- Zelenszkij, vagy Orbán Viktor a szimpatikusabb?
- Jelen állás szerint Zelenszkij.
- És ön szerint Magyarországnak jobban kellene segítenie Ukrajnát?
- Én úgy gondolom, hogy igen. (...) Hát mivel uniós meg NATO tagállam vagyunk ezért...
- Pénzzel?
- Persze, hát közös felelősségvállalás...
- Ezt a közös uniós hitelt ön szerint nekünk is fel kellene venünk, támogatni ezzel Ukrajnát?
- Hogyne!
