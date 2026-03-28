Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
tisza medián bóka jános panyi szabolcs kampány választás

Titkosszolgálati szálak a Tisza körül: kémekről és külföldi ügynökökről beszélt Bóka János

2026. március 28. 20:20

A miniszter világossá tette: „Mi választásokat szoktunk nyerni, nem közvélemény-kutatásokat” – a Medián adatai a kampány részét képezik.

Bóka János, európai ügyekért felelős miniszter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastban kiemelte, hogy a Tisza Párt környezetében „meglepően sok külföldi szolgálat, hálózati személy, ügynök és kém” jelenik meg, ami igencsak komoly kérdéseket vet fel.

A politikus úgy fogalmazott: eddig is azt állították, hogy a Tisza politikai értelemben „megbízotti feladatot lát el”, azonban szerinte most már ennél súlyosabb ügyekről van szó. Hangsúlyozta, hogy a felmerült állításokat ki kell vizsgálni.

A miniszter különbséget tett a tiszás kémbotrány és más „feltételezéseken” alapuló ügyek között. Úgy véli, az ellenzéki oldalon felhozott vádak politikai célt szolgálnak és egy olyan narratívát készítenek elő, amely egy esetleges választási vereséget külső beavatkozással magyarázna. A választásokról szólva kijelentette: 

mi választásokat szoktunk nyerni, nem közvélemény-kutatásokat”

 – fogalmazott hozzátéve, hogy a Medián által publikált adatok a kampány részét képezik, politikai kommunikációs célt szolgálnak.

Bóka János kitért Panyi Szabolcs ügyére is és elmondása szerint az újságíró elismerte, hogy egy külföldi titkosszolgálattól kapott információkat, vagyis „aktív információs tevékenységet” végzett Magyarországon. Hozzátette: 

amennyiben állam elleni bűncselekmény gyanúja merül fel, a kormányzatnak feljelentési kötelezettsége van.

A miniszter szerint a rendelkezésre álló információk „összehangolt titkosszolgálati tevékenységet” rajzolnak ki, amelynek célja a magyar választási kampány befolyásolása lehet.

Nyitókép forrása: Képernyőkép

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
socialismo-e-muerte
2026. március 28. 20:45
Hajrá MHM! A Fidesz és a Tisza köpködése már nem értelmezhető. Jól mondta Schiffer, mindenről kell beszélni, üvölteni, csak a hétköznapi gazdasági kérdésekről nem. Egy pelda: Kapitány Shell-es. Lett baja a Shell-nek az elmúlt években mert idegen befolyásokat akar érvényesíteni és magasabb árszabással LNG hegemón akar lenni? Vagy a fideszes logika, hogy nem büntetjük a Shell-t, mert Trump a barátunk?
mr-woof-2
2026. március 28. 20:33
Ez van a vágott videóban Egy 19 éves fiatal történetét, aki egy NATO-akkreditált kiberbiztonsági képzésen vett részt, amelynek kapcsán a NATO-tagállam Észtországban is járt. Az is kiderül, hogy ha történt is ellene beszervezési kísérlet, azokat visszautasította. Miután a TISZA önkénteseként kezdett dolgozni, megkeresték a magyar állami és magán titkosszolgálatok, hogy működjön együtt a TISZA Párt ellen irányuló akcióban. Ezt is visszautasította. Ezután kapta a nyakába a koholt vádakat, házkutatásokat, az Alkotmányvédelmi Hivatal kihallgatásait, nyomásgyakorlást és titkosszolgálati megfigyelést. És még nincs 20 éves. És ezt az Orbán-kormány ismeri be. Maguk hozzák nyilvánosságra, hogy politikai célokra használják a magyar nemzetbiztonságot és a titkosszolgálatokat. Kedves hazafi nemzetbiztonsági munkatársak! Még 14 nap és felszabadultok az állampárti nyomásgyakorlás és pártpolitikai irányítás alól, és végre végezhetitek a munkátokat, amire felesküdtetek: A haza védelmét.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!