Titkosszolgálati szálak a Tisza körül: kémekről és külföldi ügynökökről beszélt Bóka János

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
A miniszter világossá tette: „Mi választásokat szoktunk nyerni, nem közvélemény-kutatásokat” – a Medián adatai a kampány részét képezik.
Bóka János, európai ügyekért felelős miniszter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastban kiemelte, hogy a Tisza Párt környezetében „meglepően sok külföldi szolgálat, hálózati személy, ügynök és kém” jelenik meg, ami igencsak komoly kérdéseket vet fel.
A politikus úgy fogalmazott: eddig is azt állították, hogy a Tisza politikai értelemben „megbízotti feladatot lát el”, azonban szerinte most már ennél súlyosabb ügyekről van szó. Hangsúlyozta, hogy a felmerült állításokat ki kell vizsgálni.
A miniszter különbséget tett a tiszás kémbotrány és más „feltételezéseken” alapuló ügyek között. Úgy véli, az ellenzéki oldalon felhozott vádak politikai célt szolgálnak és egy olyan narratívát készítenek elő, amely egy esetleges választási vereséget külső beavatkozással magyarázna. A választásokról szólva kijelentette:
mi választásokat szoktunk nyerni, nem közvélemény-kutatásokat”
– fogalmazott hozzátéve, hogy a Medián által publikált adatok a kampány részét képezik, politikai kommunikációs célt szolgálnak.
Bóka János kitért Panyi Szabolcs ügyére is és elmondása szerint az újságíró elismerte, hogy egy külföldi titkosszolgálattól kapott információkat, vagyis „aktív információs tevékenységet” végzett Magyarországon. Hozzátette:
amennyiben állam elleni bűncselekmény gyanúja merül fel, a kormányzatnak feljelentési kötelezettsége van.
A miniszter szerint a rendelkezésre álló információk „összehangolt titkosszolgálati tevékenységet” rajzolnak ki, amelynek célja a magyar választási kampány befolyásolása lehet.
