03. 20.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza párt gulyás gergely mi hazánk mozgalom nemzeti választási bizottság

Pofátlan átverés terjed – a Nemzeti Választási Bizottság is erre figyelmeztet

2026. március 20. 21:30

Gulyás Gergely miniszter már meg is tette a feljelentést.

2026. március 20. 21:30
Csak akkor érvényes a szavazólap, ha egy szavazatot tartalmaz – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

A testület a pénteken hozott két határozatához, valamint „az ország számos pontjáról érkezett, hasonló tartalmú kifogásokhoz kapcsolódva, a közösségi médiában, illetve a videómegosztó platformokon terjedő, az országos pártlistás szavazólap érvényességével kapcsolatos félrevezető tartalmakra tekintettel” felhívta a választópolgárok, jelöltek és jelölőszervezetek figyelmét arra, hogy 

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Tovább a cikkhezchevron

csak akkor érvényes a szavazólap, ha az egyetlen szavazatot tartalmaz.

„Az országos pártlistás szavazólap csak akkor érvényes, ha az egy listára leadott szavazatot tartalmaz” – emelték ki. Mint írták, az egyéni választókerületi jelöltek választásán pedig csak egy jelöltre lehet érvényesen szavazni.

Gulyás Gergely: Ez bűncselekménynek számít

Ahogy arról korábban beszámoltunk, feljelentést tett a közösségi médiában terjedő megtévesztő tartalmak miatt Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejegyzésében arról írt, hogy egy újabb, a Tisza Párt nevéhez köthető kampány jelent meg az online térben.

Ezt is ajánljuk a témában

Gulyás szerint a szóban forgó felhívás arra buzdítja a választókat, hogy a listás szavazólapon egyszerre szavazzanak a Fidesz–KDNP-re és a Mi Hazánk Mozgalom listájára, azt állítva, hogy ezzel biztosítható a kormánypártok győzelme. A miniszter hangsúlyozta: ez az állítás nem felel meg a valóságnak, 

mivel az ilyen módon leadott szavazat érvénytelennek minősül. 

 

Álláspontja szerint az erre való felhívás nem csupán félrevezető, hanem jogsértő is lehet. Bejegyzésében arra is kitért, hogy a hatályos jogszabályok szerint bűncselekménynek számít, ha valaki megtévesztéssel próbálja befolyásolni a választókat. Emlékeztetett: 

az ilyen cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető.

A tárcavezető arra kérte a közösségi média felhasználóit, hogy amennyiben hasonló tartalommal találkoznak, jelentsék azt az adott platformon, és szükség esetén tegyenek feljelentést a terjesztőkkel szemben. A miniszter végül nyomatékosította: érvényesen szavazni csak egy listára és egy jelöltre lehet, ezért mindenkit arra intett, hogy ne dőljön be a félrevezető információknak.

Nyitóképünk illusztráció (Fotós: MTI/Balogh Zoltán)

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

FeketeFehér
2026. március 20. 22:55
"NeMá 2026. március 20. 22:45 Remélem főleg tiszások eszik meg!" Ugyan miért szavaznának a Tisza szimpatizánsok a fideszre meg a mihazánkra egy lapon? :))))))
NeMá
2026. március 20. 22:45
Remélem főleg tiszások eszik meg! A maradék szavazataikat is elbaxák!
SzaboGeza
2026. március 20. 22:19
Nem kell jóenberkedni!!!! A kitalálót, meg a terjesztőt is, AGYON KELL BAXXNI a jog minden paragrafusával!!!! Még időben mielőtt túlgondolnák magukat!!!
elcapo-2
2026. március 20. 22:05
Aki ezt beszopja , az agyhalott. De maga a módszer az aljas. Remélem kinyomozzák a terjesztőket.........a szektában kell keresni őket.
