Pofátlan átverés terjed – a Nemzeti Választási Bizottság is erre figyelmeztet

Eddig tartott a türelem: feljelentést tett Gulyás Gergely a „tiszás hazugságkampány” miatt
A miniszter egy felhívást is intézett a közösségi média felhasználóihoz.
Gulyás Gergely miniszter már meg is tette a feljelentést.
Csak akkor érvényes a szavazólap, ha egy szavazatot tartalmaz – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.
A testület a pénteken hozott két határozatához, valamint „az ország számos pontjáról érkezett, hasonló tartalmú kifogásokhoz kapcsolódva, a közösségi médiában, illetve a videómegosztó platformokon terjedő, az országos pártlistás szavazólap érvényességével kapcsolatos félrevezető tartalmakra tekintettel” felhívta a választópolgárok, jelöltek és jelölőszervezetek figyelmét arra, hogy
csak akkor érvényes a szavazólap, ha az egyetlen szavazatot tartalmaz.
„Az országos pártlistás szavazólap csak akkor érvényes, ha az egy listára leadott szavazatot tartalmaz” – emelték ki. Mint írták, az egyéni választókerületi jelöltek választásán pedig csak egy jelöltre lehet érvényesen szavazni.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, feljelentést tett a közösségi médiában terjedő megtévesztő tartalmak miatt Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejegyzésében arról írt, hogy egy újabb, a Tisza Párt nevéhez köthető kampány jelent meg az online térben.
Ezt is ajánljuk a témában
Gulyás szerint a szóban forgó felhívás arra buzdítja a választókat, hogy a listás szavazólapon egyszerre szavazzanak a Fidesz–KDNP-re és a Mi Hazánk Mozgalom listájára, azt állítva, hogy ezzel biztosítható a kormánypártok győzelme. A miniszter hangsúlyozta: ez az állítás nem felel meg a valóságnak,
mivel az ilyen módon leadott szavazat érvénytelennek minősül.
Álláspontja szerint az erre való felhívás nem csupán félrevezető, hanem jogsértő is lehet. Bejegyzésében arra is kitért, hogy a hatályos jogszabályok szerint bűncselekménynek számít, ha valaki megtévesztéssel próbálja befolyásolni a választókat. Emlékeztetett:
az ilyen cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető.
A tárcavezető arra kérte a közösségi média felhasználóit, hogy amennyiben hasonló tartalommal találkoznak, jelentsék azt az adott platformon, és szükség esetén tegyenek feljelentést a terjesztőkkel szemben. A miniszter végül nyomatékosította: érvényesen szavazni csak egy listára és egy jelöltre lehet, ezért mindenkit arra intett, hogy ne dőljön be a félrevezető információknak.
Nyitóképünk illusztráció (Fotós: MTI/Balogh Zoltán)