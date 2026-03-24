Napközben Magyar Péter még öngólról hazudozott, estére újabb ukrán szálak kerültek elő a Tisza körül

Lehullott a lepel a Tisza Pártról: külföldi titkosszolgálati szálak kerültek napvilágra
A felszín alatt zajló folyamatok most kezdenek igazán kirajzolódni.
Ez már hivatalos – valóban nyomozás zajlik Magyar Péter informatikusainak ügyében.
Újabb fordulatot vett a Tisza Párt körüli ügy: miközben napközben még politikai támadásról és „öngólról” beszéltek, estére ugyanakkor több olyan információ is napvilágra került, amely már jóval súlyosabb kérdéseket vet fel. A fejleményekről Deák Dániel számolt be közösségi oldalán.
A történet egyik kiindulópontja az volt, hogy a Telex reggeli cikke után Magyar Péter elismerte:
valóban nyomozás zajlik a TISZA Párt informatikusai ügyében.
Ez önmagában is új helyzetet teremtett, hiszen korábban az ellenzéki narratíva inkább politikai támadásként értelmezte az ügyet. Nem sokkal később azonban megjelentek a nemzetbiztonsági bizottság ülését követően ismertetett információk is, amelyek tovább árnyalták a képet. Ezek szerint az érintett informatikusok egy része ukrán kapcsolatokkal rendelkezhetett, sőt, külföldi szereplőkkel is együttműködhetett.
A közlés alapján az egyik, H. D. monogrammal jelölt személy már 2023 őszén kapcsolatba került az úgynevezett IT Army of Ukraine képviselőivel, és egy, titkosszolgálati háttérrel rendelkező külföldi személy irányíthatta. A beszámoló szerint saját állítása alapján is kapcsolatban állt az Anonymous hackerhálózat egyik ágával, és több műveletben is részt vett Ukrajna érdekében.
A másik érintett, M. T. monogrammal jelölt informatikus kapcsán pedig az hangzott el: képes lehetett állami rendszerekből érzékeny adatok megszerzésére. A jelentés szerint mindez nemcsak bűnügyi, hanem nemzetbiztonsági szempontból is kockázatot jelenthet.
A felmerült állítások között az is szerepel, hogy az érintettek kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, és rendszeres kommunikációt folytattak külföldi szereplőkkel.
Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert/MTI