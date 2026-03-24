Napközben Magyar Péter még öngólról hazudozott, estére újabb ukrán szálak kerültek elő a Tisza körül

A közlés alapján az egyik, H. D. monogrammal jelölt személy már 2023 őszén kapcsolatba került az úgynevezett IT Army of Ukraine képviselőivel, és egy, titkosszolgálati háttérrel rendelkező külföldi személy irányíthatta. A beszámoló szerint saját állítása alapján is kapcsolatban állt az Anonymous hackerhálózat egyik ágával, és több műveletben is részt vett Ukrajna érdekében.

A másik érintett, M. T. monogrammal jelölt informatikus kapcsán pedig az hangzott el: képes lehetett állami rendszerekből érzékeny adatok megszerzésére. A jelentés szerint mindez nemcsak bűnügyi, hanem nemzetbiztonsági szempontból is kockázatot jelenthet.