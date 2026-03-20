Most kell igazán erősnek lennünk: bejelentkezett Orbán, majd mindenki kapott tőle egy nehéz feladatot (VIDEÓ)

Felállították a csapdát Brüsszelben: még Orbán sem sejti, mit tervezhet Von der Leyen
Példátlan össztűz zúdul Magyarországra.
Nincs több mellébeszélés.
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán jelentkezett be, mielőtt megérkezett volna Szentendrére.
A kormányfő kiemelte, hogy az első csatát ő maga megvívta Brüsszelben, amikor a nagy nyomás ellenére kitartott azon elhatározása mellett, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt addig, amíg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket.
A másodikat a választópolgároknak kell megnyerni tizenkettedikén”
– tette hozzá a miniszterelnök, majd összefoglalta a választás tétjét. Amennyiben egy ukránbarát kormány kerül hatalomra Magyarországon, akkor soha nem fogják megnyitni az ukránok a Barátság kőolajvezetéket, így örökre elvész az olcsó orosz energia, ami óhatatlanul is elképesztő áremelkedést von maga után.
Amennyiben viszont a Fidesz nyeri a választást, akkor Orbán Viktor meg fogja őrizni a rezsicsökkentést és meg fogja akadályozni, hogy elszabaduljanak az árak.
