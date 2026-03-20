03. 20.
péntek
Magyarország Ukrajna jobboldal Barátság kőolajvezeték Fidesz Orbán Viktor szavazás választás

Most kell igazán erősnek lennünk: bejelentkezett Orbán, majd mindenki kapott tőle egy nehéz feladatot (VIDEÓ)

2026. március 20. 18:33

Nincs több mellébeszélés.

2026. március 20. 18:33
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán jelentkezett be, mielőtt megérkezett volna Szentendrére.

A kormányfő kiemelte, hogy az első csatát ő maga megvívta Brüsszelben, amikor a nagy nyomás ellenére kitartott azon elhatározása mellett, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt addig, amíg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket.

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nemcsak Ukrajna sürgeti

A másodikat a választópolgároknak kell megnyerni tizenkettedikén”

– tette hozzá a miniszterelnök, majd összefoglalta a választás tétjét. Amennyiben egy ukránbarát kormány kerül hatalomra Magyarországon, akkor soha nem fogják megnyitni az ukránok a Barátság kőolajvezetéket, így örökre elvész az olcsó orosz energia, ami óhatatlanul is elképesztő áremelkedést von maga után.

Amennyiben viszont a Fidesz nyeri a választást, akkor Orbán Viktor meg fogja őrizni a rezsicsökkentést és meg fogja akadályozni, hogy elszabaduljanak az árak.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

 

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. március 20. 20:18
Nem csak, hogy NEM fogják megnyitni, hanem a 90 milliárdos kölcsön ránk eső részét is rajtunk fogják behajtani. Az Európai Unió mocskos, aljas diktatúrájához képest a Szovjetunió kispályás játékos volt.
Búvár Kund
2026. március 20. 20:00
"Harcra fel, győzni kell!" 🇭🇺🇭🇺♥️✌️
bagoly-29
2026. március 20. 19:13
Hogy mit nem próbál a ballibsi ganédomb médiája! Most azzal próbálják hülyíteni a szavazókat, hogy OV marhaságnak nyílvánította Gulyás válaszát a kormányinfón a hülye riporteri kérdésre (támogatná-e Mo Trump kérését az Irán elleni harcba állásra?). Gulyás azt válaszolta, hogy meggondolnánk, de nincs sem tengerünk, sem hajónk! Nos, OV a hülye kérdést feltevést marházta le! Jogosan, aki tegnap nézte a kormányinfót, az látta ballibák kínlódását.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!