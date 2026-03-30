Még annál is durvább volt a hétvége, mint hittük: új rekord született – és a neheze még hátra van

De legalább már tudjuk, meddig kell még kibírni a szokatlanul barátságtalan időt.
Megdőlt az országos szélrekord vasárnap – közölte a HungaroMet Zrt. hétfőn. Az elmúlt napokban a térség időjárását is meghatározó ciklon keletre mozdulásával sokfelé északiasra fordult a légmozgás, és a Dunántúlon több helyen viharossá fokozódott az északi, északnyugati szél.
Közölték:
vasárnap a nap első felében három mérőállomáson is óránkénti 108 kilométer feletti regisztráltak, így megdőlt a 2012-ben ezen a napon, Kab-hegyen mért óránkénti 105,5 kilométeres szélrekord.
A legmagasabb, óránkénti 119,2 kilométeres széllökést Balatonőszödön mérték, ezt követte Kab-hegy (115,2 kilométer/óra) és Öskü (110,9 kilométer/óra).
A HungaroMet előrejezései szerint hétfőn és kedden marad még a szeles, csapadékos, hűvös idő – különösen a déli országrészben hullhat nagyobb mennyiségű csapadék. A hét hátralévő részében csökken a csapadékhajlam, szárazabbra fordul az idő.
Várhatóan kedd lesz a hét leghidegebb napja, ekkor sokfelé 10 fok alatt maradhat a maximum. Ezt követően napról napra kissé melegszik az idő.
Továbbra is sokfelé számíthatunk élénk, erős északias szélre, illetve kedden az Északnyugat-Dunántúlon ismét viharos széllökések is lehetnek. Szerdától már a keleti tájakon is megerősödik a szél, majd határozottabban péntektől mérséklődik a légmozgás – írták.
Nyitókép: Illuztráció (Varga György/MTI)