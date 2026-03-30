Még annál is durvább volt a hétvége, mint hittük: új rekord született – és a neheze még hátra van

A HungaroMet előrejezései szerint hétfőn és kedden marad még a szeles, csapadékos, hűvös idő – különösen a déli országrészben hullhat nagyobb mennyiségű csapadék. A hét hátralévő részében csökken a csapadékhajlam, szárazabbra fordul az idő.

Várhatóan kedd lesz a hét leghidegebb napja, ekkor sokfelé 10 fok alatt maradhat a maximum. Ezt követően napról napra kissé melegszik az idő.

Továbbra is sokfelé számíthatunk élénk, erős északias szélre, illetve kedden az Északnyugat-Dunántúlon ismét viharos széllökések is lehetnek. Szerdától már a keleti tájakon is megerősödik a szél, majd határozottabban péntektől mérséklődik a légmozgás – írták.

