Márki-Zay Péter emberei Hódmezővásárhelyen még a Mandiner munkatársát is vegzálták

Márki-Zay elszabadult: szerinte Orbán Viktor fel akarja robbantani a Barátság kőolajvezetéket (VIDEÓ)
„Ezektől az emberektől minden kitelik” – érvelt a korábbi baloldali miniszterelnök-jelölt.
Gulyás Virágot a helyi ellenzéki polgármester egyik embere titokban videózta, majd lökdöste.
Nem csak az odaküldött tiszás provokátorok próbáltak zavart kelteni Orbán Viktor országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán vasárnap. Ők meg is kapták a magukét a miniszterelnöktől. Ott volt viszont Márki-Zay Péter is, aki hosszú idő után ennek a kormánypárti rendezvénynek a farvizén próbált meg újra reflektorfénybe kerülni és lubickolt, hogy egymás után mondhatta el a sajtó munkatársainak az elképesztő agymenéseit és összeesküvés-elméleteit.
Emellett ugyanakkor arra is volt ideje, hogy a Mandiner munkatársát, Gulyás Virágot is vegzálja. Mint kollégánk írta: Márki-Zay Péter emberei titokban, a tudta nélkül videózták őt, majd
„az alpolgármester, akiről most már tudom, hogy gyerekorvos (sic), többször hozzámért és lökött rajtam. Ez persze nincs a videón. Majd Ő, idős emberként nem értette mi a gond ezzel”.
Sőt, Virágot még a tiszás provokátorok is betalálták, erről Móna Márkkal közösen számoltak be.
Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala