Magyar Péter és az olcsó orosz energia: ez is hazugság volt (VIDEÓ)

Emiatt ők egyre gazdagabbak lennének, ha Magyarország drága amerikai LNG-t venne, lehetőleg a Shellen keresztül az olcsó orosz gáz helyett, ráadásul ezek a brüsszeli elvárások is.

Amelyek szerint Magyarországnak nem pusztán diverzifikálnia kellene az energiahordozók beszerzését, hanem teljes mértékben le kellene válnia az orosz gázról és olajról.

Abból is látszik, a Tisza párt egy álláspontot képvisel a brüsszeli vezetőkkel, hogy Ursula von der Leyen kijelentette: „ideje megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól”. Emellett az ukrán elnök is hasonló dolgokról beszélt. Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy „az orosz olajat el kell zárni”.

A Tisza párt vezére pedig egy fórumon hangoztatta azt, hogyha ők kerülnek kormányra akkor megszüntetik az orosz olajfüggőséget, amellyel egyébként hatalmas üzemanyagár emelkedést idéznének elő. Ezt a kijelentését Magyar Péter próbálja tagadni, azonban felvételek bizonyítják az elhangzottakat.

