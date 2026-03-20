Magyar Péter és az olcsó orosz energia: ez is hazugság volt (VIDEÓ)

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
A Tisza-vezér az olcsó energiahordozók kapcsán azt állította, hogy nincs a terveik között a leválás. Magyar Péter természetesen ebben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 53. rész.
Magyar Péter többször tett olyan állítást, hogy nincs szándékukban leválni az olcsó orosz energiahordozókról.
Ezzel szemben Több tiszás szakértő is beszélt már arról, hogy Magyarországnak le kellene válnia az olcsó orosz olajról. Köztük Kapitány István is, akinek az az érdeke, hogy hazánk ne az olcsó orosz kőolajat szerezze be, mert mert neki rengeteg Shell-részvénye van, ugyanis ő volt a cég egyik korábbi vezetője. Így van ezzel párttársa, a szintén volt shelles Bujdosó Andrea is.
Abból is látszik, a Tisza párt egy álláspontot képvisel a brüsszeli vezetőkkel, hogy Ursula von der Leyen kijelentette: „ideje megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól”. Emellett az ukrán elnök is hasonló dolgokról beszélt. Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy „az orosz olajat el kell zárni”.
A Tisza párt vezére pedig egy fórumon hangoztatta azt, hogyha ők kerülnek kormányra akkor megszüntetik az orosz olajfüggőséget, amellyel egyébként hatalmas üzemanyagár emelkedést idéznének elő. Ezt a kijelentését Magyar Péter próbálja tagadni, azonban felvételek bizonyítják az elhangzottakat.
