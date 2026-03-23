„A Tisza Párt vidéki támogatottsága láthatóan jóval visszafogottabb, mint a kormánypártoké. A két oldal közötti különbség egyre élesebben rajzolódik ki a kampány hajrájában. Mindez Magyar Péteréket is látványosan zavarja. Megmondóemberei hajmeresztő dolgokat produkálnak. A Tisza Párt elnökének egyik főembere, Raskó György a következőket bírta posztolni: »Köszönjük, Trump elnök úr az Orbán Viktor melletti támogatásodat! A választásokig mondd még el néhányszor, hogy Orbán milyen kiváló békeharcos, én meg a világ legagresszívabb háborúpárti politikusa vagyok. Jól megértjük egymást Viktorral, mert ő is valójában ugyanolyan háborús héja és oroszbarát, mint én. Hát igen, együtt fognak benneteket Moszkvában.«

Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója többször fogalmazott meg hajmeresztő állításokat. Az eddigi legdurvább megszólalása az volt, amikor több százezer ember halálát kívánta, mert szerinte Európában szükséges a »tisztulás«. Az egykori politikus még tavaly októberben csatlakozott a Tisza Párthoz, de már egy hónapra rá botrányt kavart, amikor az idősek halálát kívánta, azt állítva, az kedvezően hatna Magyar Péter pártjának választási eredményeire.