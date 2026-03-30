„Négy éve ilyenkor a ma Bütyökért rajongó belpestiek szivárványos és uniós zászló alatt dühöngtek rendszeresen, és első számú ellenségként azonosították a nemzeti színeket. Aztán az európai deep state kinevezte Bütyököt megváltónak, hogy vele együtt félretegyék a korábbi világpolgár-identitást. Hirtelen, váratlan fordulatként a Fidesznél is nagyobb Fidesznek mutatták magukat, szinte kicsattantak a nemzeti értelmektől. Belpest pedig úgy beleszeretett az új szerepbe, ahogy korábban a Jobbikot is keblükre ölelték a horikeris tetkóikkal együtt, amikor azt kívánta az összefogás. A baj az, hogy közben maradtak ugyanazok.

A békemenettel párhuzamosan tartott Bütyök-meneten magyar zászlókkal vonult a főváros színe-java, mutatva, hogy ők náluk nagyobb hazafiakat még nem hordott hátán a föld. Persze, miután elkészültek a drónfotók, rögtön kukába dobták a zászlókat, hiszen haza azért mégsem visznek nemzeti színeket, mert akkor saját maguk elől kéne az ágy alatt tartott bőröndjeikkel menekülni. De legalább a nyilvánosságban próbáltak magyarok lenni. Nem a nagy és egybenyíló világfalu identitás nélküli polgárai – ahogy azt korábban hitvallásként megfogalmazták.