Vidékizett egy ízeset az elnyomott Fluor Tomi, majd megfejtette a magyar belpolitikát (VIDEÓ)
Az előadó hangsúlyozta: 2026-ban Moszkva vagy a Nyugat között fogunk választani.
Rettegnek.
„Nagyon rosszul áll a Tisza Párt szénája. Próbálnak ügyeskedni, elhitetni a szavazóikkal, hogy minden rendben, toronymagasan vezetnek, közben totál ki vannak készülve attól, hogy a DK és a Kétfarkú Kutyapárt elindul a választáson. Ha igazak lennének például a Medián számai, akkor miért veri ki a víz a Tisza Párt vezérkarát a két kis párt indulásától? Természetesen azért, mert kamuk, légből kapottak ezek a számok.
Bevetették a csodafegyverüket, Fluor Tomit is, hogy segítsen ebben a szorult helyzetben. Az Orbán-gyűlölő rapper midig kapható egy kis kormánygyalázásra.
»A Fidesznél csak ezt a kutyapártos fost gondolom károsabbnak« – írta Fluor a közösségi oldalán.
Tehát Fluort ráküldték a Kutyapátra, egészen elképesztő, hogy mit követnek el, rettegnek!”
