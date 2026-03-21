03. 21.
szombat
Pócs János CPAC Magyar Péter

Ez meglepő húzás: Magyar Pétert is becsempészték a CPAC Hungaryra

2026. március 21. 18:47

Ismét megvillantotta humorát a fideszes képviselő.

2026. március 21. 18:47
Mint arról beszámoltunk, március 21-én már ötödik alkalommal rendezték meg a nemzeti erők nagyszabású találkozóját a magyar fővárosban. Az eseményeket végig követte a Mandiner, egész napos cikksorozattal tudósítottunk az eseményekről.

A kiváló humoráról is ismert országgyűlési képviselő, Pócs János egy Magyar Péter bábuval jelent meg a CPAC Hungary színpadán, ráadásul a figura arca cserélhető volt. „Neki az a problémája, hogy két arca van” – jelentette ki, miközben cserélgette a bábu arcait. Pócs azt is hozzátette, sokan azt hiszik, hogy csúfolódásból hordja magával a figurát, de ez nem igaz. Így szembesíti Magyart a tetteivel, mert a liberális politikus a bábus figura feltalálója, ő vitte fel a miniszterelnök maséfiguráját a színpadra, ott rugdosta, illetve bántotta.

Pócs János zárásként még egy közismert Venus-slágerre is rákezdett:

Izmos kockahas, üres fej, te is csak kirakatbábu vagy.”

A fideszes politikus a performansz végén ölben vitte le a színpadról a Magyar Pétert ábrázoló papírfigurát.

PÓCS János
Pócs János és a kétarcú Magyar Péter a CPAC Hungaryn
Fotó: MTI/Máthé  Zoltán

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bogdán
2026. március 21. 19:49
Nagyon szellemes volt Pócso.....sikere is volt!
Obsitos Technikus
2026. március 21. 19:41
Nagy troll ez a Pócs, bírom :-) Küldhetne nekem is ecetes dinnyét.
mnmn
2026. március 21. 18:57
A fidesz érdekében talán néha vissza kéne fogni Pócsot, ez elég debilre sikeredett.
CirmoS
2026. március 21. 18:55
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Egyébként Pöti már nem beszélget a papumdeklipapírból készült Orbánnal? 🤣🤣🤣🤣 Vagy már az is agyonverte? 🤣🤣🤣🤣
