Ez meglepő húzás: Magyar Pétert is becsempészték a CPAC Hungaryra

Fel, győzelemre! – Ilyen volt a jobboldali seregszemle a 2026-os CPAC Hungaryn (VIDEÓ)
Március 21-én már ötödik alkalommal rendezték meg a nemzeti erők nagyszabású találkozóját a magyar fővárosban. A Mandiner végig követte az eseményeket.
Mint arról beszámoltunk, március 21-én már ötödik alkalommal rendezték meg a nemzeti erők nagyszabású találkozóját a magyar fővárosban. Az eseményeket végig követte a Mandiner, egész napos cikksorozattal tudósítottunk az eseményekről.
A kiváló humoráról is ismert országgyűlési képviselő, Pócs János egy Magyar Péter bábuval jelent meg a CPAC Hungary színpadán, ráadásul a figura arca cserélhető volt. „Neki az a problémája, hogy két arca van” – jelentette ki, miközben cserélgette a bábu arcait. Pócs azt is hozzátette, sokan azt hiszik, hogy csúfolódásból hordja magával a figurát, de ez nem igaz. Így szembesíti Magyart a tetteivel, mert a liberális politikus a bábus figura feltalálója, ő vitte fel a miniszterelnök maséfiguráját a színpadra, ott rugdosta, illetve bántotta.
Pócs János zárásként még egy közismert Venus-slágerre is rákezdett:
Izmos kockahas, üres fej, te is csak kirakatbábu vagy.”
A fideszes politikus a performansz végén ölben vitte le a színpadról a Magyar Pétert ábrázoló papírfigurát.
Fotó: Bruzák Noémi/MTI