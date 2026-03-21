Ez meglepő húzás: Magyar Pétert is becsempészték a CPAC Hungaryra

A kiváló humoráról is ismert országgyűlési képviselő, Pócs János egy Magyar Péter bábuval jelent meg a CPAC Hungary színpadán, ráadásul a figura arca cserélhető volt. „Neki az a problémája, hogy két arca van” – jelentette ki, miközben cserélgette a bábu arcait. Pócs azt is hozzátette, sokan azt hiszik, hogy csúfolódásból hordja magával a figurát, de ez nem igaz. Így szembesíti Magyart a tetteivel, mert a liberális politikus a bábus figura feltalálója, ő vitte fel a miniszterelnök maséfiguráját a színpadra, ott rugdosta, illetve bántotta.