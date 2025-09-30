Valami félrement a DK-nál: még a saját szavazóik is kiakadtak Dobrevék új kampányán

Dobrev Klára és pártja, a Demokratikus Koalíció ismét a határon túli magyarok szavazati joga ellen lépett fel. A DK elnöke fizetett Facebook-hirdetésben hangoztatta álláspontját, ezzel megerősítve a párt régóta ismert nézetét a külhoni választási részvétel kérdésében – írta meg a Magyar Nemzet.

A kampány azonban váratlan fordulatot vett, mivel sok szimpatizáns másként értelmezte a politikus üzenetét.

Többen úgy nyilatkoztak, hogy számukra valójában Brüsszel jelenti a „határon túli ellenséget”, hiszen szerintük az uniós intézmények jogtalanul avatkoznak be Magyarország belügyeibe, és visszatartják a hazánknak járó forrásokat. A lap szerint az akció így egyszerre tükrözi a DK következetes politikáját a külhoni magyarok ügyében, és rávilágít arra a zűrzavarra, amelyet a párt saját támogatóinak körében keltett.

A történtek azt mutatják, hogy a szavazók nem egyformán értelmezik Dobrev Klára üzenetét, ami gyengítheti a kampány hatását. A bejegyzéshez hozzászólok között ugyanis többen is úgy gondolták, hogy Brüsszelben döntenek helyettük, ami „túl van egy határon”