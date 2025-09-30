Ft
09. 30.
kedd
Valami félrement a DK-nál: még a saját szavazóik is kiakadtak Dobrevék új kampányán

2025. szeptember 30. 06:48

A Demokratikus Koalíció fizetett hirdetésben támadta a határon túli magyarok szavazati jogát, de sikerült a saját szavazóikat is összezavarni.

2025. szeptember 30. 06:48
null

Dobrev Klára és pártja, a Demokratikus Koalíció ismét a határon túli magyarok szavazati joga ellen lépett fel. A DK elnöke fizetett Facebook-hirdetésben hangoztatta álláspontját, ezzel megerősítve a párt régóta ismert nézetét a külhoni választási részvétel kérdésében – írta meg a Magyar Nemzet.

A kampány azonban váratlan fordulatot vett, mivel sok szimpatizáns másként értelmezte a politikus üzenetét.

Többen úgy nyilatkoztak, hogy számukra valójában Brüsszel jelenti a „határon túli ellenséget”, hiszen szerintük az uniós intézmények jogtalanul avatkoznak be Magyarország belügyeibe, és visszatartják a hazánknak járó forrásokat. A lap szerint az akció így egyszerre tükrözi a DK következetes politikáját a külhoni magyarok ügyében, és rávilágít arra a zűrzavarra, amelyet a párt saját támogatóinak körében keltett.

A történtek azt mutatják, hogy a szavazók nem egyformán értelmezik Dobrev Klára üzenetét, ami gyengítheti a kampány hatását. A bejegyzéshez hozzászólok között ugyanis többen is úgy gondolták, hogy Brüsszelben döntenek helyettük, ami „túl van egy határon”

Teljesen igaza van, egyetértek, ne Brüsszelben, a határon túlról mondják meg, mi kell nekünk tenni”,

– írta az egyikük, amire valaki így reagált: „nem kötelező, ki lehet lépni az unióból”.

Fotó: Képernyőfotó

„Így igaz, nehogy már Klára asszony Brüsszelből utasítsa a magyar embereket!” – írta egy másik kommentelő.

Fotó: Képernyőfotó

Egyesek kifogásolták, hogy „az Európai Unió visszatartja a hazánknak járó forrásokat.” Erre valaki élesen reagált: „De a pénzünk az kéne, ugye?”, amire válaszul az hangzott el, hogy „az a magyarok pénze, az jár”.

Más hozzászóló szerint

Nem az övéké, a mienk, amit nem adnak ide, különböző indokokkal”.

Ugyanott akadt olyan is, aki megjegyezte, hogy „valóban kellene, járna”. Egy másik hozzászóló pedig arra mutatott rá, hogy „Dobrev Klára nem az Európai Egyesült Államokban hisz? Az bizonyos határokon kívül van.”

Fotó: Képernyőfotó

Úgy látszik, a DK hívei közül sokan nem osztják a párt Brüsszelt kiszolgáló politikáját, és inkább elhanyagolják a határon túli magyarok ügyét, pedig ez a DK egyik fő kampánypillére.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

***

nedudgi
2025. szeptember 30. 10:04
Azt hitték, hogy Gyurcsány egy plafon a DK számára, miatta nem tudnak növekedni. Kiderült, hogy nem plafon volt, hanem a DK egyetlen tartóoszlopa. :D
Válasz erre


nagy eszter
2025. szeptember 30. 10:04
és akkor sodálkozik ez a képződmény, hogy már a Ferinek sem kellett. Ez azért jelez valamit.
Válasz erre


bagira004
2025. szeptember 30. 09:14
Galerida 2025. szeptember 30. 07:47 Lehet hogy az italkészlet is a vagyonmegosztás része.
Válasz erre


satrafa-2
2025. szeptember 30. 09:10
Ha a dk-nak az a legfőbb kampánytémája, hogy el kell venni a határontúliak szavazati jogát, akkor egészen biztosan nem fog bejutni a parlamentbe. Ki az az idióta, aki ezt a fő kampánytémájukká teszi?! Meg kéne végre nekik is érteniük, hogy az ember nem fordul seggel a sajátjai felé...
Válasz erre


