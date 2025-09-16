Se híre, se hamva Magyar Péter nagy elánnal bejelentett feljelentésének, még a helyi Polt Péter se tud róla semmit
Mikrofont lökdösve fenyegetni sikerült, nyomozást elindítani nem, de azt is sejteni lehet, hogy miért.
Ilyen egy virtigli bohóc a politikában.
„Magyar Péter feljelentéssel fenyegetőzik minden héten – aztán mégsem, mégis, mégsem!
Most azzal kábítja épp a szektát, hogy a nemzeti konzultációt is feljelenti.
»Hát hogy jönnek ahhoz, ezek a galád polgárok, hogy elmondják a véleményüket?« – gondolja The MAN. Érthető, a brüsszeli gazdik sem szeretik az ilyesmit.
Ezért el akarja inkább lehetetleníteni.
Azt szereti: leugatni mindenkit, személyeskedni, sértegetni, fenyegetőzni. Ilyen egy virtigli bohóc a politikában.
Nagyon vigyázzon mindenki! Könnyen lehet, hogy jövő áprilisban az összes embert feljelenti, aki részt mer venni a választáson.
Út a diliházba program.”
Ezt is ajánljuk a témában
Mikrofont lökdösve fenyegetni sikerült, nyomozást elindítani nem, de azt is sejteni lehet, hogy miért.
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala