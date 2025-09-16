„Magyar Péter feljelentéssel fenyegetőzik minden héten – aztán mégsem, mégis, mégsem!

Most azzal kábítja épp a szektát, hogy a nemzeti konzultációt is feljelenti.

»Hát hogy jönnek ahhoz, ezek a galád polgárok, hogy elmondják a véleményüket?« – gondolja The MAN. Érthető, a brüsszeli gazdik sem szeretik az ilyesmit.

Ezért el akarja inkább lehetetleníteni.