Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kocsis Máté Magyar Péter vélemény

Út a diliházba program

2025. szeptember 16. 08:09

Ilyen egy virtigli bohóc a politikában.

2025. szeptember 16. 08:09
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Magyar Péter feljelentéssel fenyegetőzik minden héten – aztán mégsem, mégis, mégsem!

Most azzal kábítja épp a szektát, hogy a nemzeti konzultációt is feljelenti.

»Hát hogy jönnek ahhoz, ezek a galád polgárok, hogy elmondják a véleményüket?« – gondolja The MAN. Érthető, a brüsszeli gazdik sem szeretik az ilyesmit.

Ezért el akarja inkább lehetetleníteni.

Azt szereti: leugatni mindenkit, személyeskedni, sértegetni, fenyegetőzni. Ilyen egy virtigli bohóc a politikában.

Nagyon vigyázzon mindenki! Könnyen lehet, hogy jövő áprilisban az összes embert feljelenti, aki részt mer venni a választáson.

Út a diliházba program.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. szeptember 16. 10:16
Márti felesége egy nem létező kórházbó 32 milla adóforint fizetést tolt haza munka nélkül.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. szeptember 16. 09:31
Az mekkora égő lesz,amikor megy az egész tolvaj banda a levesbe,a Magyar Péter által...😂😂😂😂
Válasz erre
1
5
Tegnap
2025. szeptember 16. 09:20
Megtörténhet, hogy a poloska teljesen bedilizik a választások előtt. Utána biztosan. Látványosan fogy a poloskafing a lufijából. A maradék egyre agresszívabb, egyre idegesebb, de egyre kevesebben vannak. A poloska előszor kiírtotta a volt brüsszelbérenc ellenzéket, de a saját hívői is kifogyóban vannak. Maradnak neki a brüsszel-fizette propagandistái és a testőrei. Meg hát a 20 millió álprofil Vietnámból.
Válasz erre
6
0
CubaLibre
2025. szeptember 16. 09:16
Aki birka pétert szalonképesnek tartja, az saját maga is egy velejéig elrohadt lelkű ember. Mocskos Tisza, trágyaszagú tiszások....
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!