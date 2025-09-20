Puzsér szerint Orbán Viktor „retteg, a fegyverei hatástalanok, a történetei hiteltelenek, a trükkjei átlátszóak”

Csattanós választ adott az egészségügyi államtitkár Magyar Péternek
Takács Péter szerint „nehéz nem észrevenni, hogy Magyar Péter álságos viselkedése mögött valójában mi van”.
A publicista hozzátette, szerinte a miniszterelnök „egy nagyon gagyi bűvésztrükköt ad elő az elvesztett narratíva visszaszerzésére".
„Orbán Viktor félreérthetetlenül kinyilvánította, hogy vagy győz jövő tavasszal, vagy harcban esik el – aki ismeri a természetét, aligha várt mást, hiszen a neve őt is kötelezi” – olvasható Puzsér Róbert publicista és kritikus legújabb bejegyzésében, aki Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei beszédével kapcsolatban osztotta meg gondolatait legújabb posztjában. A publicista az eseményt „Kötcsei Polgári Piknik 2025: a félelem szüreti mulatságaként” említette posztja elején.
Az idei Kötcsén tiltott az önfeledt beszéd, mert a nyilvánosság mindent lát és hall”
– fogalmazott a kritikus aki kiemelt néhány gondolatot a miniszterelnök beszédéből.
Puzsér Róbert kiemelte, hogy szerinte a miniszterelnök „egy nagyon gagyi bűvésztrükköt ad elő az elvesztett narratíva (…) visszaszerzésére, miszerint »itt van a zakóm zsebében, és nem is, mert itt van az ingem zsebében (…)« – csakhogy Orbán Viktornak a diktálni szánt narratíva egyik zsebében sincs”.
Ez a kötcsei találkozó nem a győztesek önfeledt seregszemléjét, hanem egy kétségbeesett vezér szorongást sugárzó fenyegetőzését hozta”
– emelte ki Puzsér Róbert majd megjegyezet azt is, hogy szerinte aki a sajátjainak nyílvánosan „azt üzeni, hogy ‘minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve’, az nem egy politikai közösséget vezet, hanem egy maffia élén főnökösködik.”
Orbán Viktor Kötcséje ezúttal a beismerés aktusával szolgált: az országuralom elvesztésének rémlátomása (…) maga is ott ült a piknik asztalánál, és Orbán Viktornál hangosabban beszélt „
– tette hozzá végül a publicista, aki szerint „azzal, hogy Magyar Péter rászervezte a saját rendezvényét a fideszes elit polgárinak hazudott piknikjére, a rendszer zárt körű tanácskozását nyilvánosság elé kényszerítette.”
