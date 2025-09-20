Ft
Puzsér szerint Orbán Viktor „retteg, a fegyverei hatástalanok, a történetei hiteltelenek, a trükkjei átlátszóak”

2025. szeptember 20. 11:01

A publicista hozzátette, szerinte a miniszterelnök „egy nagyon gagyi bűvésztrükköt ad elő az elvesztett narratíva visszaszerzésére".

2025. szeptember 20. 11:01
null

„Orbán Viktor félreérthetetlenül kinyilvánította, hogy vagy győz jövő tavasszal, vagy harcban esik el – aki ismeri a természetét, aligha várt mást, hiszen a neve őt is kötelezi” – olvasható Puzsér Róbert publicista és kritikus legújabb bejegyzésében, aki Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei beszédével kapcsolatban osztotta meg gondolatait legújabb posztjában. A publicista az eseményt „Kötcsei Polgári Piknik 2025: a félelem szüreti mulatságaként” említette posztja elején.

Az idei Kötcsén tiltott az önfeledt beszéd, mert a nyilvánosság mindent lát és hall”

 – fogalmazott a kritikus aki kiemelt néhány gondolatot a miniszterelnök beszédéből.

Puzsér Róbert kiemelte, hogy szerinte a miniszterelnök „egy nagyon gagyi bűvésztrükköt ad elő az elvesztett narratíva (…) visszaszerzésére, miszerint »itt van a zakóm zsebében, és nem is, mert itt van az ingem zsebében (…)« – csakhogy Orbán Viktornak a diktálni szánt narratíva egyik zsebében sincs”.

Ez a kötcsei találkozó nem a győztesek önfeledt seregszemléjét, hanem egy kétségbeesett vezér szorongást sugárzó fenyegetőzését hozta”

 – emelte ki Puzsér Róbert majd megjegyezet azt is, hogy szerinte aki a sajátjainak nyílvánosan „azt üzeni, hogy ‘minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve’, az nem egy politikai közösséget vezet, hanem egy maffia élén főnökösködik.”

Orbán Viktor Kötcséje ezúttal a beismerés aktusával szolgált: az országuralom elvesztésének rémlátomása (…) maga is ott ült a piknik asztalánál, és Orbán Viktornál hangosabban beszélt „

– tette hozzá végül a publicista, aki szerint „azzal, hogy Magyar Péter rászervezte a saját rendezvényét a fideszes elit polgárinak hazudott piknikjére, a rendszer zárt körű tanácskozását nyilvánosság elé kényszerítette.”

Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

 

bagoly-29
2025. szeptember 20. 11:49
Pont olyan hülye ez a fickó mint nőnemű társa, az Edina.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. szeptember 20. 11:44
Ez a kretén poloskáról írt! Jelzői mind poloskát illeti!
Válasz erre
1
0
The Loner
•••
2025. szeptember 20. 11:44 Szerkesztve
Puzsér túlságosan arrogáns, önimádó megmondóember, aki nem a valódi problémákra, hanem a személyes sértegetésre és szándékos provokációra építi a „kritikáját”. Ahelyett, hogy valódi vitákat generálna, inkább sznob módon lekezelő, egója hajtja, hogy ő legyen a „mindentudó”. Kritikai stílusa inkább szórakoztatás, mint valódi értelmes párbeszéd, és gyakran elvakultan elutasítja a más véleményt, anélkül, hogy konstruktív választ adna. Róla is elmondható: több a zaj, mint az érdemi tartalom.
Válasz erre
2
0
august
•••
2025. szeptember 20. 11:44 Szerkesztve
Az ellenzék kitermelte a maga idiótáit, minden szektorban, ahogy látszik. Pozsérnál is az ész megállt, és a sétálóutcáján kóborol, míg valaki rá nem talál.. Tényleg bazinagy képzelőerő kell ahhoz hogy az ilyen, -hazánban az ellenzék fejében létező univerzumot valai követni tudjon. Fölépítenek magukban egy ilyet, ami már 4-2/3-ot hozott a Fidesznek, és nem tágítanak abból, hogy ez az ő univerzumuk a világ legjobbika.
Válasz erre
0
0
