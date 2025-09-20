Puzsér szerint Orbán Viktor „retteg, a fegyverei hatástalanok, a történetei hiteltelenek, a trükkjei átlátszóak”

„Orbán Viktor félreérthetetlenül kinyilvánította, hogy vagy győz jövő tavasszal, vagy harcban esik el – aki ismeri a természetét, aligha várt mást, hiszen a neve őt is kötelezi” – olvasható Puzsér Róbert publicista és kritikus legújabb bejegyzésében, aki Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei beszédével kapcsolatban osztotta meg gondolatait legújabb posztjában. A publicista az eseményt „Kötcsei Polgári Piknik 2025: a félelem szüreti mulatságaként” említette posztja elején.

Az idei Kötcsén tiltott az önfeledt beszéd, mert a nyilvánosság mindent lát és hall”

– fogalmazott a kritikus aki kiemelt néhány gondolatot a miniszterelnök beszédéből.

Puzsér Róbert kiemelte, hogy szerinte a miniszterelnök „egy nagyon gagyi bűvésztrükköt ad elő az elvesztett narratíva (…) visszaszerzésére, miszerint »itt van a zakóm zsebében, és nem is, mert itt van az ingem zsebében (…)« – csakhogy Orbán Viktornak a diktálni szánt narratíva egyik zsebében sincs”.