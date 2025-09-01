Orbán Viktor: Magyarországnak a háborúból mindenáron ki kell maradnia

„Náci! Náci!” – így fogadták Ursula von der Leyent az uniós tagállamban
A jobboldali bolgár tüntetők nem örültek Ursula von der Leyen látogatásának.
Brüsszel még több pénzt, fegyvert és katonát is küldene Ukrajnába.
„Újabb elképesztő bejelentések Von der Leyentől. Még több pénzt, még több fegyvert, sőt, katonákat is akarnak küldeni Ukrajnába” – fogalmazott Orbán Viktor a Harcosok Klubbja Facebook-csoportba írt friss bejegyzésében.
A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy Brüsszel Európa nyakára fogja hozni a háborút.
Azt a háborút, amiből Magyarországnak bármi áron ki kell maradnia.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ez lesz majd az őszi időszak legfontosabb témája, és bármit is kell tegyen a sikerért Magyarország eléri majd a célkitűzéseit.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
