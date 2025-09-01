Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Európa Ukrajna Magyarország fegyver katona Orbán Viktor

Orbán Viktor: Magyarországnak a háborúból mindenáron ki kell maradnia

2025. szeptember 01. 13:50

Brüsszel még több pénzt, fegyvert és katonát is küldene Ukrajnába.

2025. szeptember 01. 13:50
null

„Újabb elképesztő bejelentések Von der Leyentől. Még több pénzt, még több fegyvert, sőt, katonákat is akarnak küldeni Ukrajnába” – fogalmazott Orbán Viktor a Harcosok Klubbja Facebook-csoportba írt friss bejegyzésében. 

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy Brüsszel Európa nyakára fogja hozni a háborút. 

Azt a háborút, amiből Magyarországnak bármi áron ki kell maradnia.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ez lesz majd az őszi időszak legfontosabb témája, és bármit is kell tegyen a sikerért Magyarország eléri majd a célkitűzéseit.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

***

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2025. szeptember 01. 15:03
kimirszen-nek újra! Ez a háború, a fegyverkezés, az energia-szankciók a pénzről szól. Úgy szivattyúzzák ki "Ukrajna" címén a közpénzt Európából, mintha nem lenne holnap! 3 év alatt 168,9 milliárdot, ebből fegyverre: 59,6 milliárdot!!!!!! Mi EU-tagként 20 év alatt kaptunk 90,2 milliárd eurót. Vazze, itt minden a fegyvergyártókhoz ment, plusz a kamatos kamat is, mivel hitelre vetetik az európai népekkel!!!
Válasz erre
2
0
kimirszen
2025. szeptember 01. 14:37
petronius50 2025. szeptember 01. 14:25 • Szerkesztve "kimirszen 2025. szeptember 01. 14:04 Kicsit hiányosnak vélem történelem tudásodat, de sebaj, soha nem késő gyarapítani a nem túl mélyen gyökerező ismereteidet! Az a sok Isztán ami a Szovjetunió felbomlásával jött létre hogy volt az orosz birodalom majd a Szovjetunió része?
Válasz erre
1
1
petronius50
•••
2025. szeptember 01. 14:25 Szerkesztve
"kimirszen 2025. szeptember 01. 14:04 Az oroszt úgy kell pofánbaszni hogy örökre elmenjen a kedve a birodalom gyarapítástól amit évszázadokon keresztül művelt." Kicsit hiányosnak vélem történelem tudásodat, de sebaj, soha nem késő gyarapítani a nem túl mélyen gyökerező ismereteidet!
Válasz erre
5
0
kimirszen
2025. szeptember 01. 14:06
alenkakimirszen 2025. szeptember 01. 14:04 • Szerkesztve Putin, előre! Előre a szakadékba.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!