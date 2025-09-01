Orbán Viktor: Magyarországnak a háborúból mindenáron ki kell maradnia

A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy Brüsszel Európa nyakára fogja hozni a háborút.

Azt a háborút, amiből Magyarországnak bármi áron ki kell maradnia.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ez lesz majd az őszi időszak legfontosabb témája, és bármit is kell tegyen a sikerért Magyarország eléri majd a célkitűzéseit.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

